Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια: Η πιο ακριβή παραγωγή της Amazon έγινε η μυστηριώδης ταινία της χρονιάς (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 08:14

Το «Melania» γυρίστηκε μέσα στις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ και υπόσχεται σπάνια, «εσωτερική» πρόσβαση σε μια από τις πιο αινιγματικές φιγούρες της σύγχρονης πολιτικής.

Η Amazon πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια για το «Melania», ένα φιλμ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σε σκηνοθεσία του αμφιλεγόμενου Μπρετ Ράτνερ. Η κυκλοφορία του, αντί να δώσει απαντήσεις, γεννά ακόμα περισσότερα ερωτήματα.

Πριν από έναν χρόνο, τα φρύδια υψώθηκαν σε όλο το Χόλιγουντ όταν έγινε γνωστό ότι η Amazon δαπάνησε 40 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση των δικαιωμάτων του ντοκιμαντέρ «Melania», αφιερωμένου στην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Το ποσό χαρακτηρίστηκε ιστορικό – το υψηλότερο που έχει δοθεί ποτέ για ντοκιμαντέρ – ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν άλλα 35 εκατ. δολάρια μόνο για την προώθησή του. Η ταινία βγαίνει αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες, αλλά η συζήτηση γύρω της μοιάζει πιο θολή από ποτέ.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε προβολή στον Λευκό Οίκο, παρουσία του προέδρου και της πρώτης κυρίας, του διευθύνοντος συμβούλου της Apple Τιμ Κουκ, του Μάικ Τάισον και της βασίλισσας της Ιορδανίας. Εκτός του προεδρικού κύκλου, ωστόσο, η ταινία προκαλεί περισσότερο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό.

Το «Melania» γυρίστηκε μέσα στις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ και υπόσχεται σπάνια, «εσωτερική» πρόσβαση σε μια από τις πιο αινιγματικές φιγούρες της σύγχρονης πολιτικής. Η ίδια η Μελάνια περιέγραψε το φιλμ στο Fox News ως «μια ιδιωτική, αφιλτράριστη ματιά στο πώς ισορροπώ ανάμεσα στην οικογένεια, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία στο ταξίδι μου προς την ιδιότητα της πρώτης κυρίας». Το τρέιλερ, πάντως, αποκαλύπτει ελάχιστα: καπέλα, παλτό, γυαλιά ηλίου, προσεγμένα σύνολα και ένα επίμονο κοντινό στα ακριβά της παπούτσια.

Ο σύμβουλος και ατζέντης της Μελάνιας, Μαρκ Μπέκμαν, ισχυρίζεται ότι η ταινία «δεν είναι καθόλου πολιτική». Παρ’ όλα αυτά, στο διαδίκτυο ήδη χαρακτηρίζεται από επικριτές ως καλοστημένη προπαγάνδα.

Η γοητεία του εγχειρήματος είναι προφανής: η απομυθοποίηση μιας γυναίκας που εδώ και σχεδόν μια δεκαετία παραμένει σιωπηλή και δυσανάγνωστη. Πέρα από τα βασικά βιογραφικά στοιχεία – γεννημένη στην πρώην Γιουγκοσλαβία, μοντέλο από τα 16, μετεγκατάσταση σε Παρίσι και Νέα Υόρκη, γνωριμία με τον Τραμπ το 1998 – λίγα είναι γνωστά για την προσωπικότητά της ή για τις πραγματικές ισορροπίες του γάμου της.

Είναι άραγε η «δύναμη πίσω από την εξουσία»; Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Κάθε δημόσια εμφάνισή της έχει αναλυθεί εξονυχιστικά: από τον τρόπο που κρατά το χέρι του συζύγου της, μέχρι ένα πλάγιο βλέμμα. Ακόμα και τα ρούχα της έχουν γίνει πολιτικό σχόλιο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το σακάκι με το μήνυμα «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της σε κέντρο κράτησης παιδιών μεταναστών.

Στο κενό πληροφόρησης άνθισαν θεωρίες συνωμοσίας: από τις πιο «λογικές» – ότι ο γάμος της με τον Τραμπ είναι προβληματικός – έως τις εντελώς εξωφρενικές, όπως ότι έχει αντικατασταθεί από σωσία. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να ρίξει φως, χωρίς όμως να είναι σαφές αν πράγματι το κάνει.

Όταν η συμφωνία της Amazon έγινε γνωστή, πολλοί αναλυτές τη θεώρησαν κίνηση προσέγγισης του Τζεφ Μπέζος προς την κυβέρνηση Τραμπ. Ο ίδιος ο πρόεδρος, μιλώντας πρόσφατα μέσα στο Air Force One, χαρακτήρισε την ταινία «απίστευτη», σημειώνοντας ότι «έχει τραβήξει την προσοχή πολλών».

Η προσοχή, ωστόσο, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε εισιτήρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας κινηματογράφων Vue, Τιμ Ρίτσαρντς, δήλωσε ότι οι πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι «χλιαρές», με τις περισσότερες αντιδράσεις να αφορούν διαμαρτυρίες για την ίδια την προβολή της ταινίας.

Το timing δεν βοηθά. Η κυκλοφορία του «Melania» συμπίπτει με μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο για τον Τραμπ, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική για την πολιτική του στη Γροιλανδία και για θανατηφόρα περιστατικά που εμπλέκουν πράκτορες της ICE. Η δημοτικότητά του φθίνει, ακόμα και εντός της εκλογικής του βάσης.

Αμφιλεγόμενη είναι και η επιλογή σκηνοθέτη. Το ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ, γνωστός από τη σειρά Rush Hour, ο οποίος έχει να σκηνοθετήσει από το 2014, μετά από σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης το 2017 – τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το «Melania» σηματοδοτεί την πιο ηχηρή επιστροφή του, εν μέσω φημών για πιθανό Rush Hour 4 με πολιτικές πλάτες.

Είτε το ντοκιμαντέρ αποτύχει είτε πετύχει εμπορικά, για την κυβέρνηση Τραμπ λειτουργεί ως κάτι σπάνιο: μια φιλική φωνή σε μια βιομηχανία που παραδοσιακά της είναι εχθρική. Και δεν θα είναι το τελευταίο βήμα. Θα ακολουθήσει τριμερής docuseries στο Prime Video.

Το αν η Amazon επένδυσε σε ένα χρυσωρυχείο ή σε μια πολιτιστική παγίδα μένει να φανεί. Προς το παρόν, το «Melania» έχει καταφέρει κάτι σίγουρο: να γίνει η πιο ακριβή και ταυτόχρονα η πιο αινιγματική κινηματογραφική υπόθεση της χρονιάς.

Πηγή: cnn.gr