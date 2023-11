Παραγωγοί, ηθοποιοί και φωτογράφοι μιλούν για το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Το βήμα για τη συμμετοχή στο CYIFF και μερικές λεπτομέρειες για τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν, όπως και ένα βίντεο με στιγμές του φεστιβάλ της Λευκωσίας

Στιγμές συγκίνησης, ψυχικής και πνευματικής ανάτασης, σκέψης και προβληματισμού έζησαν οι θεατές κατά τη διάρκεια των προβολών ταινιών και ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου.

Παραγωγοί, ηθοποιοί, φωτογράφοι και άλλοι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ μίλησαν στο περιθώριο των προβολών στο ΚΥΠΕ για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, για τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ τους αλλά και για το βήμα που τους έδωσε η Πέτρα Τερζή με τη διοργάνωση του φεστιβάλ.

Στιγμές συγκίνησης προκάλεσε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Τελευταίο βιολί», που καθήλωσε τους θεατές το βράδυ του Σαββάτου στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στη Λευκωσία στο πλαίσιο του 18ου Cyprus International Film Festival.

Ο μουσικός και συμμετέχοντας στο ντοκιμαντέρ Ρομάνο Κρίβιτσι δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως ο καλύτερος κατασκευαστής βιολιών της Αυστραλίας, ο Χαράλαμπος Βατυλιώτης, καλείται να δημιουργήσει ένα τελευταίο βιολί για τον ίδιο, ως φίλο του των τελευταίων 48 χρόνων. Η διαδικασία κατασκευής χειροποίητων μουσικών οργάνων, η ομορφιά της δυνατής φιλίας και η γοητευτική μουσική, είναι το κλειδί της ζωής, όχι μόνο για τους πρωταγωνιστές, προσθέτει, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Επίσης η αγάπη του κατασκευαστή Βατυλιώτη για τη σύζυγό του Μαρία, η δύναμη που λάμβανε από αυτήν για να συνεχίσει την κατασκευή του τελευταίου βιολιού παρά τα προβλήματα υγείας, συγκλονίζουν. Στο τέλος, συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους και το μουσικό πρόγραμμα με το βιολί του Χαράλαμπου Βατυλιώτη και τον Ρομάνο Κρίβιτσι που ήταν παρών και που ήρθε από την Αυστραλία. Την ταινία παρακολούθησε και η πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Κύπρο Fiona McKergow, αλλά και συγγενείς του Χαράλαμπου Βατυλιώτη.

Στην προβολή της ταινίας «Secret of an old gun» παρέστη ο ηθοποιός κ. Βάγκερ από την Τσεχία. Ο κ. Βάγκερ ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως πρόκειται για την τρίτη του ταινία που πρωταγωνιστεί αλλά και που έχει γράψει τη μουσική. Πρόσθεσε πως έχει κάνει άλλες δυο ταινίες μεγάλου μήκους, ως ηθοποιός. Όπως ο ίδιος ανέφερε, πρόκειται για μια ταινία με πολλά διδάγματα. Ο φανταστικός κόσμος το παραμύθι των δύο βασιλείων που αποκαλύπτουν τα κρυμμένα τους μυστικά. Το πρώτο βασίλειο το κυβερνούν ο βασιλιάς Τζέικομπ και η βασίλισσα Άννα, ενώ το δεύτερο η βασίλισσα Τζούλια. Πλήθος συνωμοσιών, ποικιλομορφία ζωής και ένα ολόκληρο φάσμα περιπετειών. Η ταινία απευθύνεται στα παιδιά αλλά ενδιαφέρει και τους γονείς συμπλήρωσε. Στην Κύπρο, είπε, ήρθε μετά από πρόσκληση της κας Τερζή.

Στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ Κύπρου, προβλήθηκε η ταινία «The discreet charm of the conspiracy» του Νίκου Κουρού. Πρόκειται, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κουρού «για πολιτική σάτιρα μικρού μήκους βασισμένη πάνω σε ένα σενάριο του Φώτη Λυμπερόπουλου που έχει να κάνει με την πραγματικότητα που ζούμε, απλά τη βλέπουμε με μια σαρκαστική ματιά την όλη αυτή τραγική πραγματικότητα».

Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας συνέχισε, δύο υπερήλικες μεγιστάνες, ψάχνουν τρόπους να καθυποτάξουν την ανθρωπότητα και παράλληλα να επιτύχουν την πιο κερδοφόρα μπίζνα.

Ο κ. Κουρού επεσήμανε πως όσο περνάνε τα χρόνια η παραγωγή ταινιών γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αλλά όχι απίθανη. Ο ίδιος έκανε μέχρι στιγμής 13 ταινίες από τις οποίες οι τρεις είναι μεγάλου μήκους και άλλες μικρού. Αν, δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόταν στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία 12 χρόνια, δεν θα τελείωνε ποτέ.

Όσο για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ από την Πέτρα Τερζή ανέφερε πως τους δίνει λίγο ύπαρξής και βήμα. Σχετικά με την ταινία του ανέφερε πως μετά την προβολή της στην Κύπρο, θα προβληθεί στην Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.

Επίσης η ταινία «Hantush A Fairytale» που προέκυψε από το παραμύθι που έγραψε στην ηλικία των 12 ετών μια Παλαιστίνια, αλλά και από το ταξίδι που έκανε στην Παλαιστίνη η σκηνοθέτρια Αλεξία Κουτσούλη, στο πλαίσιο της υπεράσπισης των γυναικών της Παλαιστίνης σε συνεργασία με τοπική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην ενδυνάμωση των γυναικών, εκπροσωπήθηκε στην Κύπρο από τον διευθυντή φωτογραφίας και μοντέρ Βαγγέλη Βλαχάκη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Βλαχάκης ανέφερε πως το ντοκιμαντέρ στέλνει το μήνυμα της ειρήνης που διαχρονικά είναι επίκαιρο. Η ταινία επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία ενός κοριτσιού, της Σάλφα, τότε 12 ετών, σήμερα 24, που ωστόσο η ομάδα της παραγωγής δεν κατόρθωσε να συναντήσει αφού είχε μετακινηθεί από το χωριό που έγιναν τα γυρίσματα σε άλλη περιοχή. Η προσπάθεια ωστόσο της συνάντησης σύμφωνα με τον κ. Βλαχάκη θα συνεχιστεί. Η ταινία περιλαμβάνει σκηνές από το σχολείου στο οποίο φοίτησε η πρωταγωνίστρια αλλά και από τη βουκολική ζωή της περιοχής.

Η Πέτρα Τερζή, τέλος, διοργανώτρια του 18ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου και πρόεδρος του Ιδρύματος Γυναικών Κινηματογράφου Κύπρου, συνεχίζει μέσα από τα φεστιβάλ Κινηματογράφου «να αντιστέκεται» όπως η ίδια δηλώνει, στους δύσκολους καιρούς. Η Πέτρα Τερζή σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ αναφέρει πως προσπαθεί για το καλύτερο μαζί με τους καλλιτέχνες και το κοινό.

«Προσπαθώ για το αυτονόητο, μοιραζόμενη το κοινό όνειρο όλων για την ειρήνη», κατέληξε.

Δείτε βίντεο με τα στιγμές από το φεστιβάλ:

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΓΒΑ) & CYIFF FB PAGE