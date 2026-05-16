Η Κύπρος στο Φεστιβάλ Καννών 2026

Δημοσιεύθηκε 16.05.2026 16:00
Με έμφαση σε συμπαραγωγές, χρηματοδοτήσεις και διεθνή δικτύωση η κυπριακή παρουσία στο Marche du Film

Σε κοινό περίπτερο μαζί με τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο συμμετέχει η Κύπρος στην Αγορά Κινηματογράφου (Marche du Film), που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών 2026, μεταξύ 12-21 Μαΐου.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η συμμετοχή της Κύπρος «ενισχύει την κυπριακή κινηματογραφική βιομηχανία σε επίπεδο συμπαραγωγών, διανομής, πωλήσεων και επίσημων επιλογών σε διεθνή φεστιβάλ, αφού έτσι προωθείται ο κυπριακός κινηματογράφος, ενώ προωθούνται δεκάδες Κύπριοι δημιουργοί, οι κυπριακές ταινίες σε φεστιβάλ και ενθαρρύνονται οι συμπαραγωγές μεταξύ ξένων χωρών και Κύπρου».

Προσθέτει, εξάλλου, ότι προβάλλεται η Κύπρος ως ελκυστικός προορισμός για γυρίσματα και ως ένας ιδανικός χώρος πολιτισμού.Μέσω του Περιπτέρου, στο οποίο παρευρέθηκε φέτος η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, ξένοι επαγγελματίες ενημερώθηκαν για τα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τις εν εξελίξει κυπριακές παραγωγές, καθώς και τα Διεθνή Φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στο νησί.

Παράλληλα, η Κύπρος θα έχει παρουσία και στο επίσημο προγράμμα του Φεστιβάλ και της Αγοράς των Καννών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, θα παρουσιαστούν η ταινία μικρού μήκους «Free Eliza» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, στο πρόγραμμα Quinzaine des Cinéastes, η επερχόμενη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της ίδιας σκηνοθέτριας, "Shibboleth", η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο ανάπτυξης και  συμμετέχει στο Cannes Focus COPRO (Co-production Forum for projects in development), καθώς και το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Κυριακού "Tracking: The Cyprus Tigers", που συμμετέχει στο Buyers Showcase στο πλαίσιο του Fantasia - Frontières Co-production Market for works in progress.

Επίσης, ο παραγωγός Κωνσταντίνος Νικηφόρου επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη δράση Producers on the Move του EFP (European Film Promotion).

