Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Κινηματογράφος
Ιστορία
Ντοκιμαντέρ για τα Βαρώσια θα προβληθεί στη Σεβίλλη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 17:06
Ντοκιμαντέρ για τα Βαρώσια θα προβληθεί στη Σεβίλλη

Το ντοκιμαντέρ «Βαρώσια, η Περίκλειστη Πόλη της Ευρώπης», θα προβληθεί στις 4 Φεβρουαρίου, στη Σεβίλλη της Ισπανίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Varosha International Initiative, μεταξύ 2-6 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων η οποία περιλαμβάνει την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, έκθεση φωτογραφίας με τη χλωρίδα της Κύπρου, έκθεση τέχνης, δείπνο με κυπριακή κουζίνα και κυπριακά κρασιά.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σεβίλλ,η με σκοπό την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς της Κύπρου και απευθύνεται στους Ευρωπαίους υπαλλήλους του JRC και στους κατοίκους της Σεβίλλης.

Όπως αναφέρεται, την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ισπανία, ο Πρόξενος της Κύπρου στη Σεβίλλη, ο Διευθυντής του JRC στη Σεβίλλη και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία.

Ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Τώνης Τουμαζής, θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις και μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης για να εμβαθύνει και να προβληματίσει το κοινό για το ιδιαίτερο θέμα των Βαρωσίων.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΜΚ) 

Tags

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΒΑΡΩΣΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα