Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Ούγγρος σκηνοθέτης και τιτάνας του στοχαστικού κινηματογράφου Μπέλα Ταρ

Δημοσιεύθηκε 06.01.2026 17:04

Γνωστός κυρίως για τις ταινίες «Sátántangó» και «The Turin Horse», ο Μπέλα Ταρ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους σκηνοθέτες και διαμόρφωσε κληρονομιά ζοφερής ομορφιάς.

Ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Μπέλα Ταρ πέθανε σε ηλικία 70 ετών μετά από μακρά ασθένεια.

Την είδηση του θανάτου του Ταρ ανακοίνωσε ο Μπέντσε Φλίγκαουφ στο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων MTI εκ μέρους της οικογένειας Ταρ.

Γνωστός ως μία από τις κορυφαίες μορφές του στοχαστικού, σκοτεινού και μελαγχολικού κινηματογράφου, τα ποιητικά και συχνά πολιτικά φορτισμένα έργα του χαρακτηρίζονταν από μια πεσιμιστική θεώρηση της ανθρώπινης κατάστασης και μια δόση μαύρου χιούμορ.

Γεννημένος στην Πετς, Ουγγαρία, το 1955, ο Ταρ ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος στο Balázs Béla Stúdió, ένα από τα καθοριστικά στούντιο της Ουγγαρίας για τον πειραματικό κινηματογράφο. Μετά από αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι Family Nest, Almanac of Fall και Damnation, ο Ταρ απέκτησε διεθνή αναγνώριση το 1994 με την επτάωρη ασπρόμαυρη οδύσσειά του, το Sátántangó, για την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1985 του Ούγγρου συγγραφέα Λάσλο Κραζναχόρκαϊ, ο οποίος πέρυσι κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Στη συνέχεια ο Ταρ διασκεύασε το μυθιστόρημα του Κραζναχόρκαϊ «The Melancholy of Resistance» με το Werchmeister Harmonies του 2000.

Η ταινία αυτή, μια ζοφερή, σχεδόν αποκαλυπτική ταινία που διαδραματίζεται στην κομμουνιστική εποχή της Ουγγαρίας, απέσπασε επίσης ευρύτατη κριτική αποδοχή, αλλά η τελευταία ταινία του Ταρ, το The Turin Horse (2011), παραμένει το ζοφερό του αριστούργημα.

Το σενάριο συνυπέγραψε επίσης ο Κραζναχόρκαϊ. Το ψυχολογικό δράμα παραπέμπει στην απόκρυφη ιστορία για την ψυχική κατάρρευση του Γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε μετά το μαστίγωμα ενός αλόγου στο Τορίνο. Στη συνέχεια σκιαγραφεί την επαναληπτική καθημερινότητα του ιδιοκτήτη του αλόγου και της κόρης του. Η ταινία έκανε πρεμιέρα το 2011 στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε την Αργυρή Άρκτο, Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.

Ο Μπέλα Ταρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου - 2011

Μετά την κυκλοφορία του The Turin Horse, ο Ταρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του και μετακόμισε στο Σαράγεβο, όπου ίδρυσε τη διεθνή σχολή κινηματογράφου γνωστή ως film.factory.

Ο Ταρ, που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 1997, τιμήθηκε με το Τιμητικό Βραβείο του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της EFA στα 36α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου το 2023.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου θρηνεί έναν ξεχωριστό σκηνοθέτη και μια προσωπικότητα με ισχυρή πολιτική φωνή, που όχι μόνο χαίρει βαθιάς εκτίμησης από τους συναδέλφους του, αλλά είναι επίσης αγαπητός στο κοινό σε όλο τον κόσμο.»

Με πληροφορίες από euronews.gr