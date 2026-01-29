Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Μουσική
Κινηματογράφος
Ντοκιμαντέρ για τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles στους κινηματογράφους μόνο για μία βραδιά
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.01.2026 21:11
Ντοκιμαντέρ για τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles στους κινηματογράφους μόνο για μία βραδιά

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου στο Prime Video μέσω του Amazon MGM Studios.

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τους Wings, «Man On The Run», πρόκειται να προβληθεί σε κινηματογράφους μόνο για μία βραδιά τον επόμενο μήνα.

Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στη ζωή του Πολ ΜακΚάρτνεί μετά τους Beatles, όταν ίδρυσε τους Wings μαζί με την εκλιπούσα σύζυγό του Λίντα.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου στο Prime Video μέσω του Amazon MGM Studios.

Πριν από την κυκλοφορία της, η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως μόνο για μία βραδιά στις 19 Φεβρουαρίου.

Εκτός από την ταινία, κάθε προβολή στις αίθουσες θα περιλαμβάνει επιπλέον συζήτηση μεταξύ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ «Paul McCartney: Man On The Run» αποτυπώνει τη «μεταμορφωτική δεκαετία του ΜακΚάρτνεϊ μετά τη διάλυση των Beatles και την άνοδο του νέου του συγκροτήματος Wings».

«Μέσα από εκπληκτικά αρχειακά πλάνα, εξαιρετικές φωτογραφίες της Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, συνεντεύξεις με τον Πολ, τη Λίντα, τη Μέρι και τη Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, αρκετά μέλη του συγκροτήματος Wings, τον Σον Όνο Λένον, τον Μικ Τζάγκερ, την Κρίσι Χάιντ και άλλους η ταινία εξετάζει αυτή την περίοδο μέσα από ένα πρίσμα με ιδιαίτερη ευαισθησία» σημειώνεται.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κυκλοφόρησε τρέιλερ για την ταινία, στο οποίο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εμφανίζεται να περιγράφει λεπτομερώς τα συναισθήματά του μετά την αποχώρησή του από τους Beatles το 1970, σχολιάζοντας:

«Έπεσα σε μεγάλη κατάθλιψη, αλλά ήμουν πολύ τυχερός, επειδή είχα τη Λίντα».

 Πηγή: cnn.gr

Tags

ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα