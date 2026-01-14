«Drømmer» | Τη βραβευμένη ταινία του Haugerud παρουσιάζει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 14.01.2026 13:50

Απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2025 - Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2025 στον Πάνθεον, στις 20.30

Η βραβευμένη νορβηγική ταινία Drømmer (Όνειρα) του Dag Johan Haugerud είναι η επιλογή του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου για την επόμενη καθιερωμένη του προβολή, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2025, στις 20.30. Σημειώνεται ότι οι προβολές του Ομίλου πραγματοποιούνται σταθερά κάθε Δευτέρα βράδυ στον κινηματογράφο Πάνθεον, στη Λευκωσία, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση ποιοτικού κινηματογράφου.

Η ταινία, παραγωγής 2024 και διάρκειας 110 λεπτών, αφηγείται την ιστορία της Γιοχάνε, μιας έφηβης που ερωτεύεται την καθηγήτριά της στα γαλλικά και καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της στο προσωπικό της ημερολόγιο. Όταν αυτό βρεθεί στα χέρια της μητέρας και της γιαγιάς της, οι δύο γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με το περιεχόμενό του, προβληματίζονται, αλλά ταυτόχρονα γοητεύονται από τη δύναμη και την ευαισθησία της γραφής του.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Ella Øverbye, Selome Emnetu και Ane Dahl Torp.

Οι διάλογοι είναι στα νορβηγικά, με ελληνικούς υπότιτλους.

Το Drømmer είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2025.