Η Τεχνητή Νοημοσύνη πάει Χόλιγουντ

Η Meta και η Google προσφέρουν στα στούντιο του Χόλιγουντ εκατομμύρια δολάρια με την ελπίδα να συνάψουν συμφωνίες αδειοδότησης που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα μοντέλα τους για βίντεο που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με νέα έκθεση του Bloomberg. Οι εταιρείες φέρονται να έχουν προσφέρει «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», αν και δεν είναι σαφές τι θα προκύψει τελικά από τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Netflix και η Disney «δεν είναι πρόθυμες να παραχωρήσουν άδεια χρήσης του περιεχομένου τους», αλλά έχουν «εκφράσει ενδιαφέρον για άλλους τύπους συνεργασιών». Η Warner Brothers Discovery, όμως, φέρεται να έχει δηλώσει «προθυμία να παραχωρήσει άδεια χρήσης σε ορισμένα από τα προγράμματά της».

Οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται να ελπίζουν ότι τέτοιες συμφωνίες θα βοηθήσουν στην προώθηση των εργαλείων τους για τη δημιουργία βίντεο. Η Google παρουσίασε πρόσφατα ένα μοντέλο μετατροπής κειμένου σε βίντεο, που ονομάζεται Veo, και χρησιμοποίησε τον ηθοποιό και παραγωγό Ντόναλντ Γκλόβερ για να προωθήσει τις δυνατότητές του. Η Meta ερευνά επίσης την παραγωγή βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία φαίνεται να θέλει να προσφέρει στους χρήστες των εφαρμογών της (facebook, instagram, whatsapp).

Μια «κούρσα εξοπλισμών» μεταξύ των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται να έχει ξεκινήσει για τη σύναψη συμφωνιών αδειοδότησης με εταιρείες μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η OpenAI και η NewsCorp («Washington Post», «The Sun») ανακοίνωσαν μια πολυετή συμφωνία για την παροχή ειδησεογραφικού περιεχομένου στο ChatGPT. Η Meta εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να πληρώσει εκδότες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε «περιεχόμενο ειδήσεων, φωτογραφιών και βίντεο για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα AI της», όπως ανέφερε το Business Insider.

Ωστόσο, άλλο ο Τύπος (που κι εκεί δεν συμφωνούν όλοι, έχουμε μιλήσει για την αγωγή των «New York Times» στην OpenAI) και άλλο τα στούντιο του Χόλιγουντ, τα οποία μοιάζουν επιφυλακτικά μπροστά σε τέτοιες συμφωνίες. Παρόλο που τα εργαλεία επεξεργασίας AI μπορεί να είναι ελκυστικά, υπάρχει ευρεία ανησυχία στη βιομηχανία του θεάματος σχετικά με το πώς οι εταιρείες AI θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το δημιουργικό τους έργο.

Αυτή η ένταση ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες, όταν η Σκάρλετ Γιόχανσον κατηγόρησε την OpenAI ότι αντέγραψε τη φωνή της για τον βοηθό της «Sky» στο ChatGPT, όταν η ίδια αρνήθηκε να συνεργαστεί με την εταιρεία. Η OpenAI αντέκρουσε τους ισχυρισμούς αυτούς, αν και δεν έχει ακόμη εξηγήσει ένα tweet του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Όλτμαν, που έδειχνε την ηθοποιό να «παλεύει» μ’ ένα ρομπότ με τη λεζάντα: HER vs. HER.

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξευθεί σε δημοτικότητα από τότε που η OpenAI κυκλοφόρησε το ChatGPT στα τέλη του 2022. Αλλά η ποιότητα των απαντήσεων που παρέχονται από τα chatbots μπορεί να είναι τόσο καλή όσο η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων. Άρα, χρειάζονται ποιοτικά δεδομένα. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους χρησιμοποιώντας δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα από το διαδίκτυο, συχνά μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών.

Όμως, τον τελευταίο καιρό, έχουν αρχίσει να συνάπτουν οικονομικές συμφωνίες με τη βιομηχανία ειδήσεων για να διασφαλίσουν ότι τα μοντέλα AI μπορούν να εκπαιδεύονται σε πληροφορίες που είναι τρέχουσες και έγκυρες. Μόνο τους τελευταίους μήνες, η OpenAI ανακοίνωσε συνεργασίες -εκτός από τη NewsCorp- με τον διαδικτυακό ιστότοπο Reddit, τους «Financial Times», τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο Dotdash Meredith, το πρακτορείο Associated Press, τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Axel Springer, στον οποίο ανήκουν τα Politicoκαι Business Insider στις ΗΠΑ και οι εφημερίδες «Bild» και «Die Welt» στη Γερμανία, καθώς και την ισπανική Prisa Media.

Τελικά η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φίλος ή εχθρός των ΜΜΕ και της δημιουργικής βιομηχανίας; Το σίγουρο είναι ότι είναι περίπου αδύνατον να αγνοήσει ο ένας τον άλλο και κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή της συνεργασίας. Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος να συναφθούν συμφωνίες «γιγάντων» που θα εξασφαλίζουν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα τα οποία δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τα συμφέροντα των δημιουργών.