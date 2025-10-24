Παρών σε διεθνή φεστιβάλ ο κυπριακός κινηματογράφος

Δημοσιεύθηκε 24.10.2025 09:53

Δυναμική είναι η παρουσία του Κυπριακού Κινηματογράφου στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος διεξάγεται μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου.

Η επιτυχημένη ταινία του Αιμίλιου Αβραάμ «Σμαράγδα», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2024 στο Tallin Black Nights, κάνει την ελληνική της πρεμιέρα στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Meet the Neighbors+».

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι η ταινία πήρε το μεγάλο βραβείο στο Cyprus Film Days 2025, ενώ η πρωταγωνίστρια, Νιόβη Χαραλάμπους, έλαβε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Η ταινία αποτελεί παραγωγή της εταιρίας Bark like a Cat Films, με παραγωγό την Τώνια Μισιαλή, διευθυντή φωτογραφίας τον Γιώργο Ραχματούλιν σε μουσική Γιώργου Σόλωνος.

Επίσης, στην κατηγορία «First Run» του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κάνει πρεμιέρα η συμπαραγωγή Κύπρου – Ελλάδας «Μαρισέλ» του Ηλία Δημητρίου, μια παραγωγή της εταιρείας Filmblades με παραγωγό τη Μόνικα Νικολαΐδου, ήχο Ντίνου Κίττου και διεύθυνση φωτογραφίας Γιώργου Γιανέλλη.

Η ταινία αφηγείται την εμπειρία μια μετανάστριας από τις Φιλιππίνες, η οποία αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην κυπριακή επαρχία. Πρωταγωνιστούν οι Zar Donato, Λένια Σορόκκου, Ντίνος Λύρας και Διομήδης Κουφτερός.

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχει η ταινία του Μαρίνου Καρτίκκη «Εκτροπή» (εταιρία παραγωγής AB Seahorse με παραγωγό τον Άνδρο Αχιλλέως), η οποία συνεχίζει τη φεστιβαλική της πορεία μετά από την επιτυχημένη της παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρών στην Αλεξάνδρεια (Alexandria Mediterranean Countries Film Festival) και την επιλογή της στα Arab’s Critics European Awards.

Η μουσική της ταινίας είναι του Άδωνι Αλετρά, το μοντάζ του Αιμίλιου Αβραάμ ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Γιώργος Ραχματούλιν. Πρωταγωνιστούν οι Στέλιος Ανδρονίκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, και Προκόπης Αγαθοκλέους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Works in Progress θα συμμετέχει η επερχόμενη ταινία μεγάλου μήκους της σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή «The Lion at my Back».

Η ταινία, η οποία ολοκλήρωσε γυρίσματα πρόσφατα και βρίσκεται στο στάδιο της μεταπαραγωγής, αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου – Λουξεμβούργου – Ελλάδας και είναι παραγωγή της εταιρείας Bark Like a Cat Films, με παραγωγό την Τώνια Μισιαλή, διεύθυνση φωτογραφίας Manu Tilinski και μοντάζ Αιμίλιου Αβραάμ. Πρωταγωνιστούν οι Sokhna Diallo και Έλενα Καλλινίκου. Το πρότζεκτ έχει επιλεγεί να συμμετάσχει, της, στο διεθνούς κύρους cocoWIP – works in progress 2025 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cottbus στη Γερμανία.

Επίσης, "στο υψηλού κύρους διεθνές φεστιβάλ Tallin Black Nights στην Εσθονία έχουν επιλεγεί στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα δύο κυπριακές ταινίες μικρού μήκους και μία μειοψηφική συμπαραγωγή".

Συγκεκριμένα, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών live-action μικρού μήκους κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία μικρού μήκους της Αργυρώς Νικολάου «Σειρήνες» (παραγωγή Polyorama Pictures). Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών animation μικρού μήκους συμμετέχει η ταινία κινούμενου σχεδίου του Γιώργου Τσαγκάρη «The Weaver», η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη φεστιβαλική της πορεία στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.

Τέλος, στο επίσημο διαγωνιστικό ταινιών μεγάλου μήκους του Tallin Black Nights συμμετέχει και η κυπριακή μειοψηφική συμπαραγωγή «The Megalomaniacs» του Έλληνα σκηνοθέτη Σπύρου Σταθουλόπουλου, μία συμπαραγωγή Ελλάδας – Κύπρου – Κολομβίας με Κύπριο συμπαραγωγό τον Στέλιο Καμμίτση.

Εξάλλου "με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε της 17 Οκτωβρίου στο εμβληματικό Πολιτιστικό Κέντρο Casa de Vacas η 2η Ημερίδα Σύγχρονου Κυπριακού Κινηματογράφου (Segunda Muestra de Cine Chipriota Contemporáneo), μια εκδήλωση που ενισχύει της πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας και φέρνει στο κοινό της Μαδρίτης τον πλούτο και τη δημιουργικότητα του σύγχρονου κυπριακού κινηματογράφου.

Κατά την ημερίδα προβλήθηκαν οι ταινίες μικρού μήκους, «Taxi» του Κωνσταντίνου Νικηφόρου (2024), «Tornado Outside» της Μαρίας Τομάζου (2023) και η ταινία μεγάλου μήκους «Μικρά Λευκά Φακελάκια» του Σωτήρη Χρίστου (2019). Στην προβολή παρευρέθηκαν διπλωμάτες, μέλη της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας της Μαδρίτης, καθώς και λάτρες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ισπανία και το Πολιτιστικό Κέντρο Casa de Vacas, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελώνης (FCCG) και την πολιτιστική εταιρεία Oktana – Casa de Cultura.