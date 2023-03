«Τα Πάντα Ολα»... γράφουν ιστορία στα SAGs

Οι Μισέλ Γέο και Κι Χουί Κουάν έγιναν οι πρώτοι Ασιάτες ηθοποιοί που τιμήθηκαν στις κατηγορίες Α' Γυναικείου και Β' Αντρικού αντίστοιχα, ενώ η ταινία κατάφερε να κερδίσει βραβεία σε ολες σχεδόν τις κινηματογραφικές κατηγορίες των βραβείων του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών.

Tο «Τα Πάντα Ολα» έσπασε τα ρεκόρ στην τελετή απονομής των Screen Actors Guild Awards (SAGs) κερδίζοντας βραβείο σχεδόν σε όλες τις κινηματογραφικές κατηγορίες, ανάμεσά τους και εκείνο του Καλύτερου Καστ σε Ταινία, με τον Μπρένταν Φρέιζερ να κερδίζει εκείνο του Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «The Whale». Αυτό, και σε συνδυασμό με τα βραβεία της Ενωσης Παραγωγών Αμερική που δόθηκαν μια μέρα πριν, φέρνουν την ταινία ακόμα πιο κοντά στο Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η ταινία έγραψε ιστορία στον θεσμό μιας και οι Μισέλ Γέο και Κι Χουί Κουάν έγιναν οι πρώτοι Ασιάτες ηθοποιοί που τιμήθηκαν στις κατηγορίες Α' Γυναικείου και Β' Αντρικού αντίστοιχα. «Αυτή η στιγμή δεν ανήκει πλέον μόνο σε μένα», είπε ο Κουάν. «Ανήκει επίσης σε όλους όσους έχουν ζητήσει αλλαγή». Ο Κουάν, ο οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Indiana Jones and the Temple of Doom», είπε ότι παραιτήθηκε από το επάγγελμα λόγω έλλειψης ευκαιριών. «Το τοπίο φαίνεται τόσο διαφορετικό εδώ από πριν», είπε.

Στα τηλεοπτικά βραβείο το «White Lotus» κέρδισε το Καλύτερο Καστ για Δραματική Σειρά, με την Τζένιφερ Κούλιτζ να κερδίζει το βραβείο Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα, και ο Τζέισον Μπέιτμαν το βραβείο Ανδρικού Ρόλου σε Δράμα για την ερμηνεία του στο «Ozark». Στις Κωμωδίες οι Τζέρεμι Γουάιτ και Τζιν Σμάρτ κέρδισαν τα βραβείο για Ανδρικό και Γυναικείο Ρόλο αντίστοιχα, ενώ η σειρά «Abbott Elementary» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Καστ.

Στις εκπλήξεις της βραδιάς η Τζέιμι Λι Κέρτις κέρδισε το βραβείο του Β’ Γυναικείου αφήνοντας πίσω την Αντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν το φαβορί στην συγκεκριμένη κατηγορία, ο Σάμ Ελιοτ πήρε το βραβείο του Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά για το «1883», αφήνοντας πίσω ένα ακόμα φαβορί, τον Εβαν Πίτερς και τέλος η Τζέσικα Τσαστέιν κέρδισε το Γυναικείο Ρόλο σε Μίνι Σειρά για το «George and Tammy», αφήνοντας πίσω ένα ακόμα φαβορί, την Αμάντα Σέιφριντ για το «The Dropout» η οποία είχε κερδίσει το συγκεκριμένο όπου αλλού είχε προταθεί.

Παρακάτω η λίστα με τους νικητές της βραδιάς.

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέιμι Λι Κέρτις, «Everything Everywhere All At Once».

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κι Χουί Κουάν, «Everything Everywhere All At Once».

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Μισέλ Γέο, «Everything Everywhere All At Once».

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Φρέιζερ, «The Whale».

Καλύτερο Καστ σε Ταινία: «Everything Everywhere All At Once»

Καλύτερη Ομάδα Σταντ σε Ταινία: Ton Gun: «Maverick»

Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Σαμ Ελιοτ, «1883».

Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Τζέσικα Τσαστέιν, «George and Tammy».

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, «The Bear».

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ, «Hacks».

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά: «Abbott Elementary»

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Τζέισον Μπέιτμαν, «Ozark».

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ, «The White Lotus».

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: «The White Lotus»

Καλύτερη Ομάδα Σταντ σε Τηλεοπτική Σειρά: «Stranger Things»

Πηγή: flix.gr