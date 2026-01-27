Ντοκιμαντέρ για τα Βαρώσια θα προβληθεί στη Σεβίλλη

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 17:06

Το ντοκιμαντέρ «Βαρώσια, η Περίκλειστη Πόλη της Ευρώπης», θα προβληθεί στις 4 Φεβρουαρίου, στη Σεβίλλη της Ισπανίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Varosha International Initiative, μεταξύ 2-6 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων η οποία περιλαμβάνει την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, έκθεση φωτογραφίας με τη χλωρίδα της Κύπρου, έκθεση τέχνης, δείπνο με κυπριακή κουζίνα και κυπριακά κρασιά.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σεβίλλ,η με σκοπό την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς της Κύπρου και απευθύνεται στους Ευρωπαίους υπαλλήλους του JRC και στους κατοίκους της Σεβίλλης.

Όπως αναφέρεται, την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ισπανία, ο Πρόξενος της Κύπρου στη Σεβίλλη, ο Διευθυντής του JRC στη Σεβίλλη και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία.

Ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Τώνης Τουμαζής, θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις και μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης για να εμβαθύνει και να προβληματίσει το κοινό για το ιδιαίτερο θέμα των Βαρωσίων.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΜΚ)