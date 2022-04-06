ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ | 12 ταινίες με γυναίκες πρωταγωνίστριες

Δημοσιεύθηκε 06.04.2022 15:01

Ταινίες με ειδικό βάρος και ξεχωριστή οπτική, διαμαντάκια με διακρίσεις στα πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, πρωτοποριακές φωνές, καταξιωμένοι κινηματογραφιστές, αλλά και περίβλεπτες κυπριακές ταινίες πρόσφατης παραγωγής συνθέτουν τον κορμό του επετειακού 20ού Διεθνούς Φεστιβάλ – Κινηματογραφικές Μέρες 2022. Από τις 8 μέχρι τις 16 Απριλίου με προβολές στο Θέατρο Ριάλτο στη Λέμεσό και στο Ζήνα Πάλας στη Λευκψσία.



Ξεχωρίσαμε 12 ταινίες με γυναίκες πρωταγωνίστριες σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους, σε διάφορα μέρη του κόσμου.















SISTERHOOD









DINA DUMA









90′, 2021, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο









Λεμεσός (09/04), 20:00 / Λευκωσία (10/4), 20:00



Η Maya και η Jana είναι δύο αχώριστες φίλες που κάνουν τα πάντα μαζί. Η ισχυρογνώμων Jana είναι συνήθως η αρχηγός, ενώ η Maya ακολουθεί. Ένα βράδυ σε ένα πάρτι καταγράφουν σε βίντεο την Elena, το δημοφιλέστερο κορίτσι του σχολείου, να κάνει σεξ με το αγόρι που η Maya ποθεί εδώ και καιρό. Η Jana πείθει την Maya να ποστάρει το βίντεο και όταν αυτό γίνεται viral, η ζωή της Elena καταστρέφεται. Έπειτα από μία βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ των τριών κοριτσιών, η Elena αγνοείται και, παρόλο που η Maya θέλει να αποταθεί στην αστυνομία, η Jana διαφωνεί. Όταν η Maya γίνεται ο νέος στόχος της κολλητής της, αναγκάζεται να βρει το θάρρος να βγει από την τοξική αυτή σχέση και να απαλλαγεί από το μυστικό που απειλεί να καταστρέψει τη ζωή της.

















YUNI







KAMILA ANDINI





95′, 2021, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Αυστραλία











Λεμεσός (10/04), 20:00 / Λευκωσία (12/4), 20:00



H Yuni είναι μια πανέξυπνη έφηβη που λαχταράει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Όταν δύο σχεδόν άγνωστοι άντρες τής κάνουν πρόταση γάμου, εκείνη τους απορρίπτει, παρόλο που γνωρίζει πολύ καλά ότι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν μία γυναίκα απορρίπτει τρεις προτάσεις γάμου, δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτεί. Οι πιέσεις κορυφώνονται όταν η κοπέλα δέχεται και τρίτη πρόταση γάμου. Τότε η Yuni αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στον μύθο μίας τελευταίας ευκαιρίας για παντρειά και στο όνειρό της για πραγματική ευτυχία.

















CELTS









MILICA TOMOVIĆ

106′, 2021, Σερβία









Λεμεσός (13/04), 20:00 / Λευκωσία (15/4), 22:00



Βελιγράδι, 1993. Η Marijana οργανώνει ένα πάρτι για τα 8α γενέθλια της κόρης της με καλεσμένους ενήλικες και παιδιά. Όσο τα παιδιά διασκεδάζουν στο διπλανό δωμάτιο, οι γονείς, για να το γιορτάσουν, εκμεταλλεύονται τη σπάνια αυτή ευκαιρία και ανοίγουν μερικά μπουκάλια στην κουζίνα. Όταν η Marijana συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι λαχταράει κάτι παραπάνω από έναν αδιάφορο σύζυγο και μια παρέα μεθυσμένων φίλων, αποφασίζει να αφεθεί στις απολαύσεις που επιφυλάσσει η νύχτα. Το σκάει κρυφά από το σπίτι, κάνοντας βόλτες στους άδειους δρόμους, ψάχνοντας για αληθινές εμπειρίες παρά για απλά υποκατάστατα. Ενόσω η ίδια φθάνει σε οργασμό και καπνίζει ένα τσιγάρο με έναν άγνωστο, το πάρτι διαλύεται όπως και η ίδια η Γιουγκοσλαβία, η χώρα στην οποία γεννήθηκε η Marijana και όλοι οι φίλοι της.















107 MOTHERS







PETER KEREKES







90′, 2021, Σλοβακία, Τσεχία, Ουκρανία











Λεμεσός (15/04), 22:00 / Λευκωσία (11/4), 20:00



Έχοντας διαπράξει ένα έγκλημα πάθους, η Lesya καταδικάζεται σε επταετή φυλάκιση σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα γυναικών της Οδησσού. Έχει μόλις γεννήσει το πρώτο της παιδί, και εισέρχεται σε έναν κόσμο που κατοικείται αποκλειστικά από γυναίκες: τροφίμους, νοσηλεύτριες και φύλακες, γυναίκες όλων των ηλικιών, συζύγους και χήρες, θυγατέρες, αδελφές, εγκύους και μητέρες με παιδιά. Αν οι στολές τους δεν είχαν διαφορετικό χρώμα, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να τις ξεχωρίσεις.



















BROADWAY









ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ









77′, 2021, Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία









Λεμεσός (15/04), 20:00 / Λευκωσία (14/4), 22:00



Η Νέλλη έχει καταφέρει να το σκάσει από την ευκατάστατη και αυταρχική οικογένειά της. Στο στριπτιτζάδικο όπου πιάνει δουλειά, γνωρίζει τον Μάρκο, έναν χαρισματικό μικροαπατεώνα που τη βοηθάει να ξεφύγει από τους μπράβους του πατριού της. Ο Μάρκος θα γίνει σύντομα προστάτης και εραστής της, και θα την οδηγήσει στο Broadway, ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα ψυχαγωγίας που έχει καταληφθεί από χορευτές, πορτοφολάδες και μια μαϊμού. Στην αρχή τα πράγματα κυλάνε ομαλά, ακόμη κι όταν στην ομάδα του Broadway εισέρχεται ένας μυστηριώδης άντρας καλυμμένος με αιματοβαμμένους επιδέσμους που καταζητείται από τη μαφία της Αθήνας. Όταν, όμως, ο Μάρκος συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή, το νέο μέλος της κοινότητας θα αποκτήσει μία απρόσμενα σημαντική θέση στη συμμορία.













COMPARTMENT NO. 6









JUHO KUOSMANEN









106′, 2021, Φινλανδία, Γερμανία, Εσθονία, Ρωσία











Προβολές: Λεμεσός (10/04), 22:00 / Λευκωσία (11/4), 22:00



Μια νεαρή γυναίκα από τη Φινλανδία αποφασίζει να θέσει τέλος σε μια αινιγματική ερωτική σχέση στη Μόσχα παίρνοντας το τρένο για το αρκτικό λιμάνι του Μουρμάνσκ. Στη διαδρομή, θα αναγκαστεί να μοιραστεί το μακρύ ταξίδι και τη μικροσκοπική καμπίνα με έναν Ρώσο μεταλλωρύχο. Οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι επιβάτες του Βαγονιού 6 θα αναγκαστούν να δούνε την αλήθεια κατάματα και να αντιληφθούν τη λαχτάρα τους για ανθρώπινη επαφή.















PLEASURE









NINJA THYBERG









109’, 2021, Σουηδία, Ολλανδία, Γαλλία











Λεμεσός (11/04), 22:00 / Λευκωσία (12/4), 22:00 Μία διεισδυτική ματιά στην αμερικανική πορνογραφική βιομηχανία μέσα από την ιστορία της 19άχρονης Bella από τη Σουηδία, η οποία καταφθάνει στο Λος Άντζελες με το όνειρο να γίνει η επόμενη μεγάλη πορνοστάρ. Ωμή, αλλά γεμάτη ανθρωπιά και συνάμα χιούμορ, η ταινία σκιαγραφεί έναν ανδροκρατούμενο κόσμο μέσα από μία γυναικεία οπτική ματιά.

















THE WORST PERSON IN THE WORLD









JOACHIM TRIER









107′, 2021, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Δανία











Λεμεσός (13/04), 22:00 / Λευκωσία (09/4), 22:00



Η Julie θα κλείσει τα τριάντα και στη ζωή της επικρατεί ένα υπαρξιακό χάος. Αισθάνεται ότι τα ταλέντα έχουν πια χαθεί, ενώ ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύντροφός της, ο Aksel, την πιέζει για το επόμενο βήμα. Μέχρι που σε ένα πάρτι γνωρίζει έναν κατά πολύ νεαρότερο, τον γοητευτικό Eivind. Έχοντας πάρει την απόφαση να χωρίσει με τον Aksel και να αφοσιωθεί στη νέα της σχέση, η Julie θα συνειδητοποιήσει ότι οι επιλογές που έχει κάνει στη ζωή της αποτελούν ήδη παρελθόν.





















PATCHWORK









ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ









87′, 2021, Κύπρος, Ισραήλ, Σλοβενία













Λεμεσός (08/04), 20:00 / Λευκωσία (09/4), 18:00



Για τη Χαρά, η οικογένειά της είναι το παν. Μερικές φορές, όμως, φαντάζεται τον εαυτό της χωρίς αυτούς. Ανίκανη να μιλήσει σε κάποιον για αυτήν την εσωτερική της μάχη, κουβαλάει μόνη το βάρος της ενοχής και της σύγχυσης. Όταν γνωρίζει την ντροπαλή κόρη του αφεντικού της, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις υπαρξιακές της ανησυχίες και το οδυνηρό παρελθόν της που τόσο λαχταρούσε να ξεχάσει.



















PETITE MAMAN (Κ)









CÉLINE SCIAMMA









72′, 2021, Γαλλία









Λεμεσός (10/04), 16:00 / Λευκωσία (09/4), 16:00



Η 8άχρονη Νέλι έχει μόλις χάσει την αγαπημένη της γιαγιά και βοηθάει τους γονείς της να τακτοποιήσουν τα υπάρχοντά της. Εξερευνά το σπίτι όπου μεγάλωσε η μαμά της, η Μαριόν, και το δάσος όπου έπαιζε και είχε χτίσει κάποτε ένα δεντρόσπιτο, για το οποίο η Νέλι έχει ακούσει τόσα πολλά. Όταν μια μέρα η μητέρα της φεύγει από το σπίτι, η Νέλι αναζητά παρηγοριά στο δάσος. Εκεί, θα συναντήσει ένα κορίτσι της ηλικίας της που χτίζει ένα δεντρόσπιτο. Το όνομά της είναι Μαριόν, όπως και της μαμάς της.

















MEZQUITE’S HEART (K)









ANA LAURA CALDERÓN









74′, 2019, Μεξικό



