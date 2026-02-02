Ο σκηνοθέτης του «Melania» εμφανίζεται σε φωτογραφίες με τον Επσταϊν

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 21:31

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Melania» για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, εμφανίζεται σε φωτογραφίες μαζί με τον Τζέφρι Επσταϊν, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τον Μπρετ Ράτνερ, γνωστό από τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand.

Στις εικόνες, που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, ο Ράτνερ φαίνεται καθισμένος σε καναπέ δίπλα στον Επσταϊν, μαζί με δύο γυναίκες των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα. Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ωστόσο μοιάζουν να έχουν ληφθεί στον ίδιο χώρο με εικόνες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο, όπου ο Ράτνερ εμφανιζόταν μαζί με τον Επσταϊν και τον Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

Το υλικό εντάσσεται σε μαζική αποδέσμευση εκατομμυρίων αρχείων που αφορούν τον Επσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ κρατούνταν, εν αναμονή δίκης για κατηγορίες διακίνησης ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Σε σειρά μικρογραφιών από τη συλλογή, οι Ράτνερ, Επσταϊν και Μπρουνέλ εμφανίζονται να ποζάρουν με διαφορετικές γυναίκες, όλες με καλυμμένη ταυτότητα.

Η νομοθεσία που οδήγησε στη δημοσιοποίηση των εγγράφων προβλέπει ότι το υλικό πρέπει να αποχαρακτηρίζεται με διαγραφές, ώστε να προστατεύονται θύματα ή εν εξελίξει έρευνες. Παρ’ όλα αυτά, δικηγόρος που εκπροσωπεί επιζώντες έχει υποστηρίξει ότι στη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποκαλύφθηκαν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ορισμένων θυμάτων.

Η χρονική συγκυρία της δημοσιοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Melania: 20 Days to History, το οποίο παρουσιάζεται ως παρασκηνιακή καταγραφή των ημερών πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025. Η ταινία έχει ήδη δεχθεί αρνητικές κριτικές, με αιχμές για τις σχέσεις της παραγωγής με το περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ και για τον τρόπο χρηματοδότησής της.

Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Ράτνερ μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του το 2017. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Τα νέα αρχεία ρίχνουν παράλληλα φως και στο εύρος των επαφών του Επσταϊν με πρόσωπα υψηλού προφίλ. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο Έλον Μασκ, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρίγκιπας Άντριου.

Ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, που είχε συνιδρύσει πρακτορεία μοντέλων στη Γαλλία και στις ΗΠΑ με χρηματοδότηση από τον Επσταϊν, βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού το 2022, σε υπόθεση που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Την περίοδο πριν από τον θάνατό του βρισκόταν υπό έρευνα για υποθέσεις βιασμού ανηλίκων και διακίνησης ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Με πληροφορίες από BBC