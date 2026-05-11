Η Κύπρος γίνεται σκηνικό για τη νέα ταινία του Charlie Kaufman

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 10:10

Η εταιρεία πωλήσεων The Veterans, με έδρα το Λος Άντζελες και επικεφαλής τους Vincent Maraval και Kim Fox, ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τις διεθνείς πωλήσεις της πολυαναμενόμενης κωμικοδραματικής ταινίας Later The War του Charlie Kaufman, η οποία αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο το 2027.

Η επιλογή της Κύπρου ως βασικού τόπου γυρισμάτων φέρνει το νησί στο επίκεντρο μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής υψηλού προφίλ, με πρωταγωνιστές τους Channing Tatum, Tessa Thompson και Patsy Ferran.

Το Later The War αποτελεί την τέταρτη σκηνοθετική δουλειά του Kaufman, μετά το σουρεαλιστικό θρίλερ I’m Thinking of Ending Things (2020), και το δωδέκατο σενάριό του, έπειτα από εμβληματικά και πολυβραβευμένα έργα όπως το Eternal Sunshine of the Spotless Mind — για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ μαζί με τους Michel Gondry και Pierre Bismuth — καθώς και τα Adaptation. και Being John Malkovich.

Το σενάριο βασίζεται στο διήγημα «Debby’s Dream House» του Iddo Gefen από τη συλλογή Jerusalem Beach. Στην κινηματογραφική μεταφορά, ο Tatum υποδύεται τον Peekman, έναν εξαιρετικά δημοφιλή ηθοποιό-σκηνοθέτη, γνωστό για τις εμπορικές σωματικές κωμωδίες στις οποίες συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του Kiki (Thompson). Όσο η επιτυχία του μεγαλώνει, τόσο εντείνεται η αίσθηση ότι δεν έχει κάτι ουσιαστικό να εκφράσει. Σε μια προσπάθεια να αποκτήσει καλλιτεχνική βαρύτητα — και ενώ ο γάμος του κλονίζεται — στρέφεται σε μια «σοβαρή» ταινία για το Ολοκαύτωμα, την ώρα που η Kiki χαράζει τη δική της πορεία με ένα προσωπικό one-woman show.

Η αφήγηση συνδυάζει την καθημερινή πραγματικότητα με ταινίες μέσα σε ταινίες και ονειρικά, σχεδόν παραληρηματικά τοπία, δημιουργώντας έναν πολυεπίπεδο κόσμο όπου οι ήρωες, χαμένοι στην επιδίωξη της φήμης, αναζητούν έναν δρόμο επιστροφής στην αλήθεια.

Η παραγωγή υπογράφεται από τους Ken Kao και Josh Rosenbaum της Waypoint Entertainment, μαζί με τη Sarah Green, ενώ η The Veterans χειρίζεται τις διεθνείς πωλήσεις και η CAA Media Finance τη Βόρεια Αμερική.

«Είναι πραγματικό προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τον οραματιστή Charlie Kaufman. Το Later The War ισορροπεί το χιούμορ, την ανατρεπτικότητα και την ευφυΐα με τη στοχαστική ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει — στοιχεία που έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ», ανέφεραν οι παραγωγοί.

Πηγή: deadline.com