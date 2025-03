Μια απροσδόκητη φιλία στη νέα ταινία της Στελάνα Κληρή , Apart from Her

Η ταινία που βρίσκεται στο στάδιο της μεταπαραγωγής διαδραματίζεται το 1974 και ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που δραπετεύει από την εμπόλεμη Κύπρο μέσω ενός συμφωνημένου γάμου, αναζητώντας καταφύγιο στη Νότια Αφρική.

Η ελληνοκυπριακής καταγωγής σκηνοθέτιδα Στελάνα Κληρή, της οποίας η προηγούμενη ρομαντική κωμωδία Find Me Falling κέρδισε τη διεθνή προσοχή, καθώς βρέθηκε στην κορυφή των charts του Netflix, βρίσκεται στο στάδιο της μεταπαραγωγής με την τελευταία της ταινία, Apart from Her. Η ταινία διαθέτει ένα ποικιλόμορφο διεθνές καστ, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστίνιας ηθοποιού Leem Lubany στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και συνεχίζει την εστίαση της Κλήρης σε ιστορίες που εξερευνούν θέματα ταυτότητας και κληρονομιάς.

Η ταινία Apart from Her διαδραματίζεται το 1974 και ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που δραπετεύει από την εμπόλεμη Κύπρο μέσω ενός συμφωνημένου γάμου, αναζητώντας καταφύγιο στη Νότια Αφρική της εποχής του απαρτχάιντ. Καθώς προσαρμόζεται στη νέα της ζωή, μια απροσδόκητη φιλία με μια ντόπια γυναίκα αρχίζει να ανθίζει. Αυτή η σύνδεση φέρνει σταδιακά στο φως κρυμμένες αλήθειες, αναγκάζοντας την αγάπη και την προκατάληψη να συγκρουστούν.

Η Leem Lubany, γνωστή από την ταινία Omar, για την οποία έχει προταθεί για Όσκαρ, και που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Jeff Bridges στην ταινία The Old Man, για την οποία έχει προταθεί για Emmy, υποδύεται τον πρόσφυγα που διχάζεται ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Δίπλα της, ο Βρετανός ηθοποιός Luca Pasqualino (Rivals) υποδύεται τον διακανονισμένο σύζυγό της και η ηθοποιός από τη Ναμίμπια Girley Jazama (Measures of Men [+]) υποδύεται την ντόπια φίλη που πυροδοτεί το ταξίδι προς την αλήθεια. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Robert Hobbs, Mary-Anne Barlow, Ανδρέας Φυλακτού, Αθηνά Ροδίτου και Ελιάνα Χαλκιά.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Στελάνα Κληρή, η οποία μοιράστηκε επίσης με το Cineuropa τον τρόπο με τον οποίο άντλησε από τις δικές της οικογενειακές αφηγήσεις: «Το να βλέπω τις ιστορίες των γονιών μου από τις δύο πατρίδες μου, τη Νότια Αφρική και την Κύπρο, να ζωντανεύουν σε αυτή την ταινία ήταν μια βαθιά εμπειρία. Αν και διαδραματίζεται με φόντο το ταραχώδες σκηνικό του πολέμου στην Κύπρο και του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, είναι τελικά μια οικεία ιστορία για τη συμπόνια και ελπίζω ότι θα έχει απήχηση στο κοινό».

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, με τις σκηνές να έχουν γυριστεί στο χωριό Πέρα Ορεινής και στην Λευκωσία -η οποία αντικαθιστούσε τη Νότια Αφρική της δεκαετίας του 1970- στα τέλη του 2024. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Έλληνας κινηματογραφιστής Σίμος Σαρκετζής (Behind the Haystacks [+]), ενώ το μοντάζ έχει αναλάβει ο Κύπριος σκηνοθέτης Αιμίλιος Αβραάμ (Smaragda - I Got Thick Skin and I Can't Jump [+]). Η μεταπαργωγή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα με στόχο την παράδοση τον Ιούλιο.

Το Apart from Her είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ Κύπρου, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας, με τη Στελάνα Κληρή να ηγείται για την εταιρεία παραγωγής Meraki Films με έδρα τη Λευκωσία, σε συμπαραγωγή με τη Susan Simnett και τον Jamie Harvey για την Over The Fence Films του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ιωάννα Μπολομύτη για την Atalante Productions της Ελλάδας, σε συνεργασία με τους εκτελεστικούς παραγωγούς Liz Whitney και Ken Whitney για την Jupiter Peak Productions (ΗΠΑ) και τους Matt Murphie, David Mansfield και John L. Pitts για την Copper Island (Κύπρος). Η ταινία υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, το πρόγραμμα κινήτρων της Cyprus Film Commission, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου & Οπτικοακουστικών Μέσων - Δημιουργική Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», τη Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA και το SEE Cinema Network.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας ©Παύλος Βρυωνίδης

ΠΗΓΗ: cineuropa.org