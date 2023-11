Πρόσφατες επιτυχίες του κυπριακού Κινηματογράφου ανακοίνωσε το Υφ. Πολιτισμού

«Αναδεικνύουν την ταλαντούχα και δημιουργική προσφορά των κυπριακών κινηματογραφικών έργων διεθνώς» επισημαίνει στην ανακοίνωσή του

Πρόσφατες επιτυχίες και διακρίσεις του κυπριακού Κινηματογράφου ανακοίνωσε το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες, όπως αναφέρει, αναδεικνύουν την ταλαντούχα και δημιουργική προσφορά των κυπριακών κινηματογραφικών έργων διεθνώς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «ξεχωριστή, για ακόμη μια χρονιά» ήταν η παρουσία του κυπριακού σινεμά στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με σημαντικά βραβεία και συμμετοχές κυπριακών παραγωγών στα επίσημα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, σημειώνεται, η ταινία του Κύρου Παπαβασιλείου «Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα» έλαβε δύο βραβεία - το Βραβείο Κοινού Film Forward και το Βραβείο Μουσικής για τους ΜΜΜΔ - ενώ το κινηματογραφικό πρότζεκτ «Stringa» των Αλεξάνδρας Ματθαίου και Μαρίας Χατζάκου, «το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης», έλαβε το πρώτο βραβείο στο Crossroads Co-Production Forum του Φεστιβάλ.

Τρία βραβεία, εκ των οποίων το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ, ο Χρυσός Αλέξανδρος, απονεμήθηκε στην ταινία «ΑΝΙΜΑΛ» της Σοφίας Εξάρχου, που αποτελεί κυπριακή μειοψηφική συμπαραγωγή, ενώ το καινούργιο πρότζεκτ της σκηνοθέτριας Γιάννας Αμερικάνου «My Name is Lily» επιλέγηκε από το Κινηματογραφικό Δίκτυο SEE (South East European Film Network) για χρηματοδότηση ανάπτυξης παραγωγικού σχεδίου (development) με ποσό 9.000 ευρώ, προστίθεται.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ ήταν, επίσης, η ταινία «Μονοκατοικία» του Ιωακείμ Μυλωνά, «η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές», αλλά και η ταινία μικρού μήκους «Buffer Zone» του Σάββα Σταύρου.

«Σημαντική ήταν, επίσης, για ακόμη μια χρονιά, η παρουσία της Κύπρου στην Αγορά του Φεστιβάλ», όπου το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αναφέρεται, εκπροσωπήθηκε με δικό του περίπτερο, στελεχωμένο με λειτουργούς του, «που είχαν την ευθύνη προώθησης του κινηματογραφικού μας προϊόντος και της Κύπρου ως κινηματογραφικού προορισμού».

Στο μεταξύ, σημειώνεται, η σκηνοθέτρια Αργυρώ Νικολάου και ο παραγωγός Κωνσταντίνος Νικηφόρου εξασφάλισαν δύο βραβεία «στο περίφημο Connecting Cottbus Pitching Forum για το κινηματογραφικό τους πρότζεκτ 'ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ'». Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι δημιουργοί έλαβαν το cocoPITCH Audience Award (Βραβείο Κοινού) για την καλύτερη παρουσίαση ενός πρότζεκτ που βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης παραγωγικού σχεδίου και το Avanpost Pitch Packaging Award για μια «συγκινητικά προσωπική και δυνατή παρουσίαση ενός έργου που αναμένεται να είναι τόσο επίκαιρο όσο και οικουμενικό».

Τέλος, η διεθνής συμπαραγωγή Κύπρου-ΗΠΑ, «The Islander», της Κύπριας σκηνοθέτριας Στελάνας Κλήρης, η οποία γυρίστηκε στην Κύπρο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Κόννικ Τζούνιορ, έχει κλείσει συμφωνία με την εταιρεία πώλησης ταινιών Exchange για προώθηση της ταινίας στην Αμερικανική Αγορά Κινηματογράφου (American Film Market), αναφέρεται, «διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία της ταινίας σε ένα ευρύ δίκτυο διανομής».

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες παραγωγές συγχρηματοδοτούνται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω των ειδικών προγραμμάτων για τον κινηματογράφο και με εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου, «αποτελώντας ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της Κύπρου στον χώρο της πολιτιστικής διπλωματίας και της διεθνούς πολιτιστικής σκηνής».