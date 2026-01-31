Ιστορική διάκριση για τον κυπριακό κινηματογράφο: Το «Hold Onto Me» κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Sundance

Δημοσιεύθηκε 31.01.2026 09:23

Η πρώτη κυπριακή μεγάλου μήκους ταινία στην ελληνική γλώσσα που προβάλλεται στο Sundance, γεγονός-ορόσημο για τον κυπριακό κινηματογράφο.

Η κυπριακή ταινία «Hold Onto Me», σε σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστείδου, απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου παγκοσμίως, σηματοδοτώντας μια ιστορική επιτυχία για τον κυπριακό κινηματογράφο.

Το βραβείο απονεμήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κατά την επίσημη τελετή του φεστιβάλ, με το κοινό του Sundance να επιλέγει την ταινία ως νικήτρια της κορυφαίας διάκρισης κοινού, Audience Award: World Cinema Dramatic.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «Hold Onto Me» είναι η πρώτη κυπριακή μεγάλου μήκους ταινία στην ελληνική γλώσσα που προβάλλεται στο Sundance, γεγονός-ορόσημο για τον κυπριακό κινηματογράφο. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τη Δευτέρα ενώπιον κατάμεστης αίθουσας, αποσπώντας διπλό όρθιο χειροκρότημα, με κοινό και κριτικούς να της επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή.

«Η κατάκτηση του Βραβείου Κοινού στο Sundance επιβεβαιώνει τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση της ταινίας με το κοινό και αποτελεί ύψιστη τιμή τόσο για τη δημιουργό όσο και για τον σύγχρονο κυπριακό κινηματογράφο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δυναμική διεθνή πορεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.