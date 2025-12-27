Αυτή η Κυπριακή ταινία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο IFFR 2026 (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 27.12.2025 15:36

Το Motherwitch επιλέχθηκε, επίσης, για το Frontières Buyers Showcase στο Φεστιβάλ Καννών 2025.

Η κυπριακή ταινία μεγάλου μήκους Motherwitch (Δωδεκάμερον) του Μίνου Παπά κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρότερνταμ 2026.

Μετά από ανακοίνωση της εταιρίας παραγωγής Caretta Films, η μεγάλου μήκους ταινία Motherwitch, η τρίτη ταινία μυθοπλασίας του βραβευμένου με Emmy σκηνοθέτη Μίνου Παπά, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR) 2026, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως για τον σύγχρονο και πρωτοποριακό κινηματογράφο.

Το Motherwitch είναι μια σκοτεινή γοτθική ιστορία, βαθιά ριζωμένη στην κυπριακή μυθολογία και λαϊκή παράδοση, τοποθετημένη στην Κύπρο του 1882, σε μια περίοδο όπου οι παλιές δοξασίες συνυπήρχαν με την αγγλική αποικιοκρατία. Αφηγείται την ιστορία της Ελένης, μιας γαλλοσπουδαγμένης ζωγράφου που χάνει και τα τρία της παιδιά σε ένα τραγικό δυστύχημα. Στιγματισμένη ως καταραμένη από την κοινότητα, αποσύρεται από τη ζωή και στρέφεται σε απαγορευμένα τελετουργικά εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση, πιστεύοντας ότι η τέχνη μπορεί να επαναφέρει τα παιδιά της. Αντί γι’ αυτό, ξυπνά τους Καλικάντζαρους, πλάσματα του κυπριακού δωδεκαημέρου, απελευθερώνοντας μια δύναμη γεννημένη από το ανείπωτο πένθος.

«Η καλλιτεχνική δημιουργία και η μητρότητα λειτουργούν ως οι δίδυμες κινητήριες δυνάμεις που ωθούν το ποιμενικό horror-fantasy Motherwitch του Μίνου Παπά…» – Srikanth Srinivasan, IFFR

Ο σκηνοθέτης Μίνως Παπάς, του οποίου οι ταινίες έχουν προβληθεί στα φεστιβάλ Tribeca, SXSW και Sundance, περιγράφει το Motherwitch ως «μία κινηματογραφική επιστολή αγάπης προς την Κύπρο».

Το Motherwitch επιλέχθηκε για το Frontières Buyers Showcase στο Φεστιβάλ Καννών 2025. Η ανάπτυξη του σεναρίου πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του TorinoFilmLab, ενώ η μεταπαραγωγή ολοκληρώθηκε στο Outpost MTL στο Μόντρεαλ.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή Κύπρου – ΗΠΑ – Βόρειας Μακεδονίας, σε παραγωγή της Caretta Films, και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, σε αυθεντικές τοποθεσίες. Υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας / Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, των χρηματοδοτικών κινήτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας (InvestCyprus), καθώς και του Film Agency of North Macedonia.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μίνως Παπάς

Σενάριο: Μίνως Παπάς, Νικόλας Κουρουμτζής, Ευριπίδης ΔίκαιοςΔιευθυντής Φωτογραφίας: Jack McDonaldΜουσική: Charles HumenryΜοντάζ: Σμαρώ ΠαπαευαγγέλουΠαραγωγός: Κωνσταντίνος Νικηφόρου – Caretta Films

Διεθνείς Πωλήσεις: B-RatedInternational

Πρωταγωνιστές: Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μίλτος Γερολέμου, Jason Hughes, Δανάη Κατσαμένη, Άθως Αντωνίου, Μαρίνα Μακρή, Δημήτρης Ανδρέα, Jordan Walters, Χριστίνα Μαρούχου και στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο ο Σήφης Κατσουλάκης.

Περισσότερα για το φεστιβάλ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: https://iffr.com/en/iffr/2026/films/motherwitch