Τον Χρυσό Φοίνικα και άλλα 5 βραβεία σάρωσαν ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 15:08

Έξι ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βραβεύτηκαν στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου.

Η ταινία Fjörd, του Κριστιάν Μουντζιού, η οποία έλαβε στήριξη από την ΕΕ για την ανάπτυξή της, ήταν ο μεγάλος νικητής, καθώς απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα. Δύο ακόμη ταινίες που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα MEDIA κέρδισαν σημαντικά βραβεία στο επίσημο διαγωνισμό: Το DasGeträumte Abenteuer της Βαλέσκα Γκρίζενμπαχ πήρε το βραβείο της κριτικής επιτροπής, έχοντας λάβει στήριξη από κοινού ανάπτυξης, ενώ το NotreSalut του Εμανουέλ Μαρ κέρδισε το βραβείο σεναρίου. Το Coward του Λούκας Ντόντ, το οποίο υποστηρίχθηκε μέσω του προγράμματος διανομής ταινιών, απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τους δύο πρωταγωνιστές του, Εμανουέλ Ματσιά και Βαλεντάν Καμπάν.

Στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, το Elephants in the Fog του Αμπινάς Μπίκραμ Σαχ —ένα έργο που υποστηρίχθηκε από το MEDIA 360°— κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής, ενώ το Siempresoy tu animal materno της Βαλεντίνα Μορέλ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τις τρεις πρωταγωνίστριές της.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ευρωπαϊκές παραγωγές που έλαμψαν στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών! Το έργο των Ευρωπαίων κινηματογραφιστών αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και το ταλέντο. Τιμούμε αυτές τις αξίες και στηρίζουμε διαρκώς τους δημιουργικούς κλάδους της Ευρώπης μέσω του τρέχοντος προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA και του μελλοντικού προγράμματος AgoraEU.»

Φέτος, στο Φεστιβάλ των Καννών προτάθηκαν 19 ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, εκ των οποίων επτά διαγωνίζονταν για τον Χρυσό Φοίνικα. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA στήριξε τα έργα αυτά και τη διανομή τους με συνολικό ποσό 1,17 εκατ. ευρώ.

Τα τελευταία 35 χρόνια, το πρόγραμμα MEDIAστηρίζει το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προάγοντας την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της δημιουργικής της βιομηχανίας. Η επιτυχία του προγράμματος MEDIAανοίγει τον δρόμο για το προτεινόμενο πρόγραμμα AgoraEU, το οποίο θα συνεχίσει να στηρίζει τους Ευρωπαίους κινηματογραφιστές και δημιουργούς και να συμβάλλει στην έκφραση της ευρωπαϊκής πολυμορφίας και κληρονομιάς.