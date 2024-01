Critics Choice Awards 2024: To Oppenheimer ο μεγάλος νικητής της βραδιάς

Απέσπασε οκτώ βραβεία ανάμεσα σε αυτά για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και δεύτερο ανδρικό ρόλο

Η ταινία Oppenheimer ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς των βραβείων Critics Choice 2024, κατακτώντας συνολικά οκτώ βραβεία μεταξύ αυτών και της καλύτερης ταινίας.

Το Oppenheimer σάρωσε στα βραβεία κερδίζοντας παράλληλα τόσο εκείνο της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Κρίστοφερ Νόλαν, όσο και του δεύτερου ανδρικού ρόλου, στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Το δεύτερο φαβορί η ταινία Barbie, ακολούθησε κατακτώντας έξι βραβεία, ανάμεσα σε αυτά της καλύτερης κωμωδίας αλλά και του καλύτερου τραγουδιού για το κομμάτι «I'm Just Ken».

Το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού απονεμήθηκε στη «μούσα» του Γιώργου Λάνθιμου Έμα Στόουν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία Poor Things, ενώ το βραβείο για τον καλύτερο άνδρα ηθοποιό στον Πολ Τζιαμάτι, για την ερμηνεία του στην ταινία The Holdovers. Παράλληλα αρκετά βραβεία πήραν και οι ταινίες The Bear, Succession και Beef, κερδίζοντας τα βραβεία καλύτερης κωμικής σειράς, δραματικής σειράς και περιορισμένης σειράς, αντίστοιχα. Οι ταινίες The Bear και Beef απέσπασαν από τέσσερα βραβεία, ενώ η ταινία Succession τρία.

Critics Choice Awards 2024: Η απάντηση της Έμα Στόουν για τους κριτικούς

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της για την καλύτερη ηθοποιό της χρονιάς, η Έμα Στόουν, ξεκίνησε την ευχαριστήρια ομιλία της αναφέροντας ότι ήταν «πλήρες σοκ» η παραλαβή του. Για το ρόλο της ως Μπέλα στην ταινία ανέφερε πως ήταν μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της. Ωστόσο αναφερόμενη στους κριτικούς αλλά και τη γνώμη τους, κατέληξε αστειευόμενη πως είναι ευγνώμων για εκείνους αλλά «μαθαίνει να μη τη νοιάζει τι σκέφτονται».

Τέλος, αρκετά συγκινητική ήταν η στιγμή όπου ο Χάρισον Φορντ παρέλαβε βραβείο - φόρο τιμής για την καριέρα του. Στα μισά της τελετής εμφανώς συγκινημένος, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και δεν χρειάστηκαν ούτε τρία λεπτά, για να εκφωνήσει έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους λόγους. «Βρίσκομαι εδώ εξαιτίας ενός συνδυασμού τύχης και της δουλειάς υπέροχων σκηνοθετών, σεναριογράφων και σκηνοθετών. Αισθάνομαι εξαιρετικά τυχερός. Είμαι ευγνώμων και βαθιά ευτυχής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιών.

Οι νικητές των βραβείων στα Critics Choice Awards 2024

Ταινίες

Best Picture

«Oppenheimer» (Universal Pictures)

Best Actor

Paul Giamatti — The Holdovers

Best Actress

Emma Stone — Poor Things

Best Supporting Actor

Robert Downey Jr. — Oppenheimer

Best Supporting Actress

Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers

Best Young Actor/Actress

Dominic Sessa — The Holdovers

Best Acting Ensemble

Oppenheimer

Best Director

Christopher Nolan — Oppenheimer

Best Original Screenplay

Barbie — Greta Gerwig, Noah Baumbach

Best Adapted Screenplay

American Fiction — Cord Jefferson

Best Cinematography

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

Best Production Design

Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

Best Editing

Jennifer Lame – Oppenheimer

Best Costume Design

Jacqueline Durran – Barbie

Best Hair and Makeup

Barbie

Best Visual Effects

Oppenheimer

Best Comedy

Barbie

Best Animated Feature

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Best Foreign Language Film

Anatomy of a Fall

Best Original Song

«I’m Just Ken» – Barbie

Best Score

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Τηλεόραση:

Best Drama Series

Succession (HBO | Max)

Best Actor in a Drama Series

Kieran Culkin – Succession (HBO | Max)

Best Actress in a Drama Series

Sarah Snook – Succession (HBO | Max)

Best Supporting Actor in a Drama Series

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

Best Supporting Actress in a Drama Series

Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix)

Best Comedy Series

The Bear (FX)

Best Actor in a Comedy Series

Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Best Actress in a Comedy Series

Ayo Edebiri – The Bear (FX)

Best Supporting Actor in a Comedy Series

Ebon Moss-Bachrach – The Bear (FX)

Best Supporting Actress in a Comedy Series

Meryl Streep – Only Murders in the Building (Hulu)

Best Limited Series

Beef (Netflix)

Best Movie Made for Television

Quiz Lady (Hulu)

Best Actor in a Limited Series or Movie Made for Television

Steven Yeun – Beef (Netflix)

Best Actress in a Limited Series or Movie Made for Television

Ali Wong – Beef (Netflix)

Best Supporting Actor in a Limited Series or Movie Made for Television

Jonathan Bailey – Fellow Travelers (Showtime)

Best Supporting Actress in a Limited Series or Movie Made for Television

Maria Bello – Beef (Netflix)

Best Foreign Language Series

Lupin (Netflix)

Best Animated Series

Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

Best Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max)

Best Comedy Special

John Mulaney: Baby J (Netflix)

Με πληροφορίες από Variety / People