«Καποδίστριας»: Γιατί διχάζει κριτικούς και κοινό η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή

Δημοσιεύθηκε 30.12.2025 13:50

Παρά τις αρνητικές κριτικές, η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», σημειώνει εξαιρετική εμπορική πορεία, ξεπερνώντας τα 145.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο σκηνοθέτης σχολίασε τη στάση των κριτικών, τονίζοντας πως όσοι προσέρχονται με προκατάληψη χάνουν την ουσία του έργου.

Για τον ίδιο, η μεγαλύτερη δικαίωση είναι οι συγκινημένοι θεατές και οι οικογένειες που γεμίζουν τις αίθουσες. Όπως ανέφερε, η τέχνη είναι θέμα επικοινωνίας και ψυχής, καταλήγοντας πως «όταν βάζεις αγάπη, το έργο βρίσκει πάντα τον δρόμο του».

Απαντώντας για το αν τον στεναχώρησαν ορισμένα σχόλια από κριτικούς κινηματογράφου, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε πως αν τους έβλεπε στον δρόμο, θα τους καλημέριζε «σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους… μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι».

«Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!».

«Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία. Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή. Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός», δήλωσε ο δημιουργός της ταινίας.

Η ταινία σε νούμερα

144,712 εισιτήρια πανελλαδικά

Μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025.

Μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή.

Δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα Ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς previews.

Δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ανεξαρτήτου προέλευσης των τελευταίων 15 ετών χωρίς previews.

Σύνοψη

Η ταινία Καποδίστριας είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Καποδίστριας – Αντώνης Μυριαγκός / Μέτερνιχ – Φίνμπαρ Λιντς / Πρωθυπουργός Σπηλιάδης – Τάσος Χαλκιάς / Κολοκοτρώνης – Μάξιμος Μουμούρης / Νικόδημος – Νικορέστης Χανιωτάκης / Ρωξάνδρα – Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη / Τσάρος Αλέξανδρος – Δημήτρης Γεωργιάδης / Μαντώ Μαυρογένους – Μαίρη Βιδάλη / Charlotte de Sor – Καίτη Ιμπροχώρη / Κουντουριώτης – Παύλος Κοντογιαννίδης / Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης – Μιχάλης Ιατρόπουλος / Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος – Νίκος Κορδώνης / Κανάρης – Δημήτρης Δανίκας.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης

Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια Costumi D’arte E. Rancati, Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Σμαραγδής

Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος