Μυρσίνη Αριστείδου: «Ιστορικό ορόσημο για τον κυπριακό και τον ελληνόφωνο κινηματογράφο»

Δημοσιεύθηκε 14.01.2026 11:59

Σε ένα ηλιοκαμένο παραθαλάσσιο τοπίο, η ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου «Κράτα Με» (Hold Onto Me) ακολουθεί την 11χρονη Ίριδα, που περνά το καλοκαίρι μαζί με τη μεγαλύτερη φίλη της, τη Δανάη. Όταν ανακαλύπτει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, ο Άρης, έχει επιστρέψει για την κηδεία του παππού της, αποφασίζει να τον αναζητήσει. Η προσπάθειά της την οδηγεί σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο, όπου ο Άρης ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως απόπειρα επανασύνδεσης, σταδιακά μετατρέπεται σε ένα εύθραυστο και βαθιά ανθρώπινο δεσμό...

Η ταινία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο World Cinema Dramatic Competition του Φεστιβάλ Sundance 2026 στις 26 Ιανουαρίου. Πρόκειται για το ντεμπούτο μεγάλου μήκους της διακεκριμένης Κύπριας σεναριογράφου-σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου, αλλά και για μια ακόμη «πρωτιά»: Είναι η πρώτη φορά που ελληνόφωνη ταινία μεγάλου μήκους μπαίνει στο διαγωνιστικό τμήμα του Sundance. Πώς αισθάνεται η ίδια γι’ αυτό; «Αισθανόμαστε τεράστια τιμή και ευθύνη, καθώς αυτή η επιλογή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον κυπριακό και τον ελληνόφωνο κινηματογράφο. Το να επιλεγεί η ταινία μας ανάμεσα σε 16.201 υποβολές από όλο τον κόσμο και να βρεθεί στις 10 τελικές θέσεις του World Cinema Dramatic Competition είναι μια αναγνώριση που ξεπερνά τα σύνορα του νησιού μας. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής πολυεθνικής συμπαραγωγής (Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, ΗΠΑ). Η θεσμική υποστήριξη από την ΕΡΤ και το ΕΚΚΟΜΕΔ στην Ελλάδα, μαζί με το υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και το Danish Film Institute, μας έδωσε την απαραίτητη εξωστρέφεια και τα εχέγγυα ποιότητας για να σταθούμε επάξια στη διεθνή σκηνή. Η παρουσία του Χρήστου Πάσσαλη, ενός ηθοποιού με διεθνές εκτόπισμα, δίπλα στην πρωτοεμφανιζόμενη Μαρία Πέτροβα δημιουργεί μια καλλιτεχνική γέφυρα. Η κινηματογραφική γλώσσα επιτρέπει σε μια ελληνόφωνη, ανθρώπινη ιστορία επανασύνδεσης να βρει τον δρόμο της πέρα από σύνορα και γλώσσες», απαντά στην ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και τι την ενέπνευσε αρχικά στην ταινία; «Η έμπνευση για την ταινία προέκυψε από την αναζήτησή μου μέσα από αρχέτυπες σχέσεις και, πιο συγκεκριμένα, τη σχέση πατέρα-κόρης. Το ‘Κράτα Με’ ολοκληρώνει μια άτυπη τριλογία που ξεκίνησε με τις μικρού μήκους ταινίες ‘Σεμέλη’ και ‘Άρια’, μέσα από τις οποίες παρατηρώ πώς αυτή διαμορφώνεται μέσα από την παρουσία ή την απουσία. Αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν να εξηγήσω την απουσία, αλλά να σταθώ στο κενό που αφήνει και στο συναίσθημα που γεννιέται από αυτήν, και από τις δύο πλευρές. Η ιστορία της 11χρονης Ίριδας αποκαλύπτει πώς οι αρχέτυπες σχέσεις που διαμορφώνονται στη νεαρή ηλικία συνεχίζουν να επηρεάζουν τις σχέσεις που χτίζουμε αργότερα ως ενήλικες», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μυρσίνη Αριστείδου.

Όμως, το Κράτα Με πηγαίνει βαθύτερα από μια ταινία για τις αποξενωμένες σχέσεις πατέρα-κόρης. «Η Ίριδα δεν είναι απλώς ένας χαρακτήρας, αλλά για μένα λειτουργεί ως ένας συναισθηματικός παραλληλισμός με την Κύπρο, την ταυτότητά μας και τη συλλογική μας εμπειρία ως ένα μικρό κράτος. Όπως η Κύπρος, έτσι και η Ίριδα κουβαλά μια σιωπηλή ευαλωτότητα και τα σημάδια μιας ιστορίας που χαρακτηρίζεται από απώλειες και διαιρέσεις, καθώς και την ανάγκη και την ελπίδα για επανασύνδεση και προστασία από κάτι μεγαλύτερο. Στη δική μας συλλογική εμπειρία, αυτό το ‘κάτι μεγαλύτερο’ συνδέεται συχνά με την Ελλάδα, ως σημείο αναφοράς, φροντίδας και ιστορικής εγγύτητας. Η επιλογή του εγκαταλελειμμένου ναυπηγείου ως βασικού χώρου της ταινίας προέκυψε από αυτή την αίσθηση του μεταίχμιου, ενός τόπου ξεχασμένου από τον χρόνο, ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, όπου το παρελθόν συνυπάρχει και συγκρούεται με τη σύγχρονη, συχνά βίαιη, ανάπτυξη. Η πολιτική ιστορία της Κύπρου, η εισβολή και η αβεβαιότητα που αυτή επέφερε, δεν αναφέρονται στην ταινία, αλλά αποτελούν το υπόστρωμα και τη βάση που δημιουργεί με τόση ένταση αυτή την ανάγκη. Η επιμονή της Ίριδας να επανασυνδεθεί με τον πατέρα της συνομιλεί με την επιμονή της ίδιας της Κύπρου να αναζητά συνοχή, ταυτότητα και στήριξη μέσα στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο. Αυτή η ήσυχη δύναμη ενός τόπου που, παρά τις πληγές του, συνεχίζει να στέκεται και να αναζητά τη θέση του στον κόσμο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μ. Αριστείδου.

Και καταλήγει:«Αυτή η ταινία αποτελεί μια ιστορική στιγμή ανοίγματος για τον κυπριακό κινηματογράφο, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια ελληνόφωνη ταινία μεγάλου μήκους διαγωνίζεται στο επίσημο τμήμα του Sundance. Το γεγονός ότι το ‘Κράτα Με’ επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 16.000 υποβολές από όλο τον κόσμο επιβεβαιώνει ότι οι ιστορίες μας έχουν τη δύναμη να συγκινήσουν και να συνομιλήσουν με την παγκόσμια κοινότητα. Η Αμερική και τα χρόνια σπουδών μου στο NYU υπήρξαν καθοριστικά στον τρόπο που έμαθα να σκέφτομαι και να αφηγούμαι τον κινηματογράφο. Το Sundance έχει, λοιπόν, και μια βαθιά προσωπική σημασία για μένα, ως ένα φεστιβάλ που ανακαλύπτει φωνές του ανεξάρτητου κινηματογράφου και δημιουργεί έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης για καλλιτέχνες από διαφορετικές διαδρομές, επιτρέποντάς τους να συνομιλήσουν και να αναδειχθούν διεθνώς. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μας στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, την ΕΡΤ και το ΕΚΚΟΜΕΔ, που πίστεψαν και στήριξαν αυτό το όραμα. Το ταξίδι μας στο Sundance, με την πρώτη μας προβολή στις 26 Ιανουαρίου, είναι μόνο η αρχή και ελπίζουμε να αποτελέσει την αφετηρία για μια πορεία που θα βρει ανταπόκριση και θα αγκαλιαστεί από το κοινό».