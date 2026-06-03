Παγκόσμια πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό του Κάρλοβι Βάρι για το «The Lion at my Back» της Τώνιας Μισιαλή

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 11:44

Την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 60ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι θα πραγματοποιήσει η νέα μεγάλου μήκους ταινία της Τώνιας Μισιαλή, «The Lion at My Back». Το φεστιβάλ, φέτος, θα αρχίσει στις 3 Ιουλίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου, στην Τσεχία.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου, Λουξεμβούργου και Ελλάδας από τις εταιρείες Bark Like A Cat Films, Iris Productions και Avaton Films και έρχεται να συνεχίσει τη διεθνή πορεία της Κύπριας σκηνοθέτιδας, μετά το «Pause», το οποίο είχε συμμετάσχει το 2018 στο διαγωνιστικό τμήμα East of the West του ίδιου φεστιβάλ.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαριάμα, μια νεαρή αιτούσα ασύλου από τη Σενεγάλη, η οποία ενηλικιώνεται και καλείται να εγκαταλείψει το καταφύγιο που μέχρι τότε της παρείχε προστασία, για να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αβέβαιη πραγματικότητα. Στον δρόμο της συναντά τη Στέλλα, μια 40χρονη Κύπρια που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της. Μέσα σε ένα περιβάλλον περιθωριοποίησης και καθημερινής επιβίωσης, οι δύο γυναίκες αναπτύσσουν έναν ισχυρό δεσμό αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. Όταν, όμως, πρόσωπα από το παρελθόν επανεμφανίζονται και απειλούν όσα έχουν καταφέρει να οικοδομήσουν, καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για να προστατεύσουν ό,τι θεωρούν πιο πολύτιμο.

Σε δήλωσή της στο Flix.gr, η Τώνια Μισιαλή ανέφερε ότι με το «The Lion at My Back» επιχείρησε να διερευνήσει «την ανθεκτικότητα και τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών που η κοινωνία έχει περιθωριοποιήσει», προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ιστορία επιβίωσης και για «την οικογένεια που επιλέγουμε και όχι απαραίτητα αυτή στην οποία γεννηθήκαμε».

«Μέσα από το ταξίδι της Μαριάμα και της Στέλλας, εξετάζω πώς η σύνδεση και η ενσυναίσθηση μπορούν να υπερβούν τα εμπόδια που θέτει η κοινωνία. Ελπίζω αυτή η ιστορία να ανοίξει καρδιές και μυαλά και να ενθαρρύνει το κοινό να επανεξετάσει τι σημαίνει οικογένεια και ποια είναι η δύναμη της αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές», επισημαίνει η σκηνοθέτιδα.

Το σενάριο συνυπογράφουν η Τώνια Μισιαλή, η Dianne Jones και η Simona Nobile, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν οι Sokhna Diallo, Έλενα Καλλινίκου, Προκόπης Αγαθοκλέους και Ηρόδοτος Μιλτιάδους.

Αναλυτικά η ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Τώνια Μισιαλή

Σενάριο: Τώνια Μισιαλή, Dianne Jones, Simona Nobile

Φωτογραφία: Μανού Τιλίνσκι

Μουσική: Fredrika Stahl

Ηχος: Kevin Feildel, Loïc Collignon

Μοντάζ: Αιμίλιος Αβράαμ

Σκηνικά: Κρίστι Πολυδώρου, Γιώργος Ιωάννου

Παραγωγή: Τώνια Μισιαλή, Katarzyna Ozga, Nicolas Steil, Marinos Charalambous, Vladimir Subotic

Παραγωγή: Bark Like A Cat Films

Συμπαραγωγή: Iris Productions, Avaton Films Cast Sokhna Diallo, Elena Kallinikou, Prokopis Agathocleous, Herodotos Miltiadous / Bark Like A Cat Films