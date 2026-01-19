Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Η «Συναισθηματική Αξία» σάρωσε τα βραβεία

Δημοσιεύθηκε 19.01.2026 11:14

Την απονομή παρακολούθησαν 1.000 περίπου διεθνείς καλεσμένοι που μαζεύτηκαν στο Βερολίνο για να γιορτάσουν ότι καλύτερο έχει να προσφέρει το ευρωπαϊκό σινεμά

Με έξι από τα πιο σημαντικά βραβεία στη νορβηγική ταινία «Αισθηματική αξία» του Γιοακείμ Τρίερ (καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, Ευρωπαίου σκηνοθέτη, Ευρωπαίου σεναριογράφου, Ευρωπαίας ηθοποιού, Ευρωπαίου ηθοποιού και Ευρωπαίου μουσικοσυνθέτη), έληξε το βράδυ του Σαββάτου η 38η απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Την απονομή παρακολούθησαν 1.000 περίπου διεθνείς καλεσμένοι που μαζεύτηκαν στο Βερολίνο για να γιορτάσουν ότι καλύτερο έχει να προσφέρει το ευρωπαϊκό σινεμά, σε μια διεθνή περίοδο βραβεύσεων, ανάμεσα σ’ εκείνα της Χρυσής Σφαίρας και των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ, αποκορύφωμα της περιόδου των ευρωπαϊκών βραβείων που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και έληξε τον Ιανουάριο.

Αρκετά βραβεία απέσπασε και η υποψήφια για Όσκαρ ισπανική ταινία, «Σιράτ», ενώ στη γερμανική, υποψήφια για Όσκαρταινία, «Ο ήχος της πτώσης» απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης ενδυματολογιας.

Παρούσες στην απονομή και δυο διάσημες Ευρωπαίες: η γνωστή από τις ταινίες του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Νορβηγός ηθοποιός Λιβ Ούλμαν και η Ιταλίδα σκηνοθέτις Άλις Ρορβάχερ, η πρώτη βραβευμένη με το Life Achiement Award και η δεύτερη με το Eurimage International Production Award.

Η πολιτική κυριάρχησε στη φετινή απονομή, τόσο με την κατάσταση στη Γάζα στις αναφορές από τους διάφορους βραβευμένους (μαζί και τη Νορβηγό ηθοποιό Λιβ Ούλμαν), όσο και με την κατάσταση στο Ιράν, με την παρουσία του διάσημου Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Πανάχι, με το κοινό όρθιο, στην έναρξη της απονομής, να τον χειροκροτεί θερμά, ενώ αυτός διάβαζε ανακοίνωση σχετικά με την άσχημη κατάσταση στη χώρα του και την αγριότητα με την οποία το καθεστώς της Τεχεράνης αντιμετωπίζει τους διαδηλωτές, έχοντας ήδη δολοφονήσει δεκάδες από αυτούς.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας: «Αισθηματική αξία» του Γιοακείμ Τρίερ

Καλύτερου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ: Fume o morte! του Ίγκορ Μπεζίνοβιτς

Καλύτερου ευρωπαϊκού κινούμενου σχεδίου μεγάλου μήκους: Αρκό του Ούγκο Μπιενβενού

Καλύτερου Ευρωπαίου σκηνοθέτη: Γιοακείμ Τρίερ (« Αισθηματική αξία»)

Καλύτερης Ευρωπαίας ηθοποιού: Ρενάτε Ρέινσβε («Αισθηματική αξία»)

Καλύτερου Ευρωπαίου ηθοποιού: Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Αισθηματική αξία»)

Καλύτερου Ευρωπαίου σεναριογράφου: Έσκιλ Βογκτ & Γιοακείμ Τρίερ («Αισθηματική αξία»)

Καλύτερης ευρωπαϊκής ανακάλυψης - Βραβείο FIPRESCI: το βραβείο αυτό που απονέμεται σε συνεργασία με τη FIPRESCI, τη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, απονέμεται σε πρώτη σκηνοθεσία ταινίας μεγάλου μήκους: «On Falling» της Λάουρα Καρέιρα

Καλύτερου ευρωπαϊκού βραβείου Young Audience: La Vida da grandi της Γκρέτα Σκαράνο

Καλύτερου Ευρωπαίου Casting Director: Νάντια Ασίμι, Λουίς Μπέρτολο και Μαρία Ροντρίγκο: («Σιράτ»)

Καλύτερου Ευρωπαίου Διευθυντή Φωτογραφίας: Μάουρο Χέρσετ («Σιράτ»)

Καλύτερου Ευρωπαίου Συνθέτη (πρωτότυπης μουσικής): Χάνια Ράνιας («Αισθηματική αξία»)

Καλύτερου Ευρωπαίου Ενδυματολόγου: Σαμπρίνα Κράμερ («Ο ήχος της πτώσης»)

Καλύτερου Ευρωπαίου μοντέρ: Κρίστομπαλ Φερνάντεζ («Σιράτ»)

Καλύτερου Ευρωπαίου μακιγιέρ και κομμωτή: Τόρστεν Βίτε (Βουγκονία»)

Καλύτερου σχεδιαστή Παραγωγής: Λάια Ατέκα («Σιράτ»)

Καλύτερου Ευρωπαίου Ηχολήπτη: Λάια Καζανόβας («Σιράτ»)

Καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας μικρού μήκους: « Η πόλη των ποιητών» της Σάρα Ραζάι