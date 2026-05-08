Μια ζωή σε εικόνες: O σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο γιορτάζει τα 100 του χρόνια

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 16:00

Σε δεκαετίες πρωτοποριακών ντοκιμαντέρ, ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έχει φέρει την ομορφιά και την ευθραυστότητα της ζωής στη Γη στα σπίτια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα κλείνει τα 100.

Παρουσιαστής, φυσιοδίφης, περιβαλλοντολόγος και, ίσως, ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή εθνικούς θησαυρούς της Βρετανίας, ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο γιορτάζει σήμερα τα εκατοστά του γενέθλια.

Η καριέρα του στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1952, όταν εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόμενος παραγωγός. Από εκείνες τις πρώτες ημέρες της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της αφήγησης της φυσικής ιστορίας, φτάνοντας μάλιστα να επιβλέψει τις πρώτες έγχρωμες μεταδόσεις στην Ευρώπη.

Με το πέρασμα των χρόνων, ταξίδεψε σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα και εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη — από πυκνά τροπικά δάση μέχρι τα βάθη των ωκεανών — παρατηρώντας διακριτικά σπάνια είδη και καταγράφοντας στιγμές ζωής που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε.

Η φωνή του — ήρεμη και ακούραστα περίεργη — έχει γίνει εξίσου εμβληματική με τις εικόνες που περιγράφει. Γενιές ολόκληρες έχουν μεγαλώσει ακούγοντάς τον, και πολλοί του αποδίδουν το γεγονός ότι τους ενέπνευσε να αγαπήσουν τον φυσικό κόσμο.

Ακόμη και στα 100 του, το μήνυμα του Ατένμπορο παραμένει ισχυρό, καλώντας το κοινό όχι μόνο να θαυμάζει τον πλανήτη Γη, αλλά και να τον προστατεύει.

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο κρατά τον γιο του Ρόμπερτ, ενώ παρατηρεί ένα κοάτι-μούντι, 3 Ιουνίου 1955. Πηγή: PA μέσω AP

Η τρίχρονη Σούζαν και ο πατέρας της Ντέιβιντ Ατένμπορο ποζάρουν για μια φωτογραφία με ένα κακατούα με θειούχο λοφίο, τον Georgie, 7 Δεκεμβρίου 1957. Πηγή: PA μέσω AP

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη από τη Βασίλισσα σε τελετή απονομής στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, στις 30 Ιουλίου 1985, ποζάρει για μια φωτογραφία με τη σύζυγό του Τζέιν, δεξιά, και την κόρη τους Σούζαν. Πηγή: PA μέσω AP

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο και ο αδελφός του, ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Ατένμπορο, κάθονται μπροστά από το πορτρέτο τους που αποκαλύφθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, 15 Φεβρουαρίου 1990. Πηγή: Sean Dempsey/PA μέσω AP

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, υπό την επίβλεψη προσωπικού του ζωολογικού κήπου, απλώνει το χέρι του προς ένα καγκουρό κατά την επίσκεψή του στον ζωολογικό κήπο Taronga στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 14 Οκτωβρίου 2003. Πηγή: AP Photo/Dan Peled

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο κρατά τον αρμαντίλο Ίντι στον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου, 24 Ιανουαρίου 2017. Πηγή: Jane Barlow/PA μέσω AP

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στέκεται μαζί με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο στο Βραβείο Chatham House 2019 στο Λονδίνο, 20 Νοεμβρίου 2019. Πηγή: Eddie Mulholland/AP

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ συνομιλεί με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο στο Wimbledon στο Λονδίνο, 1 Ιουλίου 2024. Πηγή: AP Photo/Alberto Pezzali

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας συναντά τον παρουσιαστή και βιολόγο Ντέιβιντ Ατένμπορο κατά την παρουσία του στην πρεμιέρα της ταινίας «Ocean with David Attenborough» στο Λονδίνο, 6 Μαΐου 2025. Πηγή: AP Photo/Alastair Grant

Πηγή: euronews.com