Το Hold Onto Me γράφει ιστορία στο Sundance και εγκαινιάζει το φεστιβαλικό του ταξίδι

Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 14:06

Με μια δυναμική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance και διπλή όρθια αποθέωση από το κοινό, η ταινία Hold Onto Me της Μυρσίνη Αριστείδου εγκαινίασε το φεστιβαλικό της ταξίδι, αποτελώντας την πρώτη κυπριακή, ελληνόφωνη παραγωγή που πραγματοποιεί παγκόσμια πρεμιέρα στο κορυφαίο αυτό φεστιβάλ.

Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Library Theater, με την αίθουσα να είναι κατάμεστη, ενώ όλες οι προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στο Park City της Γιούτα είναι επίσης sold out. Όπως σημειώθηκε σε ανακοίνωση μετά την πρεμιέρα, «η πρώτη επίσημη προβολή ολοκληρώθηκε σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης και υποδέχθηκε θερμή όρθια αποθέωση από το κοινό, με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από θεατές, επαγγελματίες του κινηματογράφου και κριτικούς».

Το Hold Onto Me σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον κυπριακό κινηματογράφο, καθώς είναι η πρώτη ελληνόφωνη κυπριακή παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο Sundance. Η προβολή ακολούθησε συζήτηση (Q&A) με τη σκηνοθέτιδα και τους πρωταγωνιστές της ταινίας, κατά την οποία το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις θεματικές της ταινίας όσο και για την κυπριακή της ταυτότητα.

Οι πρώτες κριτικές είναι ιδιαιτέρως θετικές.

«Μια βαθιά άσκηση παρατήρησης, με τραχιά, λουσμένη στο φως ειλικρίνεια που αποκαλύπτει ανθεκτική ομορφιά μέσα από μια ραγισμένη σχέση πατέρα και κόρης.» - Festival review

«Ένα συναισθηματικά γενναιόδωρο ντεμπούτο, γεμάτο ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα.» - Next Best Picture

«Η Κύπρος δεν είναι απλώς φόντο, αλλά ουσιαστικό κομμάτι της αφήγησης.» -Cineuropa

«Λεπτές ερμηνείες, φυσικός τόνος και μια ιστορία που αποφεύγει τον εύκολο συναισθηματισμό.» -KPCW Sundance Review

«Γλυκό, ανθρώπινο και οπτικά ζεστό. Ένα πολλά υποσχόμενο πρώτο μεγάλου μήκους.» -Loud and Clear Reviews

Παράλληλα, η διεθνής εταιρεία πωλήσεων Cercamon απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της ταινίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Sébastien Chesneau, δήλωσε: «Η ομάδα της Cercamon αναγνώρισε τη δύναμη της ταινίας και το σκηνοθετικό όραμα της Μυρσίνης Αριστείδου από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για ένα ντεμπούτο που συνδυάζει αυθεντικότητα και παγκόσμιο συναίσθημα, με τη δυνατότητα να αγγίξει κοινά σε όλο τον κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία είναι μία από τις δέκα παραγωγές διεθνώς που επιλέχθηκαν για να διαγωνιστούν στο World Cinema Dramatic Competition, με τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινώνονται στις 30 Ιανουαρίου.