Ολοκληρώθηκε το 2ο Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών στην Αθήνα
Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 11:00
Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο το 2ο Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών που διοργανώθηκε από το Σπίτι της Κύπρου και το Τμήμα Συγχρόνου Πολιτισμού-Γραφείο Κινηματογράφου του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι μέσα από την προβολή ταινιών μεγάλου μήκους, αλλά και ταινιών μικρού μήκους, αναδεικνύεται η πολυμορφία, η αισθητική τόλμη και η θεματική ωριμότητα της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας και προσφέρεται στο ελληνικό κοινό η ευκαιρία να γνωρίσει τόσο τις νέες τάσεις, όσο και τις ρίζες και τις διαδρομές που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την κινηματογραφική μας έκφραση και ταυτότητα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιλεγμένες ταινίες κυπριακής παραγωγής, συμπαραγωγές Κύπρου - Ελλάδας, που συμμετείχαν ή είχαν διακριθεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο του Πανοράματος συνομίλησαν με το κοινό συντελεστές των ταινιών, σκηνοθέτες και ηθοποιοί, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις με συζητήσεις, έκθεση φωτογραφίας για τον Ντίνο Κατσουρίδη και ένα βιωματικό σεμινάριο με τον τίτλο, «Σινε-ταξίδι», για εκπαιδευτικούς και γονείς σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία».

 

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ)

 

