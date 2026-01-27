Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλλει τον «A Hero / Ghahreman» του Asghar Farhadi

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 09:54

Η ταινία είχε αποσπάσει το Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix) στο Φεστιβάλ Καννών 2021 - Στις 2 Φεβρουαρίου, στις 20.30, προβάλλονται στο Πάνθεον.

Η πολυβραβευμένη ιρανική ταινία Ένας Ήρωας (A Hero / Ghahreman) του Asghar Farhadi είναι η επιλογή του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου για την επόμενη καθιερωμένη του προβολή, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 20.30, στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία. Υπενθυμίζεται ότι οι προβολές του Ομίλου πραγματοποιούνται σταθερά κάθε Δευτέρα βράδυ στο Πάνθεον, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση ποιοτικού κινηματογράφου.

Η ταινία, παραγωγής 2021 και διάρκειας 127 λεπτών, αφηγείται την ιστορία του Ραχίμ, ενός άνδρα που εκτίει ποινή φυλάκισης για χρέη και παίρνει διήμερη άδεια με στόχο να διευθετήσει την οφειλή του. Όταν η σύντροφός του βρίσκει τυχαία μια τσάντα με χρυσά νομίσματα, ο Ραχίμ βρίσκεται μπροστά σε μια ηθική επιλογή που θα τον μετατρέψει πρόσκαιρα σε ήρωα στα μάτια της κοινωνίας, πριν η δημόσια εικόνα του αρχίσει να καταρρέει υπό το βάρος της αμφισβήτησης και της κοινωνικής πίεσης.

Πρωταγωνιστούν οι Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh και Sahar Goldoost, σε μια ταινία που εξετάζει με οξυδέρκεια τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια, το ψέμα και τη δημόσια ηθική, μέσα από το γνώριμο κοινωνικό βλέμμα του Farhadi.

Οι διάλογοι είναι στα περσικά, με ελληνικούς υπότιτλους.

Σημειώνεται ότι η ταινία είχε αποσπάσει το Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix) στο Φεστιβάλ Καννών 2021, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του σκηνοθέτη ως ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Δείτε το trailer της ταινίας: