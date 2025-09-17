24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος: Ανακοίνωση για υποβολή ταινιών

Δημοσιεύθηκε 17.09.2025

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν ότι δέχονται αιτήσεις συμμετοχής ταινιών μεγάλου μήκους στα δύο Διαγωνιστικά Τμήματα του επίσημου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κύπρου «Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος».

Το Φεστιβάλ στοχεύει στη διεύρυνση των οριζόντων του εντός των γεωγραφικών συνόρων της Κύπρου καθώς και στην προσέλκυση της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας και του διεθνούς κοινού, καθιστώντας το, με τον τρόπο αυτό, κομβικό σημείο συνάντησης των τριών ηπείρων που περιβάλλουν το νησί.

H 24η έκδοση του Φεστιβάλ θα διεξαχθεί μεταξύ 17 και 25 Απριλίου 2026, ταυτόχρονα σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Γίνονται δεκτές ταινίες μεγάλου μήκους, παραγωγής 2024, 2025 και 2026.

Μπορείτε να υποβάλετε την ταινία σας μέσω της πλατφόρμας https://filmfreeway.com/cyprusfilmdays μέχρι τις 15/12/2025.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «GLOCAL IMAGES»:

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα “Glocal Images” δέχεται ταινίες που αναδεικνύουν τους χρωματισμούς μιας τοπικής κουλτούρας και προσεγγίζουν με καινοτόμο τρόπο θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ανεξάρτητη Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:

● Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €6.000 το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό (€3.000) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€3.000).

● Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: συνοδευόμενο από το ποσό των €3.000 το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό (€1.500) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€1.500).

● Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €1.000.

● Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, μια χορηγία της Caretta Films.

● Η Κριτική Επιτροπή μπορεί, επίσης, να απονείμει μέχρι τρεις Τιμητικές Διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό.

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ:

To Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα δέχεται κυπριακές ταινίες, σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς του Φεστιβάλ. Οι κυπριακές ταινίες θα πρέπει να πληρούν τα ανάλογα κριτήρια ώστε να είναι επιλέξιμες.

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:

- Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €4.000, που καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό (€2.000) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€2.000). Επιπλέον παραχωρούνται υπηρεσίες παραχώρησης του The Studio, προσφορά του Κέντρου Αριστείας CYENS.

- Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: συνοδευόμενο από υπηρεσίες μεταπαραγωγής Post Production Cinema and Platform Mastering Services αξίας €7000 από την εταιρεία AUTHORWAVE.

- Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας: συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, μια χορηγία του Δήμου Λεμεσού.

● Η Κριτική Επιτροπή μπορεί, επίσης, να απονείμει μέχρι τρεις Τιμητικές Διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό.

Η επιλογή των ταινιών που διαγωνίζονται και στα δύο τμήματα (Διεθνές και Εθνικό) γίνεται από τους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του φεστιβάλ, Αργυρώ Νικολάου και Πέτρο Χαραλάμπους

Όροι, κανονισμοί και αιτήσεις συμμετοχής: www.cyprusfilmdays.com

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΤΗΛ: +357 25 343904 E-mail: info@cyprusfilmdays.com

