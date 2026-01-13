Τα πιο αναμενόμενα ντοκιμαντέρ του 2026

Δημοσιεύθηκε 13.01.2026 12:16

Η νέα χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα δυναμική για το ντοκιμαντέρ, με ταινίες που αγγίζουν την πολιτική, την τεχνολογία, τη μουσική και την ανθρώπινη εμπειρία, φωτίζοντας πρόσωπα και γεγονότα που καθορίζουν τον σύγχρονο κόσμο.

Από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Σαλμάν Ρούσντι μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, και από ένα αφιέρωμα στη Μπίλι Τζιν Κινγκ έως τον Έλον Μασκ, παρουσιάζουμε δέκα από τα πιο πολυαναμενόμενα ντοκιμαντέρ της χρονιάς.

Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie

Ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, σε σκηνοθεσία του Alex Gibney, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Salman Rushdie. Η ταινία καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε ο συγγραφέας στη σκηνή το 2022, η οποία του κόστισε την όραση στο ένα μάτι, και την πορεία της ανάρρωσής του. Περιλαμβάνει πρωτότυπες σκηνές από την περίοδο της θεραπείας του, γυρισμένες από τη σύζυγό του Rachel Eliza Griffiths, καθώς και αποσπάσματα από συνεντεύξεις και έργα του Rushdie, περιλαμβάνοντας αναφορές στη διάσημη fatwa εναντίον του.

Alex Gibney’s Musk

Ο ίδιος σκηνοθέτης συνεχίζει με μια βιογραφική εξερεύνηση του Elon Musk, προσφέροντας μια «αμερόληπτη και ανελέητη» ματιά στον πολυσύνθετο επιχειρηματία και τεχνολογικό παράγοντα. Το ντοκιμαντέρ αναπτύσσεται μέσα από μαρτυρίες πρώην συνεργατών του Musk, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί θεατρικά στις ΗΠΑ το 2026.

The History of Concrete

Ο John Wilson, γνωστός για το ευρηματικό ντοκιμαντέρ-σειρά How To With John Wilson, κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με ένα χιουμοριστικό αλλά εντυπωσιακό αφιέρωμα στην ιστορία του σκυροδέματος. Η ταινία εστιάζει στην καθημερινότητα και τις λεπτομέρειες του αστικού περιβάλλοντος με τη χαρακτηριστική παρατηρητικότητα και ευαισθησία του Wilson.

Oz

Ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στην παραγωγή της κλασικής ταινίας Ο Μάγος του Οζ (The Wizard of Oz) του 1939. Μετά την επιτυχία της μιούζικαλ μεταφοράς, αυτή η ταινία εξερευνά τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι δημιουργοί και τους καινοτόμους τρόπους με τους οποίους γυρίστηκε το πρωτότυπο έργο, με πλούσιο αρχειακό υλικό και σκηνές επανενσαρκώσεων.

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)

Ένα θεατρικό 3D συναυλιακό ντοκιμαντέρ που συνδυάζει την ποπ καλλιτέχνιδα Billie Eilish με τον σπουδαίο James Cameron στη σκηνοθεσία. Η παραγωγή υπόσχεται τεχνολογικά πρωτότυπη κινηματογραφική εμπειρία με νέα κάμερα 3D σε μεγάλη κλίμακα, ξεκινώντας την κυκλοφορία της στις 20 Μαρτίου.

The AI Doc

Ο Daniel Roher, που κέρδισε Όσκαρ με το Navalny, επιστρέφει με ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τίτλος του είναι The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist, και εξετάζει τις εκπληκτικές δυνατότητες και τους κινδύνους της AI, ενσωματώνοντας γνώμες ειδικών από όλο το φάσμα των απόψεων.

Once Upon a Time in Harlem

Αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαθιστά σπάνιο υλικό από μια ιστορική συγκέντρωση του 1972 στο σπίτι του μουσικού Duke Ellington με προσωπικότητες της Harlem Renaissance. Με πάνω από τρεις ώρες αυθεντικών βίντεο, δίνει μια άμεση εικόνα της εποχής και της δημιουργικής ενέργειας που σημάδεψε την κουλτούρα της εποχής.

Give Me the Ball!

Αφιερωμένο στη θρυλική τενίστρια και ακτιβίστρια Billie Jean King, αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την καριέρα και την κοινωνική της δράση, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης «Μάχης των Φύλων» με τον Bobby Riggs. Συνδυάζει αρχειακό υλικό με αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Questlove’s Earth, Wind & Fire

Ο μουσικός και σκηνοθέτης Questlove επιστρέφει μετά το The Summer of Soul με ένα ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα Earth, Wind & Fire. Με πρόσβαση σε ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό, η ταινία είναι μια γιορτή της ιστορίας και της επιρροής τους στη μουσική και την πολιτιστική σκηνή.

American Doctor

Ένα συγκινητικό και δραματικό έργο που ακολουθεί τρεις Αμερικανούς γιατρούς — έναν Παλαιστίνιο, έναν Εβραίο και έναν Ζωροαστρη , που πηγαίνουν στη Γάζα για να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες που πλήττονται από τον πόλεμο. Η ταινία προβάλει τη δυναμική της ανθρώπινης αλληλεγγύης μπροστά στη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από The Guardian