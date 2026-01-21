Παράθυρο logo
Κινηματογράφος
Berlinale 2026: Αυλαία με το «No Good Men» της Σαχρμπανού Σαντάτ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.01.2026 09:26
Berlinale 2026: Αυλαία με το «No Good Men» της Σαχρμπανού Σαντάτ

Με τη νέα ταινία της βραβευμένης Αφγανής δημιουργού Σαχρμπανού Σαντάτ (Shahrbanoo Sadat), με τίτλο «No Good Men», θα ανοίξει η αυλαία του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η ταινία, η οποία γυρίστηκε σε διάφορα μέρη της Γερμανίας, επικεντρώνεται στη Naru, τη μοναδική γυναίκα οπερατέρ στη Kabul TV, η οποία είναι πεπεισμένη ότι δεν υπάρχουν «καλοί άνδρες» στο Αφγανιστάν.

Ωστόσο, όταν ο ρεπόρτερ Qodrat την παίρνει μαζί του σε μια αποστολή, λίγο πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, η σπίθα ανάμεσα τους αρχίζει να φουντώνει και η ίδια αρχίζει να αμφισβητεί την πεποίθησή της.

Το «No Good Men» παίρνει τη σκυτάλη από τα προηγούμενα έργα της Σαντάτ, «Wolf and Sheep» (2016) και «The Orphanage» (2019) τα οποία προβλήθηκαν στο «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών» του Φεστιβάλ των Καννών.

Επίσης αποτελεί το τρίτο μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου πέντε ταινιών βασισμένων στα αυτοβιογραφικά κείμενα του συγγραφέα και ηθοποιού Άνβαρ Χασίμι (Anwar Hashimi), ο οποίος συμπρωταγωνιστεί στην ταινία, στο πλευρό της Σαντάτ που έχει τον κεντρικό ρόλο.

(ΚΥΠΕ- ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΧΡ)

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Berlin
BERLINALE
BERLINALE 2026
ΜΠΕΡΛΙΝΑΛΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα