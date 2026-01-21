Berlinale 2026: Αυλαία με το «No Good Men» της Σαχρμπανού Σαντάτ

Δημοσιεύθηκε 21.01.2026 09:26

Με τη νέα ταινία της βραβευμένης Αφγανής δημιουργού Σαχρμπανού Σαντάτ (Shahrbanoo Sadat), με τίτλο «No Good Men», θα ανοίξει η αυλαία του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η ταινία, η οποία γυρίστηκε σε διάφορα μέρη της Γερμανίας, επικεντρώνεται στη Naru, τη μοναδική γυναίκα οπερατέρ στη Kabul TV, η οποία είναι πεπεισμένη ότι δεν υπάρχουν «καλοί άνδρες» στο Αφγανιστάν.

Ωστόσο, όταν ο ρεπόρτερ Qodrat την παίρνει μαζί του σε μια αποστολή, λίγο πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, η σπίθα ανάμεσα τους αρχίζει να φουντώνει και η ίδια αρχίζει να αμφισβητεί την πεποίθησή της.

Το «No Good Men» παίρνει τη σκυτάλη από τα προηγούμενα έργα της Σαντάτ, «Wolf and Sheep» (2016) και «The Orphanage» (2019) τα οποία προβλήθηκαν στο «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών» του Φεστιβάλ των Καννών.

Επίσης αποτελεί το τρίτο μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου πέντε ταινιών βασισμένων στα αυτοβιογραφικά κείμενα του συγγραφέα και ηθοποιού Άνβαρ Χασίμι (Anwar Hashimi), ο οποίος συμπρωταγωνιστεί στην ταινία, στο πλευρό της Σαντάτ που έχει τον κεντρικό ρόλο.

