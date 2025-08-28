Έλληνας ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Βενετίας

Παράθυρο logo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 28.08.2025 07:57
Ο Πέιν, σκηνοθέτης μεταξύ άλλων ταινιών όπως το βραβευμένο με Όσκαρ "Πλαγίως" και "Τα παιδιά του χειμώνα", εξέφρασε λύπη για τον συρρικνούμενο χώρο για παρουσίαση ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες την εποχή του στρίμινγκ, λέγοντας πως οι ταινίες που μπορεί να τις δει κάνεις μόνο διαδικτυακά πασχίζουν να αποκτήσουν μια ευρεία απήχηση στην κοινωνία.

Ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, δήλωσε σήμερα πως, αν και οι ταινίες σπάνια αλλάζουν την πορεία της κοινωνίας, μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας τεκμήρια της εποχής τους και να διαμορφώσουν τη μνήμη.

"Μπορεί μια ταινία πραγματικά να αλλάξει την κοινωνία ή τον πολιτισμό;"Δεν ξέρω. Είναι αμφίβολο" είπε ο Πέιν, ανακαλώντας ταινίες όπως "Ο Μεγάλος Δικτάτορας" του Τσάρλι Τσάπλιν που μπορεί να μην μπόρεσε να σταματήσει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έδειξε πως οι άνθρωποι ήταν εν γνώσει του τι συνέβαινε.

"Τις έχουμε σαν ντοκουμέντα και, ως τέτοια, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μάθουμε από αυτά", είπε πριν από την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει 11 ημέρες, αργότερα σήμερα.

"Είναι χαρακτηριστικά ταινίες που προβάλλονται στους κινηματογράφους, οι οποίες γίνονται μέρος μιας κινηματογραφικής συζήτησης, μιας πολιτιστικής συζήτησης και στη συνέχεια έχουν κάποιου είδους επίδραση", είπε.

Μεγάλες εταιρίες στρίμινγκ όπως το Netflix και η Amazon παρουσιάζουν τακτικά ταινίες τους στη Βενετία αλλά στη συνέχεια δεν κάνουν πολλά ή τίποτα για να παρουσιάσουν αυτές τις ταινίες στους κινηματογράφους, κρατώντας τις αντι΄αυτού για τους συνδρομητές τους.

Ενόψει της διοργάνωσης του φεστιβάλ για το 2025, 1.500 προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας υπέγραψαν ένα αίτημα (petition) καλώντας το φεστιβάλ να λάβει σθεναρή στάση σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, καλώντας τους διοργανωτές να προωθήσουν φωνές από την Παλαιστίνη και να καταδικάσουν τις ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Πέιν αρνήθηκε να πει αν υποστηρίζει την έκκλησή τους, ενώ ο διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα είπε πως καλωσορίζει την ανοικτή δημόσια συζήτηση αλλά απέρριψε τις εισηγήσεις για απαγόρευση Ισραηλινών κινηματογραφιστών.

"Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την απαίτηση να μην προσκαλέσουμε καλλιτέχνες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ. Την ίδια στιγμή, δεν διστάσαμε ποτέ να εκφράσουμε την τεράστια αγωνία μας για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το φεστιβάλ της Βενετίας ξεκινάει απόψε με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο "La Grazia". Το φεστιβάλ τελειώνει στις 6 Σεπτεμβρίου όταν ο Πέιν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσουν την ταινία που θα λάβει τον Χρυσό Λέοντα, τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση του φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

