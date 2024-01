Με Μάρτιν Σκορσέζε και δυο ελληνικές ταινίες η φετινή 74η Μπερλινάλε

Επίσημη πρεμιέρα της φετινής, όπως πάντα πλούσιας σε συναρπαστικό πρόγραμμα, θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου με τη βρετανική ταινία «Small Things Like These» του Τιμ Μίλαντς

Δυο ελληνικές ταινίες, το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη στο διαγωνιστικό τμήμα Encounters και το «exergue - on documenta 14» του Δημήτρη Αθηρίδη στο Berlinale Special, περιλαμβάνονται στο φετινό επίσημο πρόγραμμα του 74ου Φεστιβάλ του Βερολίνου, που αρχίζει στις 15 και λήγει στις 25 Φεβρουαρίου. Πρόγραμμα στο οποίο, όπως ανήγγειλε σήμερα η διεύθυνση του φεστιβάλ, ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε και ο Γερμανός συναδελφός του, Έντγκαρ Ράις, θα είναι οι επίσημοι τιμώμενοι της φετινής Μπερλινάλε.

«Οι ταινίες της 74ης Μπερλινάλε απαιτούν την προσοχή μας», σημείωσε στην ανακοίνωσης του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Κάρλος Σαντριά. «Ακόμη και όταν ψυχαγωγούν - και υπάρχουν πολλές κωμωδίες στο πρόγραμμα - το κάνουν για να μας υπενθυμίσουν πως είμαστε όντα με σάρκα και οστά. Αυτό μας λένε ο Έντγκαρ Ράις και ο Μάρτιν Σκορσέζε, οι δυο δημιουργοί τους οποίους τιμά το φετινό φεστιβάλ. Να κινηματογραφήσεις ένα χαρακτήρα σημαίνει πως εγγυάσαι την ιστορία του/της κι αυτό είναι μια ευθύνη που δεν αντιμετωπίζεις ελαφρά. Ιδιαίτερα σήμερα».

Όπως μάλιστα τονίζει ο εκτελεστικός διευθυντής, «ιδιαίτερα η πρόσφατη ανθρωπιστική καταστροφή στη Μέση Ανατολή μας παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Ως φεστιβάλ, θέλουμε να ενδυναμώσουμε την ικανότητα της κοινωνίας να μπορεί να μιλάει για συγκρούσεις. Αυτό περιλαμβάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία που η δεύτερη επέτειος του συμπίπτει με τη φετινή Μπερλινάλε. Ανησυχούμε πολύ με τον μεγάλο αριθμό των βίαιων και μη βίαιων κρίσεων, των συγκρούσεων ή των πολέμων».

Επίσημη πρεμιέρα της φετινής, όπως πάντα πλούσιας σε συναρπαστικό πρόγραμμα, θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου με τη βρετανική ταινία «Small Things Like These» του Τιμ Μίλαντς, στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα, ιστορικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι, γύρω από τα φρικτά ιδρύματα στην Ιρλανδία, γνωστά ως «άσυλα της Μαγδαληνής», που διοικούσε για περισσότερο από ένα αιώνα η ρωμαιοκαθολική εκκλησία, για να φέρει, υποτίθεται, στον ίσιο δρόμο τις νεαρές, έκπτωτες γυναίκες.

Εκτός από τα δυο διαγωνιστικά προγράμματα της Μπερλινάλε, αξίζει να αναφέρω το Ειδικό Πρόγραμμα (Berlinale Special), στο οποίο συμμετέχει και η ταινία του Δημήτρη Αθηρίδη, με ταινίες από διάσημους σκηνοθέτες όπως ο Έιμπελ Φεράρα («Turn in the Wound», ντοκιμαντέρ), ο Ταϊβανέζος Τσάι-Μινγκ Λιάνγκ («Abiding Nowhere»), ο Ισραηλινός Άμος Γκιτάι («Shikun», με την Ιρέν Ζακόμπ), οι Αμερικανοί αδελφοί, Ντέιβιντ και Νέιθαν Ζέλνερ («Sasquatch Sunset», με θέμα τα προβλήματα μιας φυλής αυτόχθονων Ινδιάνων και με πρωταγωνιστή τον Τζέσι Άιζενμπεργκ), ο Βρετανός Ντέιβιντ Χίντον («Made in a England: The Films of Powell and Pressburger», ντοκιμαντέρ με τον Μάρτιν Σκορσέζε) και ο Γερμανός Έντγκαρ Ράις («Filmstunde_23», ντοκιμαντέρ).

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Small Things Like These του Τιμ Μίελαντς

Another End του Πιερό Μασίνα

Architecton του Βίκτωρ Κοζακόβσκι

Black Tea του Αμπντεραμάν Σισακό

La Cocian του Αλόνζο Ρουιζπαλάσιος

Dahomey της Μάτι Ντίοπ

A Different Man του Άαρον Σίμπεργκ

L’Empire (The Empire) του Μπρούνο Ντουμόντ

Gloria! της Μαργκερίτα Βικάριο

Hors du temps (Suspended Time) του Ολιβιέ Ασαγιά

In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love) του Αντρέας Ντρέσεν

Keyke mahboobe man (My Favourite Cake) των Μπεχτάς Σαναϊχα και Μαριάμ Μογκαντάμ

Langue Etrangere της Κλερ Μπέργκερ

Me el Ain (Who Do I Belong to) της Μεριάμ Ζουμπέρ

Pepe του Νέλσον Κάρλος ντε λος Σάντος Αρίας

Shambhala του Μιν Μπαχαντούρ Μπαμ

Sterben του Ματίας Γκλάσνερ

Des Teufels Bad (The Devil’s Bath) των Σεβερίν Φιάλα και Βερόνικα Φραντς

Vogter (Sons) του Γκούσταβ Μόλερ

Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs) του Χονγκ Σανγκ-σου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ENCOUNTERS

Arcadia του Γιώργου Ζώη

Cidade; Campo της Τζουλιάνα Ρόγιας

Demba του Μαμαντού Ντια

Direct Action των Γκιγιέμ Καγιό και Μπεν Ράσελ

DormirHG de Olhos Abertos (Sleep With Your Eyes Open) της Νελ Γούχλατζ

The Fable του Ράαμ Ρέντι

Une Famille (A Familuy) της Κριστίν Ανγκοτ

Favoriten της Ρουθ Μπέκερμαν

Ivo της Εύα Τρόμπιτς

Khamyazeye bozorg (The Great Yawn) του Αλιάρ Ραστί

Kong fang jian li de nv ren (Some Rain Must Fall) του Κουί Γιανγκ

Maos no fogo (Hands in the Fire) της Μαργκαρίτα Γκιλ

Matt and Mara του Καζίκ Ραντουάνσκι

Through the Graves the Wind Is Blowing του Τράβις Γουίλκερσον

Tu me abrasas (You Burn Me) του Ματίας Πινιέρο