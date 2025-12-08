Χρυσές Σφαίρες 2026: Αυτά είναι τα φαβορί για το BBC

Δημοσιεύθηκε 08.12.2025 21:33

Οι δύο ταινίες που αναμένεται να διεκδικήσουν διακρίσεις σε πολλές κατηγορίες

Λίγο πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες, ο διεθνής Τύπος παρουσιάζει τα φαβορί.

Για το BBC, η «μάχη» ανάμεσα στα Wicked: For Good και Avatar: Fire and Ash αναμένεται να κυριαρχήσει στη φετινή short list, ανοίγοντας επίσημα τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων που θα κορυφωθεί με τα Όσκαρ τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου, ταινίες όπως τα Hamnet, Sinners και Marty Supreme συγκαταλέγονται επίσης στις ισχυρές υποψηφιότητες, ενώ μεγάλα ονόματα –ανάμεσά τους οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Έμα Στόουν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζέσι Μπάκλεϊ– θεωρείται πιθανό να διεκδικήσουν θέσεις σε κατηγορίες υποκριτικής.

Οι υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώνονται στις 08:15 (τοπική ώρα), από τους ηθοποιούς Μάρλον Γουέιανς και Σκάι Π. Μάρσαλ. Aυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα- δεδομένης της διαφοράς ώρας- η ανακοίνωση γίνεται το μεσημέρι, στις 15:15..

Φέτος, οι Χρυσές Σφαίρες εισάγουν και μια νέα κατηγορία: Καλύτερο Podcast. Την τελετή της 11ης Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες θα παρουσιάσει για δεύτερη χρονιά η Αμερικανίδα κωμικός Νίκι Γκλέιζερ.

Φαβορί στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας

Το BBC ξεκινά από τα blockbusters:

Το Wicked: For Good είναι πιθανό να εμφανιστεί σε αρκετές κατηγορίες, σύμφωνα με το BBC, που υπενθυμίζει, ότι η πρώτη ταινία Wicked κέρδισε το βραβείο επιτυχίας στο box office στα περσινά βραβεία.

Ακολουθεί το Avatar: Fire and Ash, που είναι επίσης πιθανό να προταθεί για υποψηφιότητα, πριν από την αναμενόμενη κυριαρχία του στο box office αυτά τα Χριστούγεννα.

Άλλοι δυνατοί διεκδικητές:

One Battle After Another με τον Ντι Κάπριο να «κλέβει» τις εντυπώσεις

Sinners, το βαμπιρικό δράμα εποχής.

Hamnet, η πολυσυζητημένη μεταφορά για τον θάνατο του γιου του Σαίξπηρ.

Στην κούρσα συμμετέχουν και τρεις αθλητικές βιογραφίες (Marty Supreme, Christy, The Smashing Machine), ενώ έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης το συνωμοσιολογικό δράμα Bugonia, η νέα μεταφορά του Frankenstein, η σατιρική ταινία Jay Kelly και το μουσικό biopic Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Οι ηθοποιοί που ξεχωρίζουν

Με 36 διαθέσιμες θέσεις για ερμηνείες, οι Χρυσές Σφαίρες προσφέρουν ευρύ πεδίο υποψηφιοτήτων.

Ξεχωρίζουν:

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another)

Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme)

Σίνθια Ερίβο & Αριάνα Γκράντε (Wicked: For Good)

Σίντνεϊ Σουίνι (Christy), για έναν ρόλο που έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές

Έμα Στόουν & Τζέσι Πλέμονς (Bugonia)

Η Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται φαβορί για Α’ Γυναικείο Ρόλο στο Hamnet, ενώ ο Πολ Μεσκάλ ενδέχεται επίσης να προταθεί.

Στους πιθανούς υποψηφίους βρίσκονται ακόμη οι Τζούλια Ρόμπερτς, Ίθαν Χοκ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Τζένιφερ Λόρενς, Κέιτ Χάντσον και Σον Πεν.

Η τηλεόραση στο προσκήνιο

Το BBC σημειώνει πως οι Χρυσές Σφαίρες συνεχίζουν να τιμούν και την τηλεόραση.

Η βρετανική μίνι σειρά Adolescence, που σάρωσε στα Emmy, θεωρείται φαβορί στις limited series.

Πιθανές υποψηφιότητες στις δραματικές σειρές:

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Στις κωμωδίες ξεχωρίζουν:

The Studio

Hacks

Nobody Wants This

Abbott Elementary

Πηγή: lifo.gr