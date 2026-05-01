Η Σίντι Σέρμαν υπογράφει την αφίσα της 79ης έκδοσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

Δημοσιεύθηκε 01.05.2026 11:02

Η εμβληματική καλλιτέχνις δημιουργεί την επίσημη αφίσα του φεστιβάλ, με μια χαρακτηριστική, αινιγματική αυτοπροσωπογραφία.

Η Σίντι Σέρμαν, μία από τις πιο επιδραστικές σύγχρονες καλλιτέχνιδες, σχεδίασε την επίσημη αφίσα για το Locarno Film Festival για την 79η έκδοση που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Αυγούστου του 2026.

Η αφίσα παρουσιάζει μια χαρακτηριστική φιγούρα της Σέρμαν, αποδοσμένη σε ασπρόμαυρη αισθητική και τυλιγμένη με ένα κίτρινο μαντήλι με μοτίβο λεοπάρδαλης, συνδυάζοντας έντονα στοιχεία ταυτότητας, μεταμόρφωσης και σκηνοθετημένης εικόνας.

Η ίδια η καλλιτέχνις χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «μεγάλη τιμή», επιβεβαιώνοντας τη στενή της σχέση με την εικόνα ως μέσο αφήγησης και προσωπικής έκφρασης.

Η Σίντι Σέρμαν είναι διεθνώς γνωστή για το έργο της που βασίζεται στη μεταμόρφωση και την αυτο-αναπαράσταση, φωτογραφίζοντας τον εαυτό της σε διαφορετικούς, συχνά φανταστικούς ρόλους. Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά Untitled Film Stills, μια συλλογή 70 ασπρόμαυρων φωτογραφιών όπου ενσαρκώνει στερεοτυπικούς γυναικείους χαρακτήρες, εμπνευσμένους από arthouse κινηματογράφο και B-movies.

Η πρόεδρος του φεστιβάλ, Μάγια Χόφμαν, δήλωσε: «Η Σίντι Σέρμαν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία όχι για να καταγράψει την πραγματικότητα, αλλά για να αποκαλύψει πώς η ταυτότητα κατασκευάζεται και επηρεάζεται από την κουλτούρα».

Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Τζιόνα Α. Νατζάρο, τόνισε ότι το έργο της Σέρμαν αναδεικνύει το δικαίωμα στην αυτοέκφραση και στη διαμόρφωση της προσωπικής αφήγησης, σε μια εποχή όπου η πραγματικότητα συχνά αμφισβητείται.

Όπως σημείωσε, σε μια ψηφιακή εποχή έντονου ναρκισσισμού, το σώμα επανέρχεται ως βασικό μέσο έκφρασης, ενώ η εικόνα της Σέρμαν στην αφίσα, με το βλέμμα της να ισορροπεί ανάμεσα στην πρόκληση και την ομορφιά, δημιουργεί μια ένταση που ξεπερνά το ίδιο το έργο και αποκτά σχεδόν ονειρική διάσταση.

