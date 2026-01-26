Το βραβευμένο κοινωνικό δράμα «Wishbone» στο Πάνθεον

Δημοσιεύθηκε 26.01.2026 17:07

H κυπριακής συμπαραγωγής, βραβευμένη δραματική ταινία «Wishbone», θα προβληθεί στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2026, στις 8:30 μ.μ., στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία.

Το κοινωνικό δράμα "Wishbone" της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Πέννυς Παναγιωτοπούλου διερευνά τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, μέσα από την ιστορία του Κώστα, ενός νεαρού σεκιουριτά σε δημόσιο νοσοκομείο, ο οποίος, μετά τον ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, αναγκάζεται να γίνει κηδεμόνας της ανιψιάς του, ενώ ταυτόχρονα πνίγεται από τα χρέη του σπιτιού της οικογένειάς τους. Απελπισμένος, ο Κώστας δέχεται την πρόταση ενός τραυματιοφορέα, ο οποίος του προσφέρει βοήθεια. Η βοήθεια αυτή, όμως, συνοδεύεται με ένα βαρύ τίμημα.

Το σενάριο είναι της Κάλλιας Παπαδάκη και συνυπογράφεται από την Πέννυ Παναγιωτοπούλου. Η ιστορία του δράματος βασίζεται στο διήγημα της Κάλλιας Παπαδάκη «Σαράντα Μέρες», από το βιβλίο της με τίτλο «Ο Ήχος του Ακάλυπτου». Πρωταγωνιστούν οι: Γιάννης Καράμπαμπας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Έλενα Μαυρίδου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Γαρουφαλίνα Κοντόζου, Ευθαλία Παπακώστα, Μυρτώ Αλικάκη, Νικόλας Παπαγιάννης, Μαρία Κατσανδρή, Αντρέας Νάτσιος.

Η ταινία, έχει ήδη πετύχει πλούσια συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ και απέσπασε τα Βραβεία Κοινού και Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Festival del cinema Europeo (Golden olive tree competition).

Η ταινία “Wishbone” είναι μία συμπαραγωγή των P. P. Productions (Ελλάδα), Manny Films (Γαλλία), Pallas Film (Γερμανία), της κυπριακής εταιρείας Felony Film Productions και της ΕΡΤ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, των ΕΚΟΜΕ, Eurimages, CNC, Region île de France, Creative Europe Media Desk και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου.

Δείτε το trailer της ταινίας: