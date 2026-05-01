Styx Film Encounters | Ο «Ορφέας» του Ζαν Κοκτώ προβάλλεται αυτή την Κυριακή στο Πάνθεον

Δημοσιεύθηκε 01.05.2026 18:11

Στο «Ορφέας» του Ζαν Κοκτώ, ο κλασικός μύθος μεταφέρεται στο σύγχρονο Παρίσι, όπου ο Ορφέας δεν είναι πια ο ποιητής της αρχαιότητας αλλά ένας σύγχρονος δημιουργός, παρασυρμένος σε μια αμφίσημη σχέση με μια Πριγκίπισσα που ενσαρκώνει τον Θάνατο.

Ο «Ορφέας» (1950) του Ζαν Κοκτώ προβάλλεται την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στις 17.30, στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον, στο πλαίσιο του προγράμματος «Is It Magic?» της ομάδας Styx Film Encounters.

«Ορφέας» του Ζαν Κοκτώ [1950]

Στο «Ορφέας» του Ζαν Κοκτώ, ο κλασικός μύθος μεταφέρεται στο σύγχρονο Παρίσι, όπου ο Ορφέας δεν είναι πια ο ποιητής της αρχαιότητας αλλά ένας σύγχρονος δημιουργός, παρασυρμένος σε μια αμφίσημη σχέση με μια Πριγκίπισσα που ενσαρκώνει τον Θάνατο. Οι καθρέφτες λειτουργούν ως πύλες, τα μηνύματα φτάνουν μέσω ραδιοφώνου και ο κάτω κόσμος εμφανίζεται ως ένας λιτός, γραφειοκρατικός χώρος. Ο Κοκτώ δεν προσεγγίζει τον μύθο ως απλή διασκευή, αλλά τον μεταφράζει στη γλώσσα του κινηματογράφου: ανάστροφη κίνηση, εφέ με καθρέφτες και επιβραδυμένες κινήσεις κάνουν το ίδιο το σινεμά το μέσο μέσα από το οποίο γίνεται δυνατή η μετάβαση ανάμεσα στους κόσμους. Συχνά θεωρείται το κεντρικό έργο της Ορφικής τριλογίας του, και παραμένει μία από τις σημαντικές ταινίες του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού κινηματογράφου, όπου η ποίηση, ο μύθος και ο μοντερνισμός συναντώνται.

Πρόγραμμα προβολών «Is It Magic?»

Η «μαγεία» εδώ δεν σημαίνει το υπερφυσικό ως εξήγηση. Αναφέρεται σε στιγμές όπου η πραγματικότητα μοιάζει να χαλαρώνει όταν η αντίληψη μετατοπίζεται, όταν μια σύμπτωση φορτίζεται νοηματικά, όταν μια εικόνα ή ένα πρόσωπο διαταράσσει αυτό που θεωρούσαμε σταθερό. Οι ταινίες αυτές αντιμετωπίζουν τη μαγεία πρώτα ως ανθρώπινη ικανότητα και μετά ως είδος: τη δυνατότητα του νου να μεταμορφώνει ό,τι συναντά μέσω της επιθυμίας, του φόβου, της μνήμης και της φαντασίας.Μέσα από τρόμο, animation, φαντασία, μελόδραμα και μύθο, επανέρχεται το εύθραυστο όριο ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο. Άλλοτε η διαταραχή είναι όμορφη, άλλοτε κωμική, άλλοτε τρομακτική. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ένας άλλος κόσμος, αλλά πώς αυτός ο κόσμος διευρύνεται όταν αλλάζει η προσοχή. Ο ίδιος ο κινηματογράφος συμμετέχει σε αυτή τη διεύρυνση: φως, χρώμα, κίνηση, ρυθμός και ξαφνικά αυτό που έμοιαζε δεδομένο γίνεται αβέβαιο.𓆩

Πληροφορίες

«Ορφέας» (1950) του Ζαν Κοκτώ

Ημερομηνία: Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ώρα προβολής: 17.30

Τοποθεσία: Κινηματοθέατρο Πάνθεον, Λευκωσία

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ.

Αγγλικοί και Ελληνικοί υπότιτλοι. Διάρκεια: 1 ώρα & 35 λεπτά]. [Εισαγωγή από Σοφρόνη Σοφρονίου].