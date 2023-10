«Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα. Φωτ.: Ελένη Παπαδοπούλου

Η δράση φέρει τον τίτλο «Caring for every drop» και θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου

Το πρότζεκτ «Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα ετοιμάζει την επόμενη του δράση, η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου και φέρει τον τίτλο «Caring for every drop». Ένας συνδυασμός ξεναγήσεων που θα ξεκινήσει από τους εκθεσιακούς χώρους και θα συνεχίσει με μία εν πλω συμμετοχική ξενάγηση κατά μήκος της ακτογραμμής του Ακάμα (Blue lagoon).

Η δημιουργός λέει πως το έργο της αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα από την επίκληση στη μνήμη, σε ιστορίες και μύθους της περιοχής της Πόλης Χρυσοχούς, αναφέροντας πως το ερωτικό στοιχείο και το πώς αυτό εκφράζεται μέσα από τους μύθους της περιοχής κατέχει πρωταρχική σημασία. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρότζεκτ που ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης προωθώντας τον σεβασμό στο περιβάλλον και την προστασία του, ενισχύει τη σχέση μεταξύ πολιτιστικών καλλιτεχνικών πρακτικών και κοινωνικού χώρου, ενώ αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές της φροντίδας. Με την έννοια της φροντίδας στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων λοιπόν, το πρότζεκτ και η δράση επικεντρώνονται στις «οικολογίες της φροντίδας», οι οποίες εστιάζουν στην ανάγκη να αναλογιστούμε εκ νέου και συλλογικά τους κανόνες και τις διαδικασίες της πολιτιστικής δημιουργίας. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής διάστασης της τέχνης και επιχειρεί να βρει τρόπους για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και για την αειφόρο συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών στο πεδίο των ξενοδοχείων και των τοπικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας τη θέση και τον ρόλο των καλλιτεχνών απέναντι σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Να σημειωθεί ότι, καθ' όλη τη διάρκεια του πρότζεκτ πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις, βιωματικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις και πεζοπορίες στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και του Ακάμα. Η εικαστικός Κυριακή Κώστα σημειώνει πως οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ανάδειξη των ποιοτήτων του έργου και της αξίας του προσωπικού βιώματος, επιτρέποντας στον επισκέπτη να γίνει μέτοχος μιας συλλογικής και προσωπικής συναισθηματικής εμπειρίας.

Μίνι κρουαζιέρα

Η κρουαζιέρα, που θα διεξαχθεί με αφορμή το πρότζεκτ, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστοριών από ντόπιους, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη θάλασσα, τις παραλίες της περιοχής, τις εκκλησίες, τα αρχαία κτίσματα και τους μύθους που συνδέονται με τον Ακάμα. Η ξενάγηση θα γίνει με τη χρήση ανοικτού μικροφώνου. Στο πλοιάριο θα συμμετάσχουν μέλη της ομάδας του πρότζεκτ, ενώ σημαντικό τμήμα της δράσης συνιστά η προβολή της ταινίας μικρού μήκους του Άλεξ Ιωάννου με τίτλο «No Drop to the Sea» (η προβολή θα γίνει σε τηλεόραση στο πλοιάριο), η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την ιδέα της εν πλω ξενάγησης. Η ταινία-ντοκιμαντέρ που προβάλλεται και στο πλαίσιο της έκθεσης λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς διερευνά, μέσα από τη φωνή του Βραχίμη Ιωάννου, τα τεχνικά επιτεύγματα σε σχέση με τις υποδομές νερού που μεταμόρφωσαν τη χερσόνησο του Ακάμα και την περιοχή της Πάφου στα μέσα του 20ού αιώνα.

Μετά την προβολή της δεκάλεπτης ταινίας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος με θέμα το περιβάλλον, τα κοινά, τη βιωσιμότητα, το νερό, στον οποίο θα συμμετέχουν και θα συντονίσουν, ο αρχιτέκτονας τοπίου Άλεξ Ιωάννου, η εικαστικός Κυριακή Κώστα, η ζωολόγος της Terra Cypria Ζωή Μακρίδου, η ακαδημαϊκός ιστορίας και θεωρίας αρχιτεκτονικής Σταυρούλα Μιχάηλ, ο βιολόγος της Terra Cypria Κωνσταντίνος Περικλέους, και η αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, διευθύντρια προγράμματος στο «Future Heritage Lab» του ΜΙΤ, εκτελεστική διευθύντρια έρευνας και ανάπτυξης του «MountMed Institute», Μελίνα Φιλίππου. Να σημειωθεί ότι, μέρος της έμπνευσης για τη δράση αποτέλεσε επίσης ο ειδικά σχεδιασμένος χάρτης, που συνιστά σημαντικό μέρος του πρότζεκτ. Ο συγκεκριμένος χάρτης ενώνει τους εκθεσιακούς χώρους με την ευρύτερη περιοχή του Ακάμα και με σημεία όπου έχουν εντοπιστεί πηγές νερού, ενώ μέσα από τις περιδιαβάσεις αυτές, προκύπτει μια νέα ανάγνωση για την περιοχή με κεντρικά σημεία αναφοράς τους μύθους, το νερό και την οικολογία. Η εν πλω ξενάγηση συμπληρώνει αυτόν τον χάρτη, προσθέτοντας μία επιπλέον, θαλάσσια αυτή τη φορά, διαδρομή.

Οι εκθέσεις

Στο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς η καλλιτέχνιδα, εμπνεόμενη από τα αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και από άλλα αντικείμενα που μαρτυρούν τελετές εξαγνισμού και την άμεση συσχέτιση του νερού με νεκρώσιμες ακολουθίες, προτείνει μια σειρά από έργα και σύγχρονα αφιερώματα για την ίαση και αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Αρχαίοι αγωγοί νερού από ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην έκθεση, μαρτυρούν τις ενέργειες και τις επεμβάσεις του ανθρώπου στην προσπάθειά του να καταστήσει τον τόπο κατοικήσιμο.

«Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα. Φωτ.: Ελένη Παπαδοπούλου

«Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα. Φωτ.: Ελένη Παπαδοπούλου

«Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα. Φωτ.: Ελένη Παπαδοπούλου

​Τα έργα στο ξενοδοχείο Άνασσα μαρτυρούν μια πιο ενδόμυχη ενασχόληση της εικαστικού με το θέμα της ροής του χρόνου και τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού. Η καλλιτέχνιδα εισέρχεται στις αποθήκες του ξενοδοχείου Άνασσα για να συλλέξει υλικά, άχρηστα πλέον για το ξενοδοχείο, όπως κλινοσκεπάσματα και διάφορα μέταλλα, τα οποία επαναχρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη για τα έργα της τοποθετώντας τα σε νέο κύκλο ζωής. Οι φόρμες των γλυπτικών έργων, καθώς και οι εικόνες που δημιουργεί η Κυριακή Κώστα, βρίσκονται στο μεταίχμιο της αναπαράστασης και της αφαίρεσης και μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο, όπου ο άνθρωπος συνυπάρχει με μυθικές και εξωπραγματικές δυνάμεις. Παράλληλα με τα έργα αυτά, ανοίγει έναν διάλογο με την κοινότητα και τον γλύπτη Α. Μοδίτη, εκθέτοντας έργα δικά του και δίνοντάς τους άλλη χροιά και υλικότητα.

«Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα. Φωτ.: Ελένη Παπαδοπούλου

«Ακαμαντίς | Head and Hand» της εικαστικού Κυριακής Κώστα. Φωτ.: Ελένη Παπαδοπούλου

​Λίγα λόγια για την εικαστικό και τον σκηνοθέτη της ταινίας

Η Κυριακή Κώστα είναι καλλιτέχνιδα και ερευνήτρια, που με διεπιστημονική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τέχνη ως ανθρωπολογική πρακτική. Το έργο της εξερευνά και συνδυάζει μύθο και ιστορία, φιλοσοφία, κλιματικές και οικολογικές ανησυχίες. Δημιουργεί έργα τέχνης και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους. Παράγει συχνά συμμετοχικά περιβάλλοντα, οργανώνοντας κοινωνικές και πολιτικές παρεμβάσεις που ασκούν κριτική σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντες χώρους.

Ο Αλεξ Ιωάννου είναι διδακτορικός ερευνητής με έδρα το Πανεπιστήμιο Bangor. Η έρευνά του τοποθετεί τις τρέχουσες συζητήσεις για την αλλαγή του τοπίου στο ιστορικό τους πλαίσιο και παρέχει μια έρευνα εναλλακτικών πλαισίων, μέσω των οποίων οι κοινωνίες μπορούν να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με το τοπίο.

Το πρόγραμμα της ξενάγησης

«Caring for every drop» «Ακαμαντίς | Head & Hand» | Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023:

09.00: Αναχώρηση από Λευκωσία

11.30: Ξενάγηση στο τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης

12.30: Ξενάγηση στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης στο ξενοδοχείο Άνασσα.

13.30: Λιμάνι για αναχώρηση με πλοιάριο και συμμετοχή σε εν πλω ξενάγηση/συζήτηση κατά μήκος της ακτογραμμής του Ακάμα/Blue lagoon

16.30: Επιστροφή

INFO:

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 26322955-268880002 ή μέσω email: ~costakyriaki@gmail.com

Επιμέλεια ξεναγήσεων: Κυριακή Κώστα - Αντιγόνη Μιχαήλ

Επιμέλεια εκθέσεων: Ευαγόρας Βανέζης, δρ Μόνικα Ασημένου

Επιμέλεια Χάρτη: Δρ Χριστίνα Λάμπρου

Χορηγοί: Visit Cyprus - ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2023

Υποστηρικτές: Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, Visit Cyprus, Οινοποιείο Vasilikon, Thanos Hotels

Η ξενάγηση θα τελεστεί υπό την αιγίδα της επιτρόπου Περιβάλλοντος.