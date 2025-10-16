Παράθυρο logo
«Καποδίστριας»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.10.2025 12:44
«Καποδίστριας»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

«Η ζωή του ανθρώπου που πίστεψε σε μια ελεύθερη Ελλάδα ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη» γράφει η περιγραφή.

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας».

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με τη νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός. 

«Η ζωή του ανθρώπου που πίστεψε σε μια ελεύθερη Ελλάδα ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη. Η θυσία του έγινε το θεμέλιο ενός ολόκληρου έθνους» γράφει η περιγραφή σε YouTube και Instagram.

Η σύνοψη της ταινίας «Καποδίστριας»

Στη σύνοψη της ταινίας «Καποδίστριας» αναφέρεται: «Είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία».

Το σκηνοθετικό σημείωμα του Γιάννη Σμαραγδή

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, στο σημειώμά του, τονίζει πως «η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.  Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο. 

Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε...».

 

Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου.

Πηγή: lifo.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ