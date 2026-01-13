Δοκιμασία με ανιχνευτή ψεύδους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γκέτεμποργκ

Δημοσιεύθηκε 13.01.2026 15:29

Οι θεατές του Φεστιβάλ που θα διαπιστώνεται ότι δεν ψεύδονται θα λαμβάνουν ένα Εισιτήριο Αλήθειας (Truth Ticket), το οποίο θα τους παρέχει πρόσβαση σε μια προβολή της διοργάνωσης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία, η μεγαλύτερη γιορτή για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στις σκανδιναβικές χώρες, εισάγει εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους, για να αναδείξει το κεντρικό σημείο συζήτησης της διοργάνωσης του 2026: την Αλήθεια.

Μέσα σε μια αίθουσα ανακρίσεων που δημιουργήθηκε για την περίσταση, το κοινό θα υποβάλλεται σε εξέταση με πολύγραφο που θα διεξάγεται από έναν ειδικό στην πραγματική ζωή, τον Ørjan Hesjedal, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ.

Το «σενάριο πιεστικής κατάστασης εμπνευσμένο από ερευνητικά περιβάλλοντα – με κάμερες, φωτισμό και παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, πίεσης, αναπνοής κ.ά.» – είναι προαιρετικό, αν και είναι πιθανό να αποδειχθεί πολύ δημοφιλές, αναφέρει το Variety.

«Η αλήθεια έχει γίνει παράξενα διαπραγματεύσιμη στην εποχή μας. Μετατρέποντας την αλήθεια σε νόμισμα, της αποδίδουμε μια απτή αξία που σπάνια τονίζεται. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πείραμα, στο οποίο το ψέμα έχει συνέπειες» δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ του Γκέτεμποργκ, Πία Λούντμπεργκ.

«Μετατρέποντας την αλήθεια σε κάτι που μπορείς να κερδίσεις - και να ξοδέψεις - το Φεστιβάλ της αποδίδει μια απτή αξία που σπάνια αναγνωρίζεται στον πραγματικό κόσμο. Σε μια εποχή που οι προσωπικές αφηγήσεις συχνά επισκιάζουν την πραγματική αλήθεια, το Truth Ticket επαναπροσδιορίζει την ειλικρίνεια ως κάτι με ουσία, συνέπεια και αξία» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Το 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ διεξάγεται από τις 23 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026