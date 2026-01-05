Διεθνείς διακρίσεις κυπριακών ταινιών το 2025 και προσδοκίες για το 2026

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 17:23

Το 2025 ήταν χρονιά με διεθνείς διακρίσεις στον τομέα του κινηματογράφου και τους Κύπριους δημιουργούς και παραγωγούς να ανταγωνίζονται επάξια παραγωγές μεγάλων χωρών και να κερδίζουν βραβεία αλλά και αναγνωρισιμότητα, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο εκτιμά πως το 2026 «προβλέπεται να είναι μια άκρως παραγωγική χρονιά για την κυπριακή κινηματογραφική βιομηχανία».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναμένονται επίσης οι παγκόσμιες πρεμιέρες δύο κυπριακών παραγωγών σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ: της ταινίας «Κράτα Με» (“Hold Onto Me”) της Μυρσίνης Αριστείδου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 και της ταινίας «Motherwitch» του Μίνωα Παπά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR) 2026.

Επισημαίνεται ακόμη ότι Η ταινία “All that’s Left of You” της Cherien Dabis, η οποία αποτελεί την επίσημη πρόταση της Ιορδανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, έχει επιλεγεί στη βραχεία λίστα της κατηγορίας της, για την 98η διοργάνωση των Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου και Γερμανίας, με τη συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου μέσω του Προγράμματος Μειοψηφικών Παραγωγών και κυπριακή εταιρεία παραγωγής την AMP Filmworks. Η ταινία έλαβε, επίσης, στήριξη από το Cyprus Film Commission (Invest Cyprus) και χρηματοδότηση από το Eurimages, το ταμείο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το “All That’s Left of You” αφηγείται την ιστορία μιας παλαιστινιακής οικογένειας μέσα σε βάθος δεκαετιών, με φόντο τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης, φωτίζοντας ζητήματα ξεριζωμού, συλλογικού τραύματος, μνήμης και επιβίωσης μέσα από τρεις γενιές. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance το 2025 και προβλήθηκε σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας βραβεία κοινού και επιτροπής, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς συγκαταλέγονται οι Μαρκ Ράφαλο και Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Σημειώνεται ότι το βραβείο καλύτερης ταινίας Animation απέσπασε πρόσφατα η ταινία μικρού μήκους «Η Υφάντρα» (“The Weaver”), του Γιώργου Τσαγγάρη στο 16o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Karama Film Festival στο Αμμάν της Ιορδανίας, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης του Karama Film Festival, η ταινία φωτίζει σημαντικές αλήθειες και εμπνέει το κοινό να αναλογιστεί τις προκλήσεις και τις προσδοκίες των κοινοτήτων που αγωνίζονται για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. «H ταινία είχε συμπεριληφθεί και στο επίσημο διαγωνιστικό του 45ου Festival Anima στις Βρυξέλλες ενώ προηγουμένως είχε ταξιδέψει στη Βαρκελώνη στο ιστορικό Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona και στο 22ο Φεστιβάλ της Animateka στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Συμπαραγωγός και χορηγός της ταινίας είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού», προστίθεται.

«Τη φεστιβαλική τους πορεία συνεχίζουν οι «Σειρήνες» - που έκανε πρεμιέρα στο 29ο Tallinn Black Nights Film Festival, ένα από τα πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ Κινηματογράφου – τον Νοέμβριο 2025. Η ταινία μικρού μήκους της Αργυρώς Νικολάου, συμμετείχε στο τμήμα Shorts Live-Action Competition του PÖFF Shorts 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ταινία «Εκτροπή» του Μαρίνου Καρτίκκη, μετά την πρεμιέρα της στο Alexandria Mediterranean Countries Film Festival και συμμετοχές σε διεθνή Φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την πορεία της με μία ακόμα επίσημη συμμετοχή, αυτή τη φορά στο Dhaka Internartional Film Festival 2026 στο Μπαγκλαντές. Η «Εκτροπή» είχε επίσης συμπεριληφθεί στη λίστα των 20 ευρωπαϊκών ταινιών που διαγωνίστηκαν φέτος στα Βραβεία Αράβων Κριτικών (Arab Critics’ Awards).

Πέραν των πιο πάνω πρόσφατων επιτυχιών, κατά τη διάρκεια του 2025 κυπριακές ταινίες διακρίθηκαν σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο και προβλήθηκαν σε πέραν των 45 διοργανώσεων σε συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού με Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλήγει η ανακοίνωση.