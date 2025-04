Ολοκληρώθηκε το 10ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο

Στην κατάμεστη αίθουσα του ιστορικού κινηματογράφου Babylon στο ανατολικό Βερολίνο έπεσε την περασμένη Κυριακή η αυλαία του 10ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου, κλείνοντας το καθιερωμένο πλέον πενθήμερο του ελληνικού σινεμά στο Βερολίνο. Η τελετή λήξης τα είχε όλα: συγκίνηση, βραβεία, δεκάδες κινηματογραφιστές, ηθοποιούς, παραγωγούς, μουσικούς και συντελεστές ταινιών κάθε είδους, μια ακόμη ταινία και συνάντηση με τους δημιουργούς της και βεβαίως ένα μεγάλο πάρτι με τούρτα γενεθλίων.

Στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ, το βραβείο «Emerging Greeks» απονεμήθηκε στην ταινία «Κρέας» του Δημήτρη Νάκου, η οποία, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, «κατάφερε να διατηρήσει την προσοχή μας καθ' όλη τη διάρκεια μιας συναρπαστικής και γρήγορου ρυθμού ιστορίας εγκλήματος, ενοχής και τιμωρίας, αποτελώντας μια σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας». Η επιτροπή έκανε ακόμη λόγο για «μοναδικό οπτικό στυλ και δραματουργία», αλλά και για «εξαιρετικές» ερμηνείες των ηθοποιών. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το οποίο χορηγεί η Ertflix International.

Στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ, το βραβείο κέρδισε το «Tack» της Vania Turner, με θέμα την σεξουαλική κακοποίηση και τον αγώνα των θυμάτων για δικαίωση, με την κριτική επιτροπή να αναφέρεται σε «μια ταινία που επιδεικνύει υψίστου βαθμού ευαισθησία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ένα θέμα που δεν αποτελεί μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας και ενδιαφέροντος, για ένα κοινό που βρίσκεται πολύ πιο πέρα από τα ελληνικά σύνορα». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους κριτές στην καλλιτεχνική προσέγγιση της σκηνοθέτιδας με τη χρήση σκηνών με κινούμενα σκίτσα, ώστε να μπορέσει να συμπεριλάβει γεγονότα που έλαβαν χώρα στη δικαστική αίθουσα και δεν μπόρεσε να καταγράψει με την κάμερά της. Χορηγός του βραβείου με 500 ευρώ ήταν η Musou Music Group.

Στις ταινίες μικρού μήκους, το βραβείο δόθηκε στην ταινία «Honeymoon» του 'Αλκι Παπασταθόπουλου, η οποία ασχολείται με την πραγματικότητα που βιώνει η trans κοινότητα. Η κριτική επιτροπή έκανε λόγο για ταινία η οποία «μας υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ισότητα και την ένταξη πάντα και παντού» και αναφέρθηκε σε συγκινητική υποκριτική και καθοριστικό μοντάζ, τα οποία «επιτρέπουν στο κοινό να ταξιδέψει μαζί με τους χαρακτήρες, να νιώσει την οικειότητα και την ευαλωτότητα, σαν να είναι μια προσωπική εμπειρία». Οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων ήταν «διασκεδαστικές, αυθεντικές καισυγκινητικές και αυτό που θα μπορούσε να είναι μια ιστορία για θύματα έγινε μια ιστορία για ηρωίδες και ήρωες», καταλήγει στην αιτιολόγησή της η επιτροπή. Το βραβείο συνοδεύεται από 500 ευρώ που χορηγεί το μουσείο Illuseum Berlin.

«Ειδική Μνεία» απονεμήθηκε στην ταινία «Scorched Earth» της Μαρκέλας Κονταράτου «για την μετατροπή με γυναικεία ματιά μιας απλής ιστορίας διαμονής κοντά στη θάλασσα σε θρίλερ με απροσδόκητη ανατροπή».

Ως ταινία λήξης προβλήθηκε ο «Νυχτερινός Εκφωνητής» του Ρένου Χαραλαμπίδη. Ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός 'Αγγελος Βενέτης και η πρωταγωνίστρια Μαργαρίτα Αμαραντίδη βρίσκονταν στην σκοτεινή αίθουσα και μετά την προβολή απάντησαν σε ερωτήσεις των θεατών.

Δέκα χρόνια φεστιβάλ

Η φετινή διοργάνωση, με την οποία το Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο συμπλήρωσε τα 10 του χρόνια, ήταν αφιερωμένη στην μουσική μέσα από το σινεμά. Πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού, αλλά και συγκίνησης από τους συντελεστές και τους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου που έδειξαν για μία ακόμη φορά το ενδιαφέρον τους για τις ταινίες, τις εκδηλώσεις στο περιθώριο των προβολών, τα ειδικά αφιερώματα και τις συναντήσεις με τους δημιουργούς. Προβλήθηκαν συνολικά 33 ταινίες - μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους και ειδικές προβολές - ανάμεσά τους έξι διεθνείς και 18 γερμανικές πρεμιέρες και 3 πρεμιέρες Βερολίνου. Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα «Emerging Greeks Competition» συμμετείχαν έξι πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ενώ άλλες έξι ταινίες προβλήθηκαν στην ενότητα των ντοκιμαντέρ και 13 σε αυτήν των φιλμ μικρού μήκους. Μία ταινία και ένα ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονταν στις «ειδικές προβολές». Στην αφιερωματική ενότητα «Notes on Film», προβλήθηκαν το «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, η «Ευτυχία» του 'Αγγελου Φραντζή, το «Αυτή η νύχτα μένει» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Σπανό, «Πίσω απ' τη μαρκίζα», του 'Αρη Δόριζα, το «Return of the Creeps» του Νίκου Χατζή, με θέμα την Creep Records, την δισκογραφική εταιρία που είχε στο ρόστερ της τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες της Ελλάδας και ο «Νυχτερινός Εκφωνητής».

Στο φετινό φεστιβάλ αναδείχθηκε επίσης η συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με μια εγκατάσταση των Αστέρη και Ίνας Κούτουλα, με τίτλο «MIKIS SATELLITES: Trans for More» στο ισόγειο του Babylon. Όντας ο ίδιος παραγωγός, σκηνοθέτης, συνεργάτης και προσωπικός φίλος του Μίκη Θεοδωράκη και κάτοχος ανέκδοτου υλικού του συνθέτη, ο Αστέρης Κούτουλας δημιούργησε short clips που περιφέρονται σαν δορυφόροι γύρω από το έργο του συνθέτη - όλα εμπνευσμένα από το μουσικό του σύμπαν.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος για το «Υπάρχω»: Πολιτική πράξη η εμπορική η επιστροφή του κοινού στην σκοτεινή αίθουσα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε το κοινό για τις συναντήσεις με τους δημιουργούς των ταινιών που προβλήθηκαν. Ενδεικτικά, στην έναρξη του φεστιβάλ, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και ο Διονύσης Σαμιώτης, σκηνοθέτης και παραγωγός αντίστοιχα του sold out «Υπάρχω», με θέμα τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, απάντησαν σε ερωτήματα των θεατών, πολλοί από τους οποίους γνώρισαν τον εμβληματικό έλληνα ερμηνευτή ως μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Γερμανία.

Σχολιάζοντας την εμπορική επιτυχία της ταινίας του, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος περιέγραψε μάλιστα ως «πολιτική πράξη» πλέον το να απομακρύνει κανείς τον κόσμο από τις μικρές οθόνες του σπιτιού του και να τον φέρει και πάλι στην μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου.

Η ταινία «Υπάρχω» θα προβάλλεται από τις 3 Απριλίου σε κινηματογράφους σε όλη την Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.