Άρχισαν οι αιτήσεις για το Dot.on.the.Map Ιndustry Days τον Απρίλιο 2026

Δημοσιεύθηκε 29.12.2025 08:12

Στις 17 Δεκεμβρίου 2025 άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2026, για επαγγελματίες του κινηματογράφου, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα συμπαραγωγής, εκπαίδευσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Ιndustry Days.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για έβδομη φορά στη Λεμεσό στις 23 - 25 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Ημερών Κύπρου (Cyprus Film Days), που πραγματοποιείται στις 17 - 25 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι η διοργάνωση παρέχει την ευκαιρία στους κινηματογραφιστές να παρουσιάσουν τα νέα τους μεγάλου μήκους κινηματογραφικά έργα και να δικτυωθούν με διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου. Μετά από ομαδικές εργασίες και ατομικές συναντήσεις, οι κινηματογραφιστές θα λάβουν μέτρα για τη δημιουργία μελλοντικών συνεργασιών με άλλους κινηματογραφιστές, διεθνείς παραγωγούς, χρηματοδότες, πράκτορες πωλήσεων, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ και ταμείων κινηματογράφου.

Το όραμα των διοργανωτών είναι η ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας σε μια δυναμική πλατφόρμα καλλιτεχνικών και οικονομικών συνεργειών, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τέχνης και των επιχειρήσεων του κινηματογράφου στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, λειτουργώντας ως κόμβος για ταινίες που προέρχονται από την περιοχή της Μεσογείου.

Για τους γενικούς κανόνες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.cyprusfilmdays.com/industry/dot-call-for-projects/.