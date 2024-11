Η «Σμαράγδα», του Αιμίλιου Αβραάμ, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Ταλίν

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η Νιόβη Χαραλάμπους, υποστηριζόμενη από έναν ταλαντούχο καστ που περιλαμβάνει τον Φοίβο Παπακώστα, τον Πάτρικ Μάιλς, την Ελένη Σιδερά, και τον Πάρη Ερωτοκρίτου.

Η ταινία σε παραγωγή της Τώνιας Μισιαλή της Bark Like A Cat Films, ακολουθεί την 46χρονη Σμαράγδα, μια πρώην παρουσιάστρια παιδικής τηλεοπτικής εκπομπής που αποφασίζει να ξαναβάλει τη ζωή της σε τάξη. Με την κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία, ενώ αντιμετωπίζει προσωπικά και επαγγελματικά αδιέξοδα, μπαίνει στο συρμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσει προβολή. Αποτυγχάνοντας να επιστρέψει στο χώρο, οδηγείται σε οικονομικό αδιέξοδο, γι' αυτό και αποφασίζει να εργαστεί σε ένα τουριστικό θέρετρο ως ψυχαγωγός, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει προβολή στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ταινία επικεντρώνεται στα θέματα της «ύπαρξης, της συντροφικότητας και της ταυτότητας».

Η ταινία θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ταλίν, Black Nights, το 2024, στο διαγωνιστικό τμήμα Πρώτες Ταινίες, στις 18 Νοεμβρίου. Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στο εσθονικό φεστιβάλ, καθώς η μικρού μήκους ταινία του Αβραάμ, «Rearrangement», έκανε εκεί πρεμιέρα το 2018, ενώ η Μισιαλή, μαζί με τη Χαραλάμπους, παρουσίασαν στο φεστιβάλ τη «Δάφνη» το 2022.

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Creative Europe MEDIA (Mini Slate). Αναπτύχθηκε μέσω των προγραμμάτων First Films First και Torino Film Lab Extended Script Development. Παρουσιάστηκε στο Connecting Cottbus το 2021, στο Dot on the Map Industry Days το 2023 και στο KVIFF Works In Progress το 2024.

* Η ταινία θα προβληθεί τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. στην Αίθουσα 2, Apollo Kino Coca-Cola Plaza, στο Ταλίν, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 8.30μ.μ. στο Elektriteater του Τάρτου και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 6.15μ.μ. στο Apollo Kino, Αίθουσα 4, του Ταλίν.