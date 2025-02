4 - 12 Απριλίου 2025 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός – Κινηματογράφος Ζήνα, Λευκωσία

Από τις 4 έως τις 12 Απριλίου, η Κύπρος υποδέχεται και φέτος τη μεγαλύτερη κινηματογραφική διοργάνωση κι ένα από τα κορυφαία φεστιβαλικά γεγονότα της χρονιάς. Διατηρώντας σταθερά τον οικουμενικό του προσανατολισμό, το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2025 φιλοδοξεί να προσφέρει μια πολυσυλλεκτική εμπειρία κινηματογραφικής τέχνης και αφήγησης. Το Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και το Ζήνα Πάλας στη Λευκωσία θα μετατραπούν σε χώρους ζωντανού διαλόγου για δημιουργούς και θεατές, φιλοξενώντας ένα συναρπαστικό πρόγραμμα προβολών και παράλληλων δράσεων.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ανακαλύψει πρωτοποριακές κινηματογραφικές δημιουργίες. Οι φετινές προβολές περιλαμβάνουν εκλεκτές ταινίες πρώτης προβολής καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, οι οποίες προσεγγίζουν με ευαισθησία, τόλμη και ανατρεπτική διάθεση κοινωνικά και καλλιτεχνικά ζητήματα της εποχής μας.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφουν και φέτος οι σκηνοθέτες Αργυρώ Νικολάου και Μάριος Λιζίδης. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται με γνώμονα την ποικιλία και τη φρεσκάδα της κινηματογραφικής γλώσσας, περιλαμβάνοντας ποιοτικές ταινίες μυθοπλασίας. Το τμήμα Viewfinder φέρνει στο προσκήνιο διακεκριμένα φιλμ από τη διεθνή σκηνή, ενώ το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα– Glocal Images υπόσχεται δυνατές αφηγήσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Η θεματολογία διερευνά ποικίλες μορφές μαρτυρίας, από κοινωνικά και πολιτικά κινήματα μέχρι πιο προσωπικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Οι ταινίες αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου, καλώντας τους θεατές- μάρτυρες να αναλογιστούν τη δική τους ευθύνη απέναντι στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε εικόνα. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο παρουσιάζει τρεις νέες ταινίες, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα των ντόπιων κινηματογραφιστών.

Η οπτική ταυτότητα της φετινής εκδοχής αντανακλά την έννοια της μαρτυρίας στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Μέσα από το σχεδιασμό του Φίλιππου Βασιλειάδη, οι σκόπιμα αμφίσημες εικόνες λειτουργούν ως καλειδοσκόπιο ερμηνειών, ανάλογα με τη σκοπιά και τη διάθεση του θεατή.

Ανάμεσα στις πιο ελκυστικές προτάσεις της φετινής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν οι βραβευμένες νέες ταινίες της Ινδής Payal Kapadia All we Imagine as Light, του αυτοεξόριστου Ιρανού Mohammad Rasoul of The Seed of the Sacred Fig και του Ιταλού Luca Guadagnino Queer, με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig.

Στις προβολές θα προστεθούν προτάσεις του παράλληλου προγράμματος και της φετινής έκδοσης του φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, ενώ η έκδοση του 2025 επιφυλάσσει in memoriam αφιέρωμα στον οραματιστή σκηνοθέτη David Lynch, που απεβίωσε πρόσφατα, με μερικές από τις πιο πρωτοποριακές ταινίες του.

Η τελετή έναρξης και λήξης στο Θέατρο Ριάλτο, στις 4 και 12 Απριλίου αντίστοιχα, θα φέρουν την υπογραφή της πολυσύνθετης καλλιτέχνιδος Κοραλλίας Στεργίδου.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές είναι και οι παράλληλες εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν masterclass VR κινηματογράφησης στο CYENS με τον βραβευμένο δημιουργό Deniz Tortum, πρακτικό εργαστήρι κινηματογράφησης που αντλεί έμπνευση από κρυμμένους μύθους της Κύπρου με τις Mariangela Ciccarello και Oliwia Tado, και εξειδικευμένο εργαστήρι διανομής ρόλων (casting) με εισηγητές τους καταξιωμένους Francesco Vedovati (The White Lotus, Io Capitano) και Μάκη Γάζη (The Lost Daughter, Salade Grecque).

Τα Βραβεία

Πέντε εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς ανεξάρτητης κινηματογραφικής κοινότητας απαρτίζουν τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή.

Στην τελετή βράβευσης στις 12 Απριλίου θα απονεμηθούν το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, το Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας που χορηγεί η Αuthorwave, το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας που χορηγεί η Caretta Films, το Βραβείο Καλύτερου Κύπριου Σκηνοθέτη που χορηγεί το CYENS και το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για Κυπριακή Ταινία, προσφορά του Δήµου Λεµεσού. Όλες οι ταινίες που θα προβληθούν στο επίσημο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα και το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν αυτομάτως και το Βραβείο Κοινού, που απονέμεται από την ψήφο αξιολόγησης των θεατών αμέσως μετά από κάθε προβολή, μία χορηγία της Breaking Wave Productions.

Σινεμά για παιδιά και νεαρά άτομα

Το 10o Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νεαρά Άτομα 2025 στοχεύει στην εκπαίδευση και τη διεύρυνση των οριζόντων του νεανικού κοινού, με ταινίες που προωθούν την ισότητα, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη. Από τις 4 έως τις 13 Απριλίου θα προβληθούν στο Ριάλτο Λεμεσού και το K-Cineplex Στροβόλου έξι εκλεκτές ταινίες, ενώ θα διεξαχθούν δύο masterclasses και πέντε εργαστήρια από επαγγελματίες. Παράλληλα, επιστρέφει ο επιτυχημένος διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους για μαθητές και άτομα έως 24 ετών. Καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η σκηνοθέτρια Αθηνά Ξενίδου.

6o Dot.on.the.Map Industry Days για επαγγελματίες του κινηματογράφου

Η αναπτυξιακή διάσταση της διοργάνωσης προβλέπει και φέτος, το διάστημα 10- 12 Απριλίου, την πραγματοποίηση του 6ου Dot.on.the.Map Industry Days, της πλατφόρμας συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης με επικεφαλής την παραγωγό και σκηνοθέτρια Δανάη Στυλιανού. H θεσμική δράση ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ παραγωγών, σκηνοθετών και σεναριογράφων από χώρες της Μεσογείου, με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου. Περιλαμβάνει δύο κύριες δράσεις: το Meeting Point και το Cinema Talks.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα dot.cyprusfilmdays.com.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα cyprusfilmdays.com και στη σελίδα του Φεστιβάλ στο Facebook (facebook.com/cyprusfilmdays) και στο Instagram (@cyprusfilmdays).

Πληροφορίες:

€5 ανά προβολή | €30 κάρτα διαρκείας (για όλες τις προβολές του Φεστιβάλ)

Δωρεάν για φοιτητές με την παρουσίαση της φοιτητικής κάρτας.

Δωρεάν για μαθητές, στο παιδικό πρόγραμμα.

Δωρεάν για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.

Όλες οι προβολές, πέραν του παιδικού προγράμματος, είναι για άτομα άνω των 18.

Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους πρωτότυπους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα θα προβάλλεται και με τουρκικούς υπότιτλους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

www.cyprusfilmdays.com

Facebook & Instagram: Cyprus Film Days International Festival