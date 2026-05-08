Μια ζωή σε εικόνες: O σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο γιορτάζει τα 100 του χρόνια

Σε δεκαετίες πρωτοποριακών ντοκιμαντέρ, ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έχει φέρει την ομορφιά και την ευθραυστότητα της ζωής στη Γη στα σπίτια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα κλείνει τα 100.
Παρουσιαστής, φυσιοδίφης, περιβαλλοντολόγος και, ίσως, ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή εθνικούς θησαυρούς της Βρετανίας, ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο γιορτάζει σήμερα τα εκατοστά του γενέθλια.
Η καριέρα του στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1952, όταν εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόμενος παραγωγός. Από εκείνες τις πρώτες ημέρες της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της αφήγησης της φυσικής ιστορίας, φτάνοντας μάλιστα να επιβλέψει τις πρώτες έγχρωμες μεταδόσεις στην Ευρώπη.
Με το πέρασμα των χρόνων, ταξίδεψε σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα και εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη — από πυκνά τροπικά δάση μέχρι τα βάθη των ωκεανών — παρατηρώντας διακριτικά σπάνια είδη και καταγράφοντας στιγμές ζωής που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε.
Η φωνή του — ήρεμη και ακούραστα περίεργη — έχει γίνει εξίσου εμβληματική με τις εικόνες που περιγράφει. Γενιές ολόκληρες έχουν μεγαλώσει ακούγοντάς τον, και πολλοί του αποδίδουν το γεγονός ότι τους ενέπνευσε να αγαπήσουν τον φυσικό κόσμο.
Ακόμη και στα 100 του, το μήνυμα του Ατένμπορο παραμένει ισχυρό, καλώντας το κοινό όχι μόνο να θαυμάζει τον πλανήτη Γη, αλλά και να τον προστατεύει.
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.