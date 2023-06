ISFFC: Πρόσκληση υποβολής έργων για εργαστήρι σεναριογράφων

Το What’s the Story? Cyprus είναι ένα εντατικό εργαστήρι διάρκειας πέντε ημερών, αφιερωμένο στην ανάπτυξη και συγγραφή σεναρίου για μικρού μήκους ταινία.

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος.

Περίοδος διεξαγωγής: 09/10-13/10/2023

Εκπαιδευτές: Θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο

Εταίρος: ISFFC – Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) είναι το επίσημο φεστιβάλ της Κύπρου, το οποίο αναδεικνύει, προβάλλει και βραβεύει ταινίες μικρού μήκους από όλο το ειδολογικό φάσμα: μυθοπλασίας, animation, ντοκιμαντέρ και πειραματικές. Από το 2019, το ISFFC είναι επίσημος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σήμερα, το φεστιβάλ αποτελεί μία σημαντική πλατφόρμα για σκηνοθέτες και δημιουργούς από την Κύπρο και τον κόσμο, που επιθυμούν να προβάλουν το έργο τους, και δικαίως προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Με μία διαρκώς αυξανόμενη παρουσία στο διεθνές φεστιβαλικό στερέωμα της μικρού μήκους ταινίας, το ISFFC αποτελεί ένα από τα πλέον ανερχόμενα φεστιβάλ μικρού μήκους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου καταξιωμένοι αλλά και νεαρότεροι σκηνοθέτες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη συναρπαστική εμπειρία θέασης της ταινίας τους στη μεγάλη οθόνη, σε μία κατάμεστη αίθουσα.

Το ISFFC βρίσκεται πάντοτε μπροστά από τις εξελίξεις, πρωτοπόρος σε δημιουργικότητα και καινοτομία, ενώ κάθε χρόνο ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Παράλληλα με το βασικό διαγωνιστικό του τμήμα, το ISFFC διοργανώνει, επιπλέον, σειρά εξειδικευμένων εκδηλώσεων σε συνεργασία με ντόπιους καλλιτέχνες, θεματικές προβολές και masterclasses, στοχεύοντας πάντοτε στη συμπερίληψη διαφορετικών μορφών τέχνης.

Η φεστιβαλική εβδομάδα κορυφώνεται κάθε χρόνο με την τελετή βράβευσης στο εθνικό και διεθνές διαγωνιστικό, με τη διεθνή κριτική επιτροπή να ανακοινώνει τους βραβευθέντες, στους οποίους απονέμονται γενναιόδωρα βραβεία, τόσο χρηματικά έπαθλα όσο και υπηρεσίες. Η κριτική επιτροπή αποτελείται κάθε χρόνο από πέντε σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς και ντόπιας κινηματογραφικής σκηνής, επαγγελματίες του χώρου, ακαδημαϊκούς, διευθυντές φεστιβάλ και επιμελητές προγραμμάτων.

Το ISFFC ιδρύθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο το 2000. Αρχικά, το πρόγραμμά του απαρτιζόταν αποκλειστικά από εθνικό διαγωνιστικό τμήμα, ενώ το 2011 διευρύνθηκε και αναπτύχθηκε σε διεθνές διαγωνιστικό. Σήμερα, συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ είναι το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Ανοικτό Κάλεσμα Υποβολής Αιτήσεων

Τι είναι το What’s the Story? Cyprus

Είναι ένα εντατικό εργαστήρι διάρκειας πέντε ημερών, αφιερωμένο στην ανάπτυξη και συγγραφή σεναρίου για μικρού μήκους ταινία. Αποτελεί μέρος της νεοσύστατης πρωτοβουλίας “Talents Generator Factory” του Talents and Short Film Market (TSFM).

Το εργαστήρι διεξάγεται υπό την καθοδήγηση δύο έμπειρων εκπαιδευτών και απαιτεί από όλους τους επιλεχθέντες ενεργή συμμετοχή και ανοικτό πνεύμα για συνεργασία. Το εργαστήρι διεξάγεται με φυσική παρουσία, τόσο στο πλαίσιο διδασκαλίας εντός αίθουσας, όσο και ενδιάμεσα των συναντήσεων. Στους συμμετέχοντες θα ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα και εργασίες που θα κληθούν να παραδώσουν την αμέσως επόμενη ημέρα.

Στο τέλος του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτές θα επιλέξουν δύο συμμετέχοντες, οι οποίοι θα προσκληθούν να λάβουν μέρος σε άλλο ένα εργαστήρι, στο πλαίσιο του Talents and Short Film Market vol. 8, που θα λάβει χώρα μεταξύ 27 και 30 Νοεμβρίου 2023 στο Τορίνο της Ιταλίας. Η δεύτερη αυτή διοργάνωση θα επικεντρώνεται στη δυνατότητα υλοποίησης και στην παραγωγή των πρότζεκτ, ενώ θα ολοκληρωθεί με διαδικασία pitching και μία σειρά εξατομικευμένων συνεδριών με επαγγελματίες του κινηματογράφου. Το δεύτερο εργαστήρι δεν απαιτεί κόστος συμμετοχής από μέρους των συμμετεχόντων. Η διαμονή παρέχεται από το TSFM. Τα έξοδα ταξιδίου καλύπτονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Σε ποιον απευθύνεται;

Το What’s The Story? Cyprus θα φιλοξενήσει φέτος μέχρι δέκα δημιουργούς (σκηνοθέτες, σεναριογράφους), οι οποίοι θα συνεργαστούν ώστε να γράψει ο καθένας τη δική του ιστορία μίας μικρού μήκους ταινίας.

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής στο εργαστήρι έχουν μόνο δημιουργοί που ζουν ή γεννήθηκαν στην Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Πότε θα διεξαχθεί;

Το What’s The Story? Cyprus πρόκειται να λάβει χώρα από 9 μέχρι 13 Οκτωβρίου 2023.

Πού θα πραγματοποιηθεί;

Το What’s The Story? Cyprus θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό.

Ποια είναι η γλώσσα διεξαγωγής του εργαστηρίου;

Η βασική γλώσσα εργασίας του What’s The Story? Cyprus θα είναι τα αγγλικά. Τα έγγραφα που θα υποβληθούν για τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων πρέπει να είναι στα αγγλικά. Το υλικό (κείμενα κλπ) που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου πρέπει να είναι στα αγγλικά.

Ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές;

Οι εκπαιδευτές του What’s The Story? Cyprus θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι αιτήσεις για το What’s The Story? Cyprus υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/VhXwTscz2SKePWhC9

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023.

Κόστος συμμετοχής

Δεν υπάρχει κόστος υποβολής αίτησης στο What’s The Story? Cyprus. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο What’s The Story? Cyprus. Το ISFFC – The International Short Film Festival of Cyprus παρέχει στους συμμετέχοντες διαμονή και ένα γεύμα ημερησίως. Δεν καλύπτονται ταξιδιωτικά έξοδα.

Ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μέιλ: wts@talentsgeneratorfactory.com

Αίτηση

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την αίτησή σας στο What’s The Story? Cyprus.