Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του φετινού Cyprus Film Days

Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2025 καλωσορίζει και φέτος μια εξαιρετική Διεθνή Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε καταξιωμένα στελέχη του φιλμικού στερεώματος, που φέρνουν μαζί τους την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους από διαφορετικά πόστα της βιομηχανίας.

Στην προεδρία της Επιτροπής βρίσκεται η Aleksandra Božović (Μαυροβούνιο), διακεκριμένη παραγωγός και διευθύντρια του Κέντρου Κινηματογράφου του Μαυροβουνίου. Μέλη είναι η Γαλλίδα ανεξάρτητη επιμελήτρια κινηματογραφικών και εικαστικών προγραμμάτων Delphine Leccas, γνωστή για τις πρωτοποριακές και εκλεκτικές της επιλογές, ο χαρισματικός Ούγγρος σκηνοθέτης και σεναριογράφος György Pálfi, με ευρεία αναγνώριση για το μοναδικό του στιλ, ο Γάλλος συν-ιδρυτής και διευθυντής του Φεστιβάλ Les Arcs Guillaume Calop, με ανεκτίμητη εμπειρία στη διοργάνωση κινηματογραφικών γεγονότων και η διεθνούς εμβέλειας Κύπρια ηθοποιός Αγνή Σκοτ, με δυναμική παρουσία στον χώρο.

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα παρακολουθήσει και θα αξιολογήσει τις επτά διεθνείς και τρεις κυπριακές ταινίες που συμμετέχουν φέτος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Glocal Images.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει το Σάββατο 12 Απριλίου, στην Τελετή Λήξης και Απονομής που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο.

Τα Βραβεία

Στην τελετή βράβευσης θα απονεμηθούν:

- το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας συνοδευόμενο από το ποσό των €6000

- το Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, συνοδευόμενο από υπηρεσίες μετα-παραγωγής αξίας €7000, που χορηγεί η Authorwave

- το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, συνοδευόμενο από το ποσό των €3000

- το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000

- το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, που χορηγεί η Caretta Films

- το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Κυπριακή Ταινία, που συνοδεύεται από το ποσό των €4000 και επιπλέον υπηρεσίες παραχώρησης του The Studio, προσφορά του Κέντρου Αριστείας CYENS

- το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για Κυπριακή Ταινία, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000 - προσφορά του Δήµου Λεµεσού

- τιμητικές διακρίσεις (δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό).

Όλες οι ταινίες που θα προβληθούν στο επίσημο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα και το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν αυτομάτως και το Βραβείο Κοινού, που απονέμεται από την ψήφο αξιολόγησης των θεατών αμέσως μετά από κάθε προβολή και συνοδεύεται από ποσό €1500, που χορηγεί η Breaking Wave Productions.

* Τα βραβεία που απονέμει η Διεθνής Κριτική Επιτροπή έχουν τη μορφή μιας νεολιθικής ανθρωπόμορφης φιγούρας. Πρόκειται για πιστά αντίγραφα ενός πέτρινου ειδωλίου που βρέθηκε στον νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και χρονολογείται από το 7000 – 6000 π.Χ.

«Η Κριτική Επιτροπή παρουσιάζει»

Με αφορμή την παρουσία του György Pálfi στην Κύπρο, το Τμήμα «Η Κριτική Επιτροπή παρουσιάζει» εμπλουτίζει το φετινό πρόγραμμα προβολών με το “Mindörökké”

(Αιωνιότητα), την πιο πρόσφατη ταινία του Ούγγρου σκηνοθέτη, η οποία διαδραματίζεται σ’ ένα μετα-αποκαλυπτικό ουγγροουκρανικό χωριό.

Πληροφορίες για τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής

Η Aleksandra Božović (Μαυροβούνιο) γεννήθηκε το 1979 στο Βελιγράδι. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στις Δραματικές και Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ακαδημία Τεχνών του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ, στη Σερβία. Από το 2016 ζει και εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως ιδρύτρια και διευθύντρια δύο εταιρειών παραγωγής. Τα τελευταία δέκα χρόνια, εκτός από την ενασχόλησή της με την παραγωγή, έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις πολιτιστικών φορέων σε πολλές χώρες. Από το 2021, είναι διευθύντρια του Κινηματογραφικού Κέντρου του Μαυροβουνίου. Είναι μέλος της EFAD (Ένωση Διευθυντών Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Οργανισμών) από το 2021 και της EWA (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών στον Οπτικοακουστικό Τομέα) από το 2021.

Η Delphine Leccas (Γαλλία) είναι επιμελήτρια και πολιτιστική λειτουργός, που διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αραβικού Κινηματογράφου στη Μασσαλία. Έχει επιμεληθεί πληθώρα κινηματογραφικών προγραμμάτων, όπως το «Who Knows What Yesterday Will Bring?» (περιοδεύον πρόγραμμα), το «Unfortunately, It Was Paradise» (Αθήνα), το «Tribute to Med Hondo» (Μασσαλία), το «In the Heart of the Heart of Another Country» (Αθήνα και Βηρυτός) και το «Shifting Shores» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR). Παράλληλα, έχει διοργανώσει πολυθεματικές εκδηλώσεις σε χώρους όπως το Ινστιτούτο Ισλαμικών Πολιτισμών (Παρίσι), η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου BJCEM (Θεσσαλονίκη και Ανκόνα), το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), το Depo (Κωνσταντινούπολη) και το ZKM (Καρλσρούη). Η εμπειρία της εκτείνεται και στην παραγωγή σημαντικών διεθνών διοργανώσεων, όπως το «Home Works» (Ashkal Alwan- Λιβανική Ένωση Εικαστικών Τεχνών, Βηρυτός) και η documenta 14 (Αθήνα).

Ο György Pálfi (Ουγγαρία) είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου που γεννήθηκε και ζει στη Βουδαπέστη. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Θεάτρου και Κινηματογράφου το 2000. Από τότε, έχει σκηνοθετήσει οκτώ ταινίες μεγάλου μήκους («Hukkle», «Taxidermia», «I Am Not Your Friend», «Final Cut», «Freefall», «His Master's Voice», «Perpetuity» και την πιο πρόσφατη «Hen»), καθώς και πολλές μικρού μήκους ταινίες, μουσικά βίντεο και διαφημίσεις. Παρότι το έργο του έχει βραβευτεί σε σημαντικά φεστιβάλ (Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου, Καλύτερος Σκηνοθέτης στο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι, επίσημη επιλογή στο Φεστιβάλ Καννών κ.ά.), παραμένει πάντα ανικανοποίητος και επιθυμεί να κάνει κι άλλες ταινίες.

Ο Guillaume Calop (Γαλλία) ξεκίνησε την καριέρα του στο Φεστιβάλ Animation του Ανσί, όπου καλλιέργησε το πάθος του για τον κινηματογράφο και τα φεστιβάλ ταινιών. Στη συνέχεια, συμμετείχε στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας Animation World Network (awn.com) στο Λος Άντζελες. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, εργάστηκε για επτά χρόνια στον διαδικτυακό τομέα του ομίλου CANAL+. Το 2004 ίδρυσε την εταιρεία έκδοσης DVD Chalet Pointu. Το 2009, συνδημιούργησε το Les Arcs Film Festival, το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά μετά από 15 διοργανώσεις. Είναι επίσης συνιδρυτής του Le Village, μιας εταιρείας που αναπτύσσει επαγγελματικές πλατφόρμες για κινηματογραφικά φεστιβάλ (FestiCiné) και πρότζεκτ (Coprocity). Επιπλέον, συνίδρυσε το Le Lab Femmes de Cinéma, ένα μια δεξαμενή σκέψης που προωθεί την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Τέλος, είναι εμπνευστής της Πράσινης Χάρτας για τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μιας πρωτοβουλίας για τη βιωσιμότητα τέτοιων διοργανώσεων.

Η Αγνή Σκοτ (γεν. Τσαγγαρίδου, Κύπρος/ Η.Β.) είναι διεθνής ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, γεννημένη στην Κύπρο. Η καριέρα της απογειώθηκε με τον ρόλο της Aysel στο πρωτοποριακό δράμα του HBO «The Hamburg Cell» (2004), την πρώτη ταινία με θέμα με τους αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου. Στον κινηματογράφο, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «OPA!» (με τον Matthew Modine) και στην ταινία του Πανίκου Χρυσάνθου «Ακάμας». Πρόσφατα, εμφανίστηκε στο «Persuasion» του Netflix με την Dakota Johnson, ενώ ενσάρκωσε τη βασίλισσα Στάτειρα στην πολυσυζητημένη σειρά «Alexander– The Making of a God». Επιπλέον, πρωταγωνιστεί δίπλα στον Harry Connick Jr. στο «Μπρος Γκρεμός» (Find Me Falling) της Στέλανας Κληρή, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του κυπριακού κινηματογράφου. Η επόμενη ταινία της, «Words of War», σε παραγωγή του Sean Penn, κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 2 Μαΐου.

* Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα cyprusfilmdays.com.

Γενικές πληροφορίες Φεστιβάλ:

● €5 ανά προβολή | €30 κάρτα διαρκείας (για όλες τις προβολές του Φεστιβάλ)

● Δωρεάν για φοιτητές με την παρουσίαση της φοιτητικής κάρτας

● Δωρεάν για μαθητές, στο παιδικό πρόγραμμα

● Δωρεάν για κατόχους κάρτας ΑμεΑ

● Όλες οι προβολές, πέραν του παιδικού προγράμματος, είναι για άτομα άνω των 18.

● Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους πρωτότυπους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Το κυπριακό διαγωνιστικό θα προβάλλεται και με τουρκικούς υπότιτλους.

