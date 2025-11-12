Παράθυρο logo
Το εμβληματικό καπέλο της Κακιάς Μάγισσας του Οζ βγαίνει σε δημοπρασία
Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 11:15
Ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions βγάζει προς πώληση το θρυλικό μαύρο καπέλο που φόρεσε η Μάργκαρετ Χάμιλτον ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης.

Καθώς πλησιάζει η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» οι θαυμαστές του Οζ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν εμβληματικά αναμνηστικά από την αρχική ταινία του 1939, όπου ένα από αυτά είναι ιδιαίτερα μαγικό.

Ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions βγάζει προς πώληση το θρυλικό μαύρο καπέλο που φόρεσε η Μάργκαρετ Χάμιλτον ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης. Το μυτερό καπέλο από μαύρο μαλλί είναι αρκετά μεγάλο, καθώς έχει ύψος περίπου 35,5 εκατοστά με περίμετρο γείσου 49 εκατοστά. Διαθέτει επίσης ένα ελαστικό λουράκι 56 εκατοστών που φορούσε η Χάμιλτον κατά τη διάρκεια των σκηνών για να το κρατάει σταθερό.  

Σχεδιασμένο από τον διάσημο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ και σχεδιαστή μόδας, 'Αντριαν 'Αντολφ Γκρίνμπεργκ, το καπέλο χρησιμοποιήθηκε αφού ξεκίνησαν τα γυρίσματα, επειδή αυτό που είχε επιλεγεί αρχικά, δεν φαινόταν αρκετά τρομακτικό για την επιβλητική Μάγισσα της Δύσης.  

«Όταν η Ντόροθι Γκέιλ γίνεται Ντόροθι του Οζ, είναι η στιγμή που φοράει τα ρουμπινένια γοβάκια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Joe Maddalena, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου.  

«Όταν η Κακιά Μάγισσα γίνεται κακιά μάγισσα, φοράει το καπέλο. Είναι λοιπόν αυτή η μεταμορφωτική στιγμή της γέννησης της μάγισσας. Νομίζω ότι η σημασία του καπέλου είναι απίστευτη. Είναι εξίσου σημαντικό όπως και τα γοβάκια», ανέφερε.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου και θα είναι ανοικτή τόσο διαδικτυακά όσο και στα κεντρικά γραφεία του οίκου στο Ντάλας.

Εκτός από το καπέλο της Κακιάς Μάγισσας, θα διατεθούν προς πώληση και άλλα σπάνια αναμνηστικά, όπως ένα αντίτυπο του πρωτότυπου βιβλίου του Λ. Φρανκ Μπάουμ υπογεγραμμένο από την Τζούντι Γκάρλαντ και τα άλλα βασικά μέλη του καστ. Το βιβλίο χαρίστηκε στην κόρη της δασκάλας που είχε η Γκάρλαντ στο σετ, την περίοδο των γυρισμάτων

 

 

 

 

 

 

