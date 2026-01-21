Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο 16o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 21.01.2026 13:41

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό από τις 10 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο 16o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC).

Βασικός στόχος του Φεστιβάλ που αποτελεί ετήσιο θεσμό, είναι η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης, με την παρουσίαση ενός πολυσυλλεκτικού προγράμματος ταινιών μικρού μήκους από ολόκληρη την υφήλιο. Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ στοχεύει στην παρουσίαση του έργου ταλαντούχων σκηνοθετών που χρησιμοποιούν με επιτυχία δημιουργικές φόρμες κινηματογραφικής γλώσσας, και που στο πλαίσιο μιας ταινίας μικρού μήκους, διηγούνται αποτελεσματικά μια ιστορία.

Δικαίωμα συμμετοχής στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ έχουν σκηνοθέτες με ταινίες μικρού μήκους (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές, φοιτητικές και κινουμένων σχεδίων), η διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά. Η υποβολή των ταινιών στο Φεστιβάλ γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τις πλατφόρμες: shortfilmdepot.com και filmfreeway.com.

Κυπριακές Ταινίες: Οι κυπριακές ταινίες διαγωνίζονται τόσο για τα διεθνή όσο και για τα εθνικά βραβεία. Δικαίωμα υποβολής στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα έχουν Κύπριοι σκηνοθέτες που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ταινίες που είναι πρεμιέρες στην Κύπρο.

Διεθνές Τμήμα: Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου από το 2019 μέχρι σήμερα συμμετέχει ως εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο δίκτυο των φεστιβάλ της, έχοντας το δικαίωμα να προτείνει μία ταινία ως υποψήφια για τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Πενταμελής Διεθνής Κριτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από προσωπικότητες του χώρου του κινηματογράφου, θα απονέμει βραβεία (χρηματικά και σε είδος) σε διάφορες κατηγορίες.

Τα ονόματα της πενταμελούς Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής η οποία θα αναλάβει τη βράβευση των ταινιών που θα συμμετάσχουν στο Εθνικό & Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 2 Μαΐου 2026. Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να εξασφαλίσουν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.isffc.com.cy.

Για επιπλέον πληροφορίες: info@isffc.com.cy / isffc@rialto.com.cy