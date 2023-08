Φεστιβάλ Βενετίας: Οι βιογραφίες, οι βετεράνοι, οι Έλληνες

To «Poor things» του Λάνθιμου και το «Καλοκαίρι της Κάρμεν» του Μαυροειδή στην 80ή διοργάνωση που κάνει πρεμιέρα σήμερα

Με την παγκόσμια πρεμιέρα της ιταλικής, πολεμικού περιεχομένου ταινίας «Commandante» του Εντουάρντο Ντε Αντζελις, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πιερφρανσέσκο Φαβίνο, η κινηματογραφική Μπιενάλε σηκώνει σήμερα βράδυ την αυλαία της στο νησί Λίντο σημαίνοντας έτσι την έναρξη ενός πολλά υποσχόμενου κινηματογραφικού 10ημέρου. Δύο μέρες αργότερα, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor things» (συμπαραγωγή Αγγλίας / Ιρλανδίας / ΗΠΑ) θα προβληθεί εντός συναγωνισμού. Στο Φεστιβάλ Βενετίας ο έλληνας σκηνοθέτης έχει φιλοξενηθεί δύο φορές και διαπρέψει.

To 2018 η «Ευνοούμενή» του απέσπασε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για την Ολίβια Κόλμαν, η οποία λίγους μήνες αργότερα θα βραβευόταν με το Οσκαρ Α’ ρόλου για την ίδια ταινία. Η σχέση του Λάνθιμου με την κινηματογραφική Μόστρα αρχίζει το 2011 όταν οι «Αλπεις» απέσπασαν το βραβείο σεναρίου.

Δυνατές βιογραφίες

Λόγω του επετειακού της χαρακτήρα, η φετινή κινηματογραφική Μόστρα έχει συγκεντρώσει διάσημα πρόσωπα και πολλά υποσχόμενες ταινίες που κινούν αμέσως το ενδιαφέρον. Τρεις που προβάλλονται εντός συναγωνισμού αφορούν πραγματικά πρόσωπα: ο «Ferrari» του Αμερικανού Μάικλ Μαν για τον Ενζο Φεράρι τον οποίο υποδύεται ο Ανταμ Ντράιβερ, η «Priscila» της Σοφία Κόπολα που δίνει τη δική της άποψη πάνω στη σχέση του Ελβις Πρίσλεϊ με τον έρωτα της ζωής του, την Πρισίλα Πρίσλεϊ, και ο «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ που εστιάζει στη σχέση του διάσημου μουσικοσυνθέτη Λέοναρντ Μπέρνσταϊν (που υποδύεται ο ίδιος) με τη Φελίτσια Μονταλέγκρε (Κάρεϊ Μάλιγκαν).

Οι δύο βετεράνοι

Δύο σπουδαίοι κινηματογραφικοί σκηνοθέτες που ανήκουν πλέον στη γενιά των βετεράνων και που πέραν από την καλλιτεχνική τους ιδιότητα δεν έχουν πάψει εδώ και χρόνια να απασχολούν τα ΜΜΕ με διάφορα σκάνδαλα, συμμετέχουν στο εκτός διαγωνισμού πρόγραμμα: στα 90 του ο Πολωνός Ρόμαν Πολάνσκι και στα 88 του ο Αμερικανός Γούντι Αλεν (που στις 9 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην Ελλάδα για μια μουσική συναυλία στο Ηρώδειο) παρουσιάζουν αντιστοίχως το «Παλάτι» (The Palace) και το «Coup de chance» που ο Αλεν γύρισε στη Γαλλία και στη γαλλική γλώσσα, με πρωταγωνιστές εκτός άλλων τον Μελβίλ Πουπό και την Λου Ντε Λαζ.

Ελληνική παραγωγή

Στο παράλληλο τμήμα Giornate Degli Autori του 80ού φεστιβάλ θα παιχτεί η ταινία «Το καλοκαίρι της Κάρμεν» του σκηνοθέτη Ζαχαρία Μαυροειδή («Ο ξεναγός», «Απόστρατος») μια παραγωγή της Ιωάννας Μπολομύτη (ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α. Ε) με συμπαραγωγό την εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ στην εκτέλεση παραγωγής. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Τσιαντούλας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Νικόλα Μίχα, Βασίλης Τσιγκριστάρης και Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου.

Τιμώμενα πρόσωπα

Στη φετινή κινηματογραφική Μόστρα θα τιμηθούν η ιταλίδα σκηνοθέτρια Λιλιάνα Καβάνι («Ο θυρωρός της νύχτας», «Φραντσέσκο»), συχνή επισκέπτρια του φεστιβάλ από το 1965 όταν παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Philippe Pétain: Processo a Vichy» και ο κινέζος ηθοποιός Τόνι Λιουνγκ, γνωστός από τη στενή σχέση του με τον σκηνοθέτη Γουόνγκ Καρ Βάι («Ερωτική επιθυμία», «Happy together» κ.ά.). Ο Λέουνγκ ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία «Προσοχή, πόθος» του Ανγκ Λι που το 2007 κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα.

Ο μεγάλος απών

Στις 7 του Αυγούστου ο αμερικανός σκηνοθέτης Γουίλιαμ Φρίντκιν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και ενώ προετοιμαζόταν για την παρουσίαση στη Μόστρα της τελευταίας ταινίας του, «The Caine Mutiny Court – Martial» όπως επίσης της κλασικής ταινίας του «Ο εξορκιστής» (1983) σε νέα κόπια. Οι προβολές των δύο ταινιών θα γίνουν κανονικά.

Η κριτική επιτροπή

Μεγάλα ονόματα υπό την προεδρία του Αμερικανού, βραβευμένου με Οσκαρ σκηνοθέτη Ντέμιαν Σαζέλ («La La Land», «Babylon»), θα κρίνουν τις ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος. Ανάμεσά τους τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες, η Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον («Η εξουσία του σκύλου», «Μαθήματα πιάνου»), η Αμερικανίδα Λόρα Πόιτρας της οποίας το ντοκιμαντέρ «All the Beauty and the Bloodshed» απέσπασε πέρσι τον Χρυσό Λέοντα και η Γαλλίδα Μία Χάνσεν Λαβ («Ενα όμορφο πρωινό»). Ο ιρλανδός σκηνοθέτης / σεναριογράφος Μάρτιν Μακ Ντόνα των «Φαντασμάτων του Ινισέριν», ο αργεντίνος σκηνοθέτης / σεναριογράφος Σαντιάγο Μίτρε της «Αργεντινής 1985», o ιταλός σκηνοθέτης Γκαμπριέλε Μαϊνέτι και οι ηθοποιοί Σαλέχ Μπακρί (Παλαιστίνη) και Σου Κι (Κίνα) συμπληρώνουν την ομάδα.

