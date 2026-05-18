Κυπριακή διάκριση στις Κάννες για το ντοκιμαντέρ TRACKING: THE CYPRUS TIGERS

Δημοσιεύθηκε 18.05.2026 13:49

Το κυπριακό ντοκιμαντέρ απέσπασε βραβείο στο πρόγραμμα FRONTIERES του Fantasia International Film Festival, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Καννών

Το κυπριακό ντοκιμαντέρ TRACKING: THE CYPRUS TIGERS συμμετείχε στο πρόγραμμα BUYERS SHOWCASE - FRONTIERES του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου genre Fantasia International Film Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Καννών.

Το πρόγραμμα FRONTIERES επέλεξε έξι κινηματογραφικές παραγωγές genre από όλο τον κόσμο, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της μεταπαραγωγής, προκειμένου να παρουσιαστούν σε sales agents, διανομείς και τηλεοπτικά δίκτυα της διεθνούς αγοράς.

O Ανδρέας Splash Κυριάκου και ο Σταύρος Παπαγεωργίου

Το κυπριακό ντοκιμαντέρ ξεχώρισε για την πρωτότυπη θεματολογία και τη σκηνοθετική του προσέγγιση, αποσπώντας το βραβείο της τσεχικής εταιρείας BEEB Sound Post Production, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες επεξεργασίας και μίξης ήχου (sound design) συνολικής αξίας 6.000 ευρώ.

Η ταινία εξερευνά τον παγκόσμιο αντίκτυπο του κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ και των ταινιών Kung Fu στη διεθνή κινηματογραφική δημιουργία, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ταινίες ταξίδεψαν διεθνώς μέσα από την έκρηξη της αγοράς VHS κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, καθώς και το πώς αυτή η διακίνηση συνεχίζει να επηρεάζει μέχρι σήμερα τον σύγχρονο κινηματογράφο δράσης και genre.

Χρησιμοποιώντας ως αφηγηματικό άξονα το cult φαινόμενο των The Cyprus Tigers, το ντοκιμαντέρ συνδέει τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα, τα υπόγεια δίκτυα διανομής και τη σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα.

Το πρότζεκτ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ, μεταξύ των οποίων οι Sammo Hung και Simon Yam, καθώς και παρεμβάσεις ανθρώπων που φωτίζουν την πολιτιστική και ιστορική επιρροή του κινηματογράφου δράσης του Χονγκ Κονγκ πέρα από τα όρια της Ασίας.